Σημαντική είδηση:
30.01.2026 | 20:21
Βγήκε εκτός λειτουργίας για λίγη ώρα το «100»
Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 14:00
Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί
«Μόνος στο Σπίτι»: Tα δάκρυα του Κέβιν για τη μητέρα του – Ο Μακόλεϊ Κάλκιν αποχαιρετά την Κάθριν Ο’Χάρα
Fizz 30 Ιανουαρίου 2026, 22:17

«Μόνος στο Σπίτι»: Tα δάκρυα του Κέβιν για τη μητέρα του – Ο Μακόλεϊ Κάλκιν αποχαιρετά την Κάθριν Ο’Χάρα

«Μαμά. Νόμιζα ότι είχαμε χρόνο», έγραψε μεταξύ άλλων ο Μακόλεϊ Κάλκιν σε ένα αφιέρωμα εις μνήμην της Κάθριν Ο'Χάρα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τελικά… οι καλοί κερδίζουν;

Τελικά… οι καλοί κερδίζουν;

Spotlight

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν δημοσίευσε ένα συγκινητικό αφιέρωμα στην Κάθριν Ο’Χάρα , η οποία υποδύθηκε την μητέρα του στην ταινία «Μόνος στο Σπίτι», μετά το θάνατό της σε ηλικία 71 ετών την Παρασκευή.

«Μαμά. Νόμιζα ότι είχαμε χρόνο», έγραψε στη λεζάντα της κοινής τους φωτογραφίας που μοιράστηκε στο Instagram.

«Ήθελα περισσότερο χρόνο μαζί σου. Ήθελα να καθίσω σε μια καρέκλα δίπλα σου. Σε άκουσα, αλλά είχα τόσα πολλά ακόμα να σου πω. Σ’ αγαπώ. Θα τα πούμε αργότερα».

View this post on Instagram

A post shared by Macaulay ‘Instagram’ Culkin (@culkamania)

Η Kάθριν Ο’Χάρα πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Μόνος στο σπίτι» και «Μόνος στο σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη» ως Κέιτ ΜακΚάλιστερ, μητέρα του Κέβιν ΜακΚάλιστερ— ο ρόλος που σηματοδότησε την αρχή μιας μοναδικής καριέρας ως παιδί-ηθοποιός.

«Το χιούμορ σου»

Τον Δεκέμβριο του 2023, οι δύο είχαν μια συγκινητική επανένωση όταν ο Κάλκιν έλαβε ένα αστέρι στο Hollywood Walk of Fame και η Ο’Χάρα τον προλόγισε.

«Ο Μακόλεϊ — αυτό το όμορφο, αγαπητό 10χρονο αγόρι — θεωρούνταν ευρέως ένας superstar, χρυσωρυχείο, ένας από τους πιο δημοφιλείς νέους ηθοποιούς του Χόλιγουντ. Πώς μπορεί κανείς να επιβιώσει από κάτι τέτοιο;» είπε η Κάθριν Ο’Χάρα στην ομιλία της.

«Λοιπόν, πιστεύω ότι θα πρέπει να διαθέτεις μια συγκεκριμένη ιδιότητα, ένα χάρισμα που ο αγαπητός [σεναριογράφος-παραγωγός] Τζον Χιούζ αναγνώρισε προφανώς σε σένα, Μακόλεϊ: το χιούμορ σου. Είναι ένα σημάδι νοημοσύνης σε ένα παιδί και το κλειδί για να επιβιώσεις στη ζωή σε οποιαδήποτε ηλικία. Και από ό,τι βλέπω, έχεις φέρει αυτό το γλυκό, αλλά και διεστραμμένο, αλλά και απόλυτα κατανοητό χιούμορ σε όλα όσα έχεις επιλέξει να κάνεις μετά το ‘Μόνος στο Σπίτι’ ».

«Σ’ ευχαριστώ που με συμπεριέλαβες — την ψεύτικη μαμά σου που σε άφησε μόνο στο σπίτι όχι μία, αλλά δύο φορές — για να ζήσω μαζί σου αυτή τη στιγμή ευτυχίας», κατέληξε.

«Είμαι πολύ περήφανη για σένα».

