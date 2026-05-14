Ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθούν θα οδηγηθούν σήμερα (14/5) οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 54χρονου, τη σορό του οποίου πέταξαν στη συνέχεια στον ποταμό Λουδία.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα (11/05) ασκήθηκαν διώξεις στους δύο συλληφθέντες. Στον βασικό κατηγορούμενο αποδίδονται, μεταξύ άλλων, τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση, της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας, της χρήσης πλαστού εγγράφου, καθώς και της κατοχής ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση, ενώ ο δεύτερος διώκεται για άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία με πρόθεση.

Οι κατηγορούμενοι, ηλικίας 44 και 43 ετών, ισχυρίζονται πως το έγκλημα έγινε για κλεμμένα περιστέρια.

Σταμάτησαν προσωρινά οι έρευνες στον ποταμό

Η σορός του 54χρονου δεν έχει ακόμη εντοπιστεί, ενώ σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης οι έρευνες για τον εντοπισμό της, έχουν προσωρινά σταματήσει.

Το έγκλημα τελέστηκε το βράδυ του Σαββάτου, στην περιοχή των Μαλγάρων – Κυμίνων, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ο 44χρονος, με τη βοήθεια του 43χρονου, φέρεται να πυροβόλησε και να τραυμάτισε θανάσιμα τον 54χρονο, ενώ στη συνέχεια, αφού τοποθέτησαν το θύμα στον αποθηκευτικό χώρο οχήματος, απέρριψαν τη σορό στον ποταμό Λουδία.

Ακολούθησε συντονισμένη επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, του Αστυνομικού Τμήματος Δέλτα και της Ο.Π.Κ.Ε., κατά την οποία εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι δύο κατηγορούμενοι.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκε και κατασχέθηκε κάλυκας και εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος, ενώ από τις έρευνες σε οικίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 87,84 γραμμάρια μεθαδόνης, 11,30 γραμμάρια κοκαΐνης, 10,67 γραμμάρια ηρωίνης, 4,57- γραμμάρια κάνναβης, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και 230 ευρώ.

Επίσης, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το όχημα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση του εγκλήματος, στο οποίο, όπως διαπιστώθηκε, είχαν τοποθετηθεί πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, εις βάρος του 43χρονου εκκρεμούσε απόφαση αρμόδιου Εφετείου Κακουργημάτων, για έκτιση αναστέλλοντος υπολοίπου ποινής κάθειρξης 7 ετών, 2 μηνών και 5 ημερών για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ναρκωτικά.