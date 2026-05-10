Συμπλοκή με έναν νεκρό από πυροβολισμό στη Θεσσαλονίκη – Πέταξαν τη σορό στον ποταμό Λουδία
Πολίτης που συνάντησε περιπολικό στον δρόμο ενημέρωσε τους αστυνομικούς για το περιστατικό, και ισχυρίστηκε ότι τα παιδιά του είδαν δύο άνδρες να φορτώνουν σε όχημα τη σορό
Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή των Μαλγάρων Θεσσαλονίκης, με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του από πυροβολισμό.
Όπως αναφέρει το thestival, τρεις άνδρες πήγαν σε σπίτι στα Μάλγαρα και συναντήθηκαν με δύο Ρομά. Εκεί, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, διαπληκτίστηκαν οι τρεις άνδρες μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός από πυροβολισμό ένας εξ αυτών.
Πολίτης που συνάντησε περιπολικό στον δρόμο ενημέρωσε τους αστυνομικούς για το περιστατικό, και ισχυρίστηκε ότι τα παιδιά του είδαν δύο άνδρες να φορτώνουν σε όχημα τη σορό.
Φαίνεται πως και ο ίδιος ο μάρτυρας έδωσε το σημείο στην αστυνομία αλλά και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.
Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Δέλτα πραγματοποίησαν έρευνες και εντόπισαν τους δύο δράστες που ομολόγησαν ότι πέταξαν τη σορό στον ποταμό Λουδία και τους συνέλαβαν.
Η Αστυνομία και η ΕΜΑΚ πραγματοποιούν έρευνες στον ποταμό για την ανεύρεση του πτώματος.
Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).
