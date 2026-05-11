Σημαντική είδηση:
11.05.2026 | 14:05
Καλλιθέα: Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 58χρονου που πυροβόλησε γυναίκα
Θεσσαλονίκη: Τι ισχυρίζονται οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 54χρονου
Ελλάδα 11 Μαΐου 2026, 14:08

Στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση δολοφονίας 54χρονου, τη σορό του οποίου πέταξαν στον ποταμό Λουδία, όπου συνεχίζονται οι έρευνες για την ανεύρεσή της.

Οι δύο κατηγορούμενοι, 44 και 43 ετών, σεσημασμένοι για υποθέσεις ναρκωτικών, προανακριτικά ισχυρίστηκαν πως αιτία της αιματηρής συμπλοκής ήταν η κλοπή περιστεριών, για την οποία θεώρησαν ύποπτο τον 54χρονο.

Ως φυσικός δράστης της ανθρωποκτονίας φέρεται ο 44χρονος, εις βάρος του οποίου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, ενώ ο 43χρονος διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία. Επιπλέον, διώκονται για παράνομη οπλοφορία, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ίδια αποκλειστική χρήση και κατά περίπτωση για οπλοχρησία και χρήση πλαστού εγγράφου. Μέχρι να απολογηθούν παραμένουν υπό κράτηση.

Τον πυροβόλησαν και πέταξαν τη σορό στον Λουδία

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., το έγκλημα τελέστηκε το βράδυ του Σαββάτου, στην περιοχή των Μαλγάρων – Κυμίνων, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, ο 44χρονος, με τη βοήθεια του 43χρονου, φέρεται να πυροβόλησε και να τραυμάτισε θανάσιμα τον 54χρονο, ενώ στη συνέχεια, αφού τοποθέτησαν το θύμα στον αποθηκευτικό χώρο οχήματος, απέρριψαν τη σορό στον ποταμό Λουδία.

Ακολούθησε συντονισμένη επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, του Αστυνομικού Τμήματος Δέλτα και της Ο.Π.Κ.Ε., κατά την οποία εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι δύο κατηγορούμενοι.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκε και κατασχέθηκε κάλυκας και εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος, ενώ από τις έρευνες σε οικίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 87,84 γραμμάρια μεθαδόνης, 11,30 γραμμάρια κοκαΐνης, 10,67 γραμμάρια ηρωίνης, 4,57- γραμμάρια κάνναβης, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και 230 ευρώ.

Επίσης, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το όχημα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση του εγκλήματος, στο οποίο, όπως διαπιστώθηκε, είχαν τοποθετηθεί πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, εις βάρος του 43χρονου εκκρεμούσε απόφαση αρμόδιου Εφετείου Κακουργημάτων, για έκτιση αναστέλλοντος υπολοίπου ποινής κάθειρξης 7 ετών, 2 μηνών και 5 ημερών για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ναρκωτικά.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθησαν δύο άτομα (43 και 44 ετών), στο πλαίσιο διερευνώμενης υπόθεσης ανθρωποκτονίας 54χρονου, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για ανθρωποκτονία, πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, ενώ σε βάρος του ενός εκκρεμούσε και καταδικαστική απόφαση.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με θανάσιμο τραυματισμό ατόμου από πυροβολισμό, σε αυλή οικίας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Πιο αναλυτικά, βραδινές ώρες της 09-05-2026, ο 44χρονος, με τη βοήθεια του 43χρονου, φέρεται να πυροβόλησε και να τραυμάτισε θανάσιμα τον 54χρονο, ενώ στη συνέχεια, αφού τοποθέτησαν το θύμα στον αποθηκευτικό χώρο οχήματος, απέρριψαν τη σορό σε ποταμό της περιοχής.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό της σορού συνεχίζονται, με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης και της ΕΜΑΚ.

Κόσμος
Mετά την ένοπλη επίθεση 11.05.26

Ο έλεγχος είναι πλέον εξονυχιστικός, με στόχο την αποτροπή περιστατικών που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα πολιτών και υπαλλήλων

Ελλάδα 11.05.26

Η μετάδοση του ιού γίνεται κυρίως από τρωκτικά (μέσω περιττωμάτων ή ούρων) και όχι τόσο από άνθρωπο σε άνθρωπο, αν και σε στενή και παρατεταμένη επαφή, μπορεί να υπάρξει μετάδοση.

Ελλάδα 11.05.26

Ο Έλληνας επιβάτης του MV Hondius τέθηκε σε αυστηρή καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου

Διεθνές Συνέδριο 11.05.26

Ο καθηγητής δημογραφίας Βύρων Κοτζαμάνης παρουσίασε μια σειρά από ανησυχητικά στοιχεία για το δημογραφικό στην Ελλάδα - Ο ίδιος σημειώνει πως δεν χρειάζεται πανικός αλλά αλλαγή πολιτικών - Τι δείχνουν και τα στοιχεία του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων

Μαχητής 11.05.26

Από τις αλάνες της Μασσαλίας μέχρι τη λατρεία των οπαδών στο Old Trafford, η ζωή του Ερίκ Καντονά υπήρξε πάντα ένα δράμα υψηλών εντάσεων γεμάτο μαθήματα ζωής

Πολιτική 11.05.26

Στη συνέντευξη που έδωσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ο οποίος έκρινε μάλιστα ότι ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν εμμονή για το θέμα

Τα Νέα της Αγοράς 11.05.26

H ΑΕΚ κοντράρεται με τη Ρίτας στον μεγάλο τελικό του Final Four του Basketball Champions League που διεξάγεται στο «Palau Municipal d'Esports de Badalona» στην Μπανταλόνα της Ισπανίας. Οι δύο ομάδες έκαναν την έκπληξη στους ημιτελικούς και τώρα θα τα δώσουν όλα για να κατακτήσουν το τρόπαιο

Η ανακοίνωση 11.05.26

Ο Ερφάν Σακουρζαντέχ «απαγχονίστηκε για συνεργασία με τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ και τη Μοσάντ», έγραψε το Mizan, κατονομάζοντας τον άνδρα που εκτελέστηκε στο Ιράν

Έξοδος διαφυγής 11.05.26

«Θετική εξέλιξη για την Πολιτική Προστασία και την τοπική κοινωνία» δήλωσε για την παραχώρηση του δρόμου παράλληλα της γραμμής Μονοδένδρι, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Φωκίων Ζαΐμης.

Τα Νέα της Αγοράς 11.05.26

Μια νέα καμπάνια που αναδεικνύει τη διαχρονική παρουσία της Stoiximan σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή

ΗΠΑ 11.05.26

Η πλατφόρμα στην οποία σημειώθηκε η κυβερνοεπίθεση «δεν μπήκε στον κόπο» να επικοινωνήσει με τους χάκερ, οι οποίοι τελικά ζήτησαν λύτρα από τα ίδια τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Πολιτική 11.05.26

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και επιδόματα 36.529,56 ευρώ ενώ από τα ακίνητα δήλωσε 21.504,96 ευρώ και 7,49 ευρώ από μερίσματα και τόκους

Ποδόσφαιρο 11.05.26

Ουκρανικό ρεπορτάζ αποκαλύπτει συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ, ώστε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Πράσινων - Τι απαντάει το τριφύλλι σχετικά με το δημοσίευμα

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

