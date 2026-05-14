Θλίψη για τη Σάρον Στόουν: Πέθανε ο αδελφός της Μάικλ στα 74 του

Την απώλεια του μεγαλύτερου αδελφού της, Μάικλ Στόουν, ανακοίνωσε η Σάρον Στόουν, με μια λιτή ανάρτηση στο Instagram. Ο Μάικλ πέθανε έπειτα από παρατεταμένη ασθένεια, σε ηλικία 74 ετών.

«Ο Μάικ Στόουν, ο μεγαλύτερος αδελφός μου, έφυγε από τη ζωή. Έπειτα από παρατεταμένη ασθένεια. Του ευχόμαστε γαλήνη», έγραψε η 68χρονη σταρ της ταινίας «Βασικό Ένστικτο».

Η πορεία του Μάικλ Στόουν

Ο Μάικλ Στόουν είχε ακολουθήσει και εκείνος τον δρόμο της υποκριτικής. Το 1995 εμφανίστηκε μαζί με την αδελφή του στην ταινία The Quick and the Dead, ενώ το κινηματογραφικό του ντεμπούτο είχε γίνει πέντε χρόνια νωρίτερα, με το End of the Night.

Στη φιλμογραφία του περιλαμβάνονται συμμετοχές σε τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, μεταξύ των οποίων τα CSI: Miami, The Bold and the Beautiful, Eraser, Malevolence, καθώς και το Destinos Opostos, που αποτέλεσε την τελευταία του εμφάνιση στον κινηματογράφο το 2022.

Ο Μάικλ Στόουν ήταν ο μεγαλύτερος από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας Στόουν. Η Σάρον Στόουν έχει ακόμη μία αδελφή, την Κέλι, ενώ ο αδελφός τους Πάτρικ πέθανε το 2023 από καρδιακή προσβολή, 17 μήνες μετά τον θάνατο του βρέφους γιου του από «ολική ανεπάρκεια οργάνων».

Στη διάρκεια των χρόνων, ο Μάικλ και η Σάρον Στόουν είχαν εμφανιστεί μαζί σε δημόσιες εκδηλώσεις και κόκκινα χαλιά, όπως στο πάρτι του Vanity Fair για τα Όσκαρ το 1994 στο Γουέστ Χόλιγουντ και στην 66η τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ.

*Mε πληροφορίες από: People