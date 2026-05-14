Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία του, ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους για τη δολοφονία στην περιοχή Μαλγάρων – Κυμίνων, έξω από τη Θεσσαλονίκη, με θύμα έναν 54χρονο άνδρα, τον οποίο πυροβόλησαν στο κεφάλι και στη συνέχεια πέταξαν τη σορό του στον ποταμό Λουδία.

Ο 43χρονος, κατά την απολογία του, επέμεινε ότι το έγκλημα συνδέεται με την πεποίθησή τους πως το θύμα είχε κλέψει περιστέρια από τον συγκατηγορούμενό του. Παράλληλα, αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, υποστηρίζοντας ότι προσπάθησε να αποτρέψει το έγκλημα και ότι δεν γνώριζε τι επρόκειτο να συμβεί. Όπως ανέφερε, τόσο ο ίδιος όσο και ο 44χρονος συγκατηγορούμενός του είχαν κάνει χρήση κοκαΐνης.

Οι εξηγήσεις που έδωσε δεν έπεισαν, με αποτέλεσμα να κριθεί προσωρινά κρατούμενος.

Οι δύο κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι οι διαφορές τους με το θύμα και το επεισόδιο που ακολούθησε σχετίζονταν με την κλοπή περιστεριών και όχι με υποθέσεις ναρκωτικών, όπως φέρεται να είχαν αρχικά αναφέρει στους αστυνομικούς. Ωστόσο, το συγκεκριμένο σενάριο δεν φαίνεται να πείθει τις αρχές που ερευνούν την υπόθεση.

Αύριο αναμένεται να απολογηθεί και ο 44χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι εκείνος που πυροβόλησε το θύμα.

Σταμάτησαν προσωρινά οι έρευνες στον ποταμό

Η σορός του 54χρονου δεν έχει ακόμη εντοπιστεί, ενώ σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης οι έρευνες για τον εντοπισμό της, έχουν προσωρινά σταματήσει.

Το έγκλημα τελέστηκε το βράδυ του Σαββάτου, στην περιοχή των Μαλγάρων – Κυμίνων, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ο 44χρονος, με τη βοήθεια του 43χρονου, φέρεται να πυροβόλησε και να τραυμάτισε θανάσιμα τον 54χρονο, ενώ στη συνέχεια, αφού τοποθέτησαν το θύμα στον αποθηκευτικό χώρο οχήματος, απέρριψαν τη σορό στον ποταμό Λουδία.

Ακολούθησε συντονισμένη επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, του Αστυνομικού Τμήματος Δέλτα και της Ο.Π.Κ.Ε., κατά την οποία εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι δύο κατηγορούμενοι.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκε και κατασχέθηκε κάλυκας και εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος, ενώ από τις έρευνες σε οικίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 87,84 γραμμάρια μεθαδόνης, 11,30 γραμμάρια κοκαΐνης, 10,67 γραμμάρια ηρωίνης, 4,57- γραμμάρια κάνναβης, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και 230 ευρώ.

Επίσης, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το όχημα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση του εγκλήματος, στο οποίο, όπως διαπιστώθηκε, είχαν τοποθετηθεί πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.