Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών μετά τον εντοπισμό σορού στον ποταμό Λουδία, η οποία βρέθηκε δεμένη με σύρμα και αλυσίδα.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να πρόκειται για τον 54χρονο άνδρα που είχε δολοφονηθεί στη Θεσσαλονίκη, ενώ η επίσημη ταυτοποίηση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Τη σορό εντόπισε ψαράς, ενώ ο ρουχισμός που φέρει μοιάζει με την εξωτερική περιγραφή του 54χρονου, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η voria.gr.

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους

Υπενθυμίζεται ότι χθες, κρίθηκε προφυλακιστέος ο 43χρονος φερόμενος ως συνεργός, που είναι ο ένας εκ των δύο συλληφθέντων και σε βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη για άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία με πρόθεση.

Ο ίδιος, μαζί με τον 44χρονο που ήταν αυτός που πυροβόλησε τον 54χρονο στο κεφάλι, μετά το έγκλημα ομολόγησαν πως πέταξαν τη σορό στον ποταμό Λουδία, η οποία εντοπίστηκε σήμερα.

Ο 43χρονος, κατά την απολογία του, επέμεινε ότι το έγκλημα συνδέεται με την πεποίθησή τους πως το θύμα είχε κλέψει περιστέρια από τον συγκατηγορούμενό του. Παράλληλα, αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, υποστηρίζοντας ότι προσπάθησε να αποτρέψει το έγκλημα και ότι δεν γνώριζε τι επρόκειτο να συμβεί. Όπως ανέφερε, τόσο ο ίδιος όσο και ο 44χρονος συγκατηγορούμενός του είχαν κάνει χρήση κοκαΐνης. Οι εξηγήσεις που έδωσε δεν έπεισαν, με αποτέλεσμα να κριθεί προσωρινά κρατούμενος.

Το έγκλημα τελέστηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, στην περιοχή των Μαλγάρων – Κυμίνων, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ο 44χρονος, με τη βοήθεια του 43χρονου, φέρεται να πυροβόλησε και να τραυμάτισε θανάσιμα τον 54χρονο, ενώ στη συνέχεια, αφού τοποθέτησαν το θύμα στον αποθηκευτικό χώρο οχήματος, απέρριψαν τη σορό στον ποταμό Λουδία.

Ακολούθησε συντονισμένη επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, του Αστυνομικού Τμήματος Δέλτα και της Ο.Π.Κ.Ε., κατά την οποία εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι δύο κατηγορούμενοι.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκε και κατασχέθηκε κάλυκας και εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος, ενώ από τις έρευνες σε οικίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 87,84 γραμμάρια μεθαδόνης, 11,30 γραμμάρια κοκαΐνης, 10,67 γραμμάρια ηρωίνης, 4,57- γραμμάρια κάνναβης, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και 230 ευρώ.

Επίσης, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το όχημα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση του εγκλήματος, στο οποίο, όπως διαπιστώθηκε, είχαν τοποθετηθεί πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.