Πειραιάς: Νεκρή 24χρονη που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας

Τραγικό θάνατο βρήκε μια 24χρονη στον Πειραιά που έπεσε στο κενό από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην Καλλίπολη.

Η νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας.

Στο νοσοκομείο

Στο σημείο επί της οδού Καλλιρόης έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο “Τζάνειο”, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με την Αστυνομία στο διαμέρισμα την ώρα που έπεσε στο κενό η 24χρονη και ο σύντροφός της.

Για την ώρα δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να οδηγεί σε εγκληματική ενέργεια, ωστόσο ο 50χρονος κλήθηκα για κατάθεση στο αστυνομικό τμήμα.

Αυτό που εξετάζεται είναι το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας.