newspaper
Κυριακή 10 Μαϊου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
10.05.2026 | 18:32
Γιατί πέταξαν μαχητικά αεροσκάφη στον ουρανό της Αθήνας
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το θρίλερ στον Λουδία συνεχίζεται – Ερευνούν τα κίνητρα της δολοφονίας και αναζητούν τη σορό του 54χρονου
Ελλάδα 10 Μαΐου 2026, 21:12

Το θρίλερ στον Λουδία συνεχίζεται – Ερευνούν τα κίνητρα της δολοφονίας και αναζητούν τη σορό του 54χρονου

Πιθανές παράνομες συναλλαγές μεταξύ θύματος και δραστών εξετάζουν οι Αρχές – Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία του 54χρονου

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μήπως έχετε “sunset anxiety”; Ποια είναι τα συμπτώματα

Μήπως έχετε “sunset anxiety”; Ποια είναι τα συμπτώματα

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ένα μυστηριώδες ραντεβού, μία έντονη λογομαχία που οδήγησε στην εν ψυχρώ δολοφονία ενός άνδρα και μία σορός που αναζητείται.

Αυτές είναι οι σκέψεις των έμπειρων αξιωματικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που έχει αναλάβει τις έρευνες για το θρίλερ στον Λουδία ποταμό που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η δολοφονία

Στη συνάντηση πέντε ανδρών, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, «μίλησαν» τα όπλα. Ένας 54χρονος άνδρας έπεσε νεκρός από πυροβολισμό από το χέρι 42χρονου φίλου του.

Τότε ήταν που ο δράστης, μαζί με έναν ακόμη από την παρέα του, αποφάσισαν να εξαφανίσουν τη σορό και σκέφτηκαν το κοντινό ποτάμι.

Έβαλαν το άψυχο σώμα του 54χρονου στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου και διένυσαν μία απόσταση δέκα περίπου λεπτών μέχρι τον Λουδία ποταμό. Εκεί φαίνεται πως το πέταξαν, αφού πρώτα έδεσαν πάνω του τούβλα για να έχει βάρος.

Τους είδαν οι κάτοικοι

Οι κινήσεις τους έγιναν αντιληπτές από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι ενημέρωσαν την Ελληνική Αστυνομία. Οι δράστες συνελήφθησαν άμεσα και ομολόγησαν την πράξη τους, ενώ ταυτόχρονα στήθηκε και η επιχείρηση για την εύρεση της σορού του θύματος.

Οι Αρχές εντόπισαν στο σπίτι έναν κάλυκα, ενώ οι δύο άλλοι άνδρες που βρίσκονταν στο σπίτι, προσήχθησαν και ακολούθως αφέθηκαν ελεύθεροι.

Με τη σορό του 54χρονου να παραμένει άφαντη, οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνεχίζονται στα Κύμινα και στα γύρω χωριά.

Τι οδήγησε στην τραγωδία

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 42χρονος δολοφόνος μαζί με τον 43χρονο συνεργό του και το θύμα, είχαν επισκεφθεί σπίτι στα Κύμινα, για να συναντηθούν με δύο άλλους άνδρες.

Η συνεννόηση μεταξύ των μελών της ίδιας παρέας, για κάποιες παράνομες συναλλαγές που φέρονται να είχαν, οδήγησαν στο έγκλημα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Επενδυτές: Η φυγή από το «αμερικανικό καταφύγιο»

Επενδυτές: Η φυγή από το «αμερικανικό καταφύγιο»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Μήπως έχετε “sunset anxiety”; Ποια είναι τα συμπτώματα

Μήπως έχετε “sunset anxiety”; Ποια είναι τα συμπτώματα

Κόσμος
Η Τεχεράνη απάντησε στην πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου – Τραμπ: Δεν γελάνε πια στο Ιράν

Η Τεχεράνη απάντησε στην πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου – Τραμπ: Δεν γελάνε πια στο Ιράν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Λέσβος: Έκαψαν αυτοκίνητο πολίτη που κατήγγειλε κακοποιήσεις ζώων – H τρίτη φορά που δέχεται ανάλογη επίθεση
Ελλάδα 10.05.26

Έκαψαν αυτοκίνητο πολίτη που κατήγγειλε κακοποιήσεις ζώων - H τρίτη φορά που δέχεται ανάλογη επίθεση

Θύμα επίθεσης έπεσε ένας πολίτης στη Λέσβο που έχει κατ’ επανάληψη καταγγείλει περιστατικά κακοποίησης ζώων και μη τήρησης της νομοθεσίας από τις αρμόδιες αρχές.

Σύνταξη
Ν. Ανδρουλάκης: «Ένας Κρητικός με τις γενναίες πράξεις του έδειξε την αδιάρρηκτη ψυχή του Ελληνισμού»
Ελλάδα 10.05.26

Ν. Ανδρουλάκης: «Ένας Κρητικός με τις γενναίες πράξεις του έδειξε την αδιάρρηκτη ψυχή του Ελληνισμού»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη του καταδρομέα της ΕΛΔΥΚ, Μανώλη Μπικάκη, ο οποίος πολέμησε κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής του 1974

Σύνταξη
Σε ειδικές εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα
Τα σενάρια 10.05.26

Σε ειδικές εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα

Εξειδικευμένα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων εξετάζουν την προέλευση, τις δυνατότητες και τη διαδρομή που ακολούθησε το drone μέχρι να βρεθεί στις ελληνικές θάλασσες

Σύνταξη
Συμπλοκή με έναν νεκρό από πυροβολισμό στη Θεσσαλονίκη – Πέταξαν τη σορό στον ποταμό Λουδία
Ελλάδα 10.05.26

Συμπλοκή με έναν νεκρό από πυροβολισμό στη Θεσσαλονίκη – Πέταξαν τη σορό στον ποταμό Λουδία

Πολίτης που συνάντησε περιπολικό στον δρόμο ενημέρωσε τους αστυνομικούς για το περιστατικό, και ισχυρίστηκε ότι τα παιδιά του είδαν δύο άνδρες να φορτώνουν σε όχημα τη σορό

Σύνταξη
Λειψυδρία: Γιατί οι βροχές δεν αρκούν για να αντιμετωπιστεί – Απώλειες έως 70% στα δίκτυα
Θέμα νοοτροπίας 10.05.26

Γιατί οι βροχές δεν αρκούν για να αντιμετωπιστεί η λειψυδρία - Απώλειες έως 70% στα δίκτυα

Η λειψυδρία δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά αν ο άνθρωπος είναι σπάταλος με το νερό, εξηγεί ο καθηγητής του ΑΠΘ, Παντελής Σιδηρόπουλος - «Απλώς με την κλιματική αλλαγή έχει οξυνθεί το πρόβλημα»

Σύνταξη
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
Αναλυτικά 10.05.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου - Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα επηρεαστούν δρόμοι στους δήμους Αθηναίων, Πειραιώς, Μοσχάτου - Ταύρου, Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σαρωνικού και Λαυρεωτικής

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τα δυσάρεστα συναισθήματα και το σκληρό μάθημα
Παναθηναϊκός 10.05.26

Τα δυσάρεστα συναισθήματα και το σκληρό μάθημα

Ο Παναθηναϊκός συμμετείχε σε ένα παιχνίδι που δεν είχε τον παραμικρό στόχο και ήταν κομπάρσος... Μία κατάσταση που απαγορεύεται να επαναληφθεί στην επόμενη σεζόν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
«Οι παρακρατικοί μηχανισμοί δεν είναι πατριωτικό καθήκον» – Τι λέει η Μιλένα Αποστολάκη για τους κοινούς στόχους ΕΥΠ και Predator
Υποκλοπές 10.05.26

«Οι παρακρατικοί μηχανισμοί δεν είναι πατριωτικό καθήκον» – Τι λέει η Μιλένα Αποστολάκη για τους κοινούς στόχους ΕΥΠ και Predator

Πυρά κατά του Γρηγόρη Δημητριάδη εξαπέλυσε η Μιλένα Αποστολάκη σχολιάζοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών, τονίζοντας ότι ο γενικός γραμματέας της ήταν εντολοδόχος του πρωθυπουργού.

Σύνταξη
Πέθανε ο «Στίβεν Κινγκ της Ιαπωνίας» Κότζι Σουζούκι – Το Ring και η κληρονομιά του τρόμου
Ανατριχίλες 10.05.26

Πέθανε ο «Στίβεν Κινγκ της Ιαπωνίας» Κότζι Σουζούκι – Το Ring και η κληρονομιά του τρόμου

Ο παγκόσμιος χάρτης της λογοτεχνίας τρόμου έγινε φτωχότερος με την απώλεια του Κότζι Σουζούκι, του ανθρώπου που κατάφερε να μετατρέψει μια απλή βιντεοκασέτα σε έναν παγκόσμιο πολιτισμικό εφιάλτη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Τραμπ απέκτησε και χρυσό άγαλμα – Για να μπορούν οι οπαδοί του να προσεύχονται για την ασφάλειά του
ΗΠΑ 10.05.26

Ο Τραμπ απέκτησε και χρυσό άγαλμα – Για να μπορούν οι οπαδοί του να προσεύχονται για την ασφάλειά του

Οργή έχει προκαλέσει το χρυσό άγαλμα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να σηκώνει το δεξί του χέρι σε γροθιά, που στήθηκε στο γήπεδο γκολφ που έχει στο Μαϊάμι. Οι υποστηρικτές του όμως λένε ότι αποτελεί «γιορτή για την Αμερική που γίνεται μεγάλη ξανά».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 10.05.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης για την 35η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Αυτές είναι οι πιο αξιοθαύμαστες μαμάδες του ζωικού βασιλείου
Μητρότητα στη φύση 10.05.26

Αυτές είναι οι πιο αξιοθαύμαστες μαμάδες του ζωικού βασιλείου

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι άνθρωποι δεν είναι οι μόνες μαμάδες που καταβάλλουν εξαιρετικές προσπάθειες για να προστατεύσουν, να φροντίσουν και να μεγαλώσουν τα μικρά τους

Σύνταξη
Πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ (2-1, vid)
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ (2-1, vid)

Με φινάλε-θρίλερ η ΑΕΚ, κατάφερε να σκοράρει με τον Ζοάο Μάριο στις καθυστερήσεις και νίκησε 2-1 τον Παναθηναϊκό. 'Ετσι κατέκτησε και μαθηματικά το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1: Δεν γίνονται αυτά…
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1: Δεν γίνονται αυτά…

Ο Ολυμπιακός για ένα ακόμη με τον ΠΑΟΚ έχασε τα άχαστα, ο Δικέφαλος πήρε την ισοπαλία (1-1) και το προβάδισμα για τη 2η θέση, την ώρα που η ΑΕΚ έπαιρνε το πρωτάθλημα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η Εύη Δρούτσα ανοίγει τα χαρτιά της: O Akylas, η Άννα Βίσση, o Πασχάλης Τερζής και ο έρωτας που δεν ήρθε ποτέ
Χαμογέλα και Πάλι! 10.05.26

Η Εύη Δρούτσα ανοίγει τα χαρτιά της: O Akylas, η Άννα Βίσση, o Πασχάλης Τερζής και ο έρωτας που δεν ήρθε ποτέ

«Ο έρωτας ο μεγάλος αγάπη μου, είναι μια φούσκα πολλές φορές. Τα τραγούδια μου, δεν είναι φούσκα γιατί έχουν τραγουδηθεί από μεγάλες φωνές», είπε μεταξύ άλλων η Εύη Δρούτσα

Σύνταξη
Διακοπή στο παιχνίδι Πύργος – Ζάκυνθος: Τραυματίστηκε στο κεφάλι ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων (vid)
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Διακοπή στο παιχνίδι Πύργος – Ζάκυνθος: Τραυματίστηκε στο κεφάλι ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων (vid)

Οριστικά διεκόπη στο 83ο λεπτό του το παιχνίδι Πύργος - Ζάκυνθος για τα μπαράζ ανόδου στη Super League 2 - Τραυματίστηκε παίκτης μετά από ρίψη αντικειμένων.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Πόσο κοστίζει να είσαι μητέρα σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο
Διεθνής Οικονομία 10.05.26

Μονάκριβη η μαμά, ακριβή η μητρότητα: Πόσο κοστίζει να είσαι μητέρα στις ΗΠΑ σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο

Με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας, το Al Jazeera αναλύει το κόστος της μητρότητας στις ΗΠΑ σε σύγκριση με χώρες που προσφέρουν καθολική υγειονομική περίθαλψη, αμειβόμενη γονική άδεια και επιδοτούμενη φροντίδα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Oυκρανικά drones έπληξαν δεξαμενή πετρελαίου στη Λετονία – Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας
Κόσμος 10.05.26

Oυκρανικά drones έπληξαν δεξαμενή πετρελαίου στη Λετονία – Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας

Ο υπουργός Άμυνας της Λετονίας παραιτήθηκε όταν ουκρανικά drones χτύπησαν δεξαμενή πετρελαίου στη χώρα του. Η πρωθυπουργός θεώρησε ότι δεν ήταν έτοιμη η ασπίδα εναντίον drone.

Σύνταξη
Το τόξο συνεργασιών της Ελλάδας με Ινδία, χώρες του Κόλπου, Ισραήλ και ΗΠΑ και η θεωρία της περικύκλωσης της Τουρκίας
Πολιτική 10.05.26

Το τόξο συνεργασιών της Ελλάδας με Ινδία, χώρες του Κόλπου, Ισραήλ και ΗΠΑ και η θεωρία της περικύκλωσης της Τουρκίας

Η Ελλάδα αναζητά διεύρυνση των συνεργασιών της και στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου της ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή. Κινήσεις που ενισχύουν τη ρητορική περί περικύκλωσης στην Τουρκία

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Acropolis Swim Open: Ο Απόστολος Σίσκος κατέρριψε πανελλήνιο ρεκόρ 11 ετών στα 200μ πεταλούδα (vids)
Άλλα Αθλήματα 10.05.26

Ο Απόστολος Σίσκος κατέρριψε πανελλήνιο ρεκόρ 11 ετών στα 200μ πεταλούδα (vids)

Σε εκπληκτική κατάσταση ο Απόστολος Σίσκος στο Acropolis Swim Open του ΟΑΚΑ. Μετά το…διαστημικό 1:54.12 στα 200μ ύπτιο, ο 21χρονος κολυμβητής είχε εξαιρετική επίδοση στα 200μ πεταλούδα: 1:56.13.

Σύνταξη
Brain drain: Η «αιμορραγία» των πτυχίων συνεχίζεται – Ιστορικό υψηλό το 2025
Πρόσφατη έρευνα 10.05.26

Η «αιμορραγία» των πτυχίων συνεχίζεται - Ιστορικό υψηλό για το brain drain το 2025

Δεν λέει να κλείσει η πληγή του brain drain στην Ελλάδα. Μέσα σε μόλις ένα έτος, ο αριθμός των επιστημόνων που μετανάστευσαν αυξήθηκε κατά 12,1%, επιβεβαιώνοντας μια ανησυχητική τάση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Κυριακή 10 Μαϊου 2026
Cookies