Ο Μακόλεϊ Κάλκιν δεν έχει ξεπεράσει ακόμα τον θάνατο της «μητέρας» του Κάθριν Ο’ Χάρα
Περίπου τρεις μήνες μετά τον ξαφνικό θάνατο της ηθοποιού Κάθριν Ο' Χάρα, ο κινηματογραφικός της γιος από το Μόνος στο Σπίτι Μακόλεϊ Κάλκιν νιώθει ότι κάτι της χρωστάει
Τι κι αν έχουν περάσει 36 χρόνια από τότε που το Μόνος στο Σπίτι έκανε την εμφάνισή του στις σκοτεινές αίθουσες; Τι κι αν ο Μακόλεϊ Κάλκιν είναι πλέον 45 ετών και πατέρας δύο παιδιών, έχοντας καταφέρει να βρει ξανά την ισορροπία στη ζωή του;
Στα μάτια όλων μας θα είναι πάντα εκείνος ο απίστευτος 10χρονος, που έκανε άνω κάτω το Σικάγο – και δύο χρόνια μετά τη Νέα Υόρκη. Και η Κάθριν Ο’ Χάρα θα είναι πάντα η μητέρα του, που ουρλιάζει «Κέβιν» μέσα στο αεροπλάνο για το Παρίσι όταν καταλαβαίνει ότι τον ξέχασαν στο σπίτι.
Και αυτή η σκέψη δεν βρίσκεται μόνο στο μυαλό των θεατών – ήταν κάτι που υπήρχε ανάμεσα στον σταρ του Χόλιγουντ και την Ο’ Χαρα. Αυτό φάνηκε με τον καλύτερο τρόπο όταν ο Κάλκιν απέκτησε το δικό του αστέρι στην Λεωφόρο της Δόξας και η κινηματογραφική του μητέρα ήταν στο πλευρό του.
Άρα δεν προκαλεί σε κανέναν εντύπωση, που ο θάνατος της Κάθριν Ο’ Χάρα επηρέασε πάρα πολύ τον Μακόλεϊ Κάλκιν. Κάτι που φάνηκε και στη συνέντευξη που έδωσε στο Gentleman’s Journal, έστω κι αν έχουν περάσει περίπου τρεις μήνες.
«Όταν η Κάθριν έφυγε από τη ζωή, ήταν ένα ‘χτύπημα’ για μένα και μάλιστα πολύ δυνατό. Ήταν πολύ νωρίς για εκείνη» είπε ο γνωστός ηθοποιός.
«Και τώρα νιώθω ότι αφήσαμε κάτι στη μέση. Νιώθω ότι έχω ένα χρέος απέναντί της – και δεν μου αρέσει αυτό» συμπλήρωσε ο Μακόλεϊ Κάλκιν χωρίς να μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες.
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που θρηνεί για την Ο’ Χάρα. Την ημέρα που είχε γίνει γνωστή η είδηση του θανάτου της, ο Κάλκιν είχε κάνει μια σπαρακτική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου έγραψε:
«Μαμά. Νόμιζα ότι είχαμε χρόνο. Ήθελα περισσότερο χρόνο μαζί σου. Ήθελα να καθίσω σε μια καρέκλα δίπλα σου. Σε άκουσα, αλλά είχα τόσα πολλά ακόμα να σου πω. Σ’ αγαπώ. Θα τα πούμε αργότερα».
