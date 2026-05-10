Το θρίλερ στον Λουδία συνεχίζεται – Ερευνούν τα κίνητρα της δολοφονίας και αναζητούν τη σορό του 54χρονου

Ένα μυστηριώδες ραντεβού, μία έντονη λογομαχία που οδήγησε στην εν ψυχρώ δολοφονία ενός άνδρα και μία σορός που αναζητείται.

Αυτές είναι οι σκέψεις των έμπειρων αξιωματικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που έχει αναλάβει τις έρευνες για το θρίλερ στον Λουδία ποταμό που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η δολοφονία

Στη συνάντηση πέντε ανδρών, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, «μίλησαν» τα όπλα. Ένας 54χρονος άνδρας έπεσε νεκρός από πυροβολισμό από το χέρι 42χρονου φίλου του.

Τότε ήταν που ο δράστης, μαζί με έναν ακόμη από την παρέα του, αποφάσισαν να εξαφανίσουν τη σορό και σκέφτηκαν το κοντινό ποτάμι.

Έβαλαν το άψυχο σώμα του 54χρονου στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου και διένυσαν μία απόσταση δέκα περίπου λεπτών μέχρι τον Λουδία ποταμό. Εκεί φαίνεται πως το πέταξαν, αφού πρώτα έδεσαν πάνω του τούβλα για να έχει βάρος.

Τους είδαν οι κάτοικοι

Οι κινήσεις τους έγιναν αντιληπτές από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι ενημέρωσαν την Ελληνική Αστυνομία. Οι δράστες συνελήφθησαν άμεσα και ομολόγησαν την πράξη τους, ενώ ταυτόχρονα στήθηκε και η επιχείρηση για την εύρεση της σορού του θύματος.

Οι Αρχές εντόπισαν στο σπίτι έναν κάλυκα, ενώ οι δύο άλλοι άνδρες που βρίσκονταν στο σπίτι, προσήχθησαν και ακολούθως αφέθηκαν ελεύθεροι.

Με τη σορό του 54χρονου να παραμένει άφαντη, οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνεχίζονται στα Κύμινα και στα γύρω χωριά.

Τι οδήγησε στην τραγωδία

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 42χρονος δολοφόνος μαζί με τον 43χρονο συνεργό του και το θύμα, είχαν επισκεφθεί σπίτι στα Κύμινα, για να συναντηθούν με δύο άλλους άνδρες.

Η συνεννόηση μεταξύ των μελών της ίδιας παρέας, για κάποιες παράνομες συναλλαγές που φέρονται να είχαν, οδήγησαν στο έγκλημα.