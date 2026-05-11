Θεσσαλονίκη: Έρευνες στον ποταμό Λουδία για τη σορό του 54χρονου που δολοφόνησαν
Οι δράστες φέρεται να έδεσαν το θύμα με τούβλα, το φόρτωσαν σε πορτ - μπαγκάζ αυτοκινήτου και πέταξαν το άψυχο σώμα στον ποταμό Λουδία
Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών στον Λουδία για τον εντοπισμό πτώματος 54χρονου που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε στα νερά του ποταμού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άνδρες, 43 και 44 ετών, που φαίνεται να ομολόγησαν την εμπλοκή τους στο έγκλημα κι αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), πίσω από το αιματηρό περιστατικό φαίνεται να βρίσκονται διαφορές που συνδέονται με ναρκωτικές ουσίες.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι δύο συλληφθέντες και το θύμα είχαν μεταβεί χθες τα μεσάνυχτα σε κατοικία στην περιοχή των Κυμίνων Θεσσαλονίκης, όπου πίστευαν ότι υπήρχαν κρυμμένα ναρκωτικά. Όταν διαπίστωσαν ότι οι ουσίες έλειπαν, επικράτησε ένταση μεταξύ τους.
Κατά την εκδοχή που εξετάζουν οι αρχές, ένας από τους δύο συλληφθέντες πήρε όπλο που ανήκε στον τρίτο της παρέας και πυροβόλησε τον 54χρονο στο κεφάλι, θεωρώντας ότι είχε εξαπατηθεί σχετικά με την ύπαρξη των ναρκωτικών. Στη συνέχεια, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φαίνεται πως έδεσαν το θύμα με τούβλα, το φόρτωσαν σε πορτ – μπαγκάζ αυτοκινήτου και πέταξαν το άψυχο σώμα στον ποταμό Λουδία. Παρά τις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. με τη συνδρομή της ΕΜΑΚ μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί το πτώμα.
Σημαντική εξέλιξη στην πορεία της έρευνας αποτέλεσε η κατάθεση πολίτη, η οποία βοήθησε τις αρχές να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης.