*Με πληροφορίες από: Variety

Economy
Πιερρακάκης: Ούτε εφησυχασμός ούτε μοιρολατρία – Πώς θα αντεπεξέλθει η ΕΕ στις προκλήσεις

Πιερρακάκης: Ούτε εφησυχασμός ούτε μοιρολατρία – Πώς θα αντεπεξέλθει η ΕΕ στις προκλήσεις

Vita.gr
Τελικά… οι καλοί κερδίζουν;

Τελικά… οι καλοί κερδίζουν;

Economy
Στουρνάρας: Κανένα περιθώριο εφησυχασμού για το τραπεζικό σύστημα

Στουρνάρας: Κανένα περιθώριο εφησυχασμού για το τραπεζικό σύστημα

inWellness
inTown
Ιράν: Το οπλοστάσιο που τρόμαξε ΗΠΑ και Ισραήλ – Τι δεν κατάφεραν να καταστρέψουν
Μέση Ανατολή 30.01.26

Ιράν: Το οπλοστάσιο που τρόμαξε ΗΠΑ και Ισραήλ – Τι δεν κατάφεραν να καταστρέψουν

Το Ιράν μπορεί να είναι πληγωμένο, αλλά η ικανότητά του να προκαλέσει όλεθρο παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο για οποιοδήποτε σχέδιο σταθερότητας στην Μέση Ανατολή

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γερμανία: Η ανεργία έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014 – Στο 6,6% τον Ιανουάριο
Κακές προοπτικές 30.01.26

Γερμανία: Η ανεργία έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014 – Στο 6,6% τον Ιανουάριο

«Πολύ μικρό δυναμισμό» στην αγορά εργασίας διαπιστώνει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης στη Γερμανία. Η αυξημένη αυτή ανεργία αποδίδεται και στο τέλος εποχικών συμβάσεων.

Σύνταξη
ΣτΕ: Ανέτρεψε την απόφασή του για έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίων με ταυτότητες παλαιού τύπου – Το σκεπτικό
Ελλάδα 30.01.26

Ανέτρεψε το ΣτΕ την απόφασή του για την έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίων με ταυτότητες παλαιού τύπου - Το σκεπτικό

Το ΣτΕ σημειώνει ότι η απόφαση αναστολής που επιτρέπει την έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίων με βάση τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες «έπαψε να ισχύει»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
LIVE: Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 30.01.26

LIVE: Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός

LIVE: Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός για την 25η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Πολυτελή διαμερίσματα με την επωνυμία της αντικαπιταλίστριας Φρίντα Κάλο βγαίνουν προς πώληση στο Μαϊάμι
Αισθητική απόκληση 30.01.26

Πολυτελή διαμερίσματα με την επωνυμία της αντικαπιταλίστριας Φρίντα Κάλο βγαίνουν προς πώληση στο Μαϊάμι

Η πολυτέλεια που συνοδεύει το Frida Kahlo Wynwood Residences, απέχει πολύ από τα πολύχρωμo και ταπεινό La Casa Azul στο Μεξικό, το σπίτι όπου γεννήθηκε η Φρίντα Κάλο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ουκρανία: Ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν, Ντμιτρίεφ, μεταβαίνει στις ΗΠΑ για διαβουλεύσεις
Λόγω Ιράν; 30.01.26

Ουκρανία: Ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν, Ντμιτρίεφ, μεταβαίνει στις ΗΠΑ για διαβουλεύσεις

Ο Κίριλ Ντμιτρίεφ μεταβαίνει στο Μαϊάμι, όπου αναμένεται να συναντηθεί με Αμερικανούς αξιωματούχους, ενώ αναμένεται ο δεύτερος γύρος των τριμερών επαφών για την Ουκρανία. Πιθανή αλλαγή ημερομηνίας, λέει ο Ζελένσκι.

Σύνταξη
Πέθανε η Κάθριν Ο’Χάρα, η μητέρα του Κέβιν από την αγαπημένη ταινία «Μόνος στο Σπίτι»
Αντίο 30.01.26

Πέθανε η Κάθριν Ο’Χάρα, η μητέρα του Κέβιν από την αγαπημένη ταινία «Μόνος στο Σπίτι»

Η Κάθριν Ο'Χάρα, η οποία έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο τη δεκαετία του 1980 με την ρομαντική κωμωδία «Nothing Personal» με τον Ντόναλντ Σάδερλαντ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 χρόνων.

Σύνταξη
Βιολάντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Δύο εκρήξεις μέσα σε 6 δευτερόλεπτα
Τραγωδία στα Τρίκαλα 30.01.26

Βιολάντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Δύο εκρήξεις μέσα σε 6 δευτερόλεπτα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για το πολύνεκρο δυστύχημα στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα στα Τρίκαλα, που κόστισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες εργαζόμενες κατά τη νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας, 26 Ιανουαρίου 2026.

Σύνταξη
Η αγωνιστική που εξέθεσε τον Λανουά
On Field 30.01.26

Η αγωνιστική που εξέθεσε τον Λανουά

Σε δύσκολη θέση ο Λανουά. Η χειρότερη αγωνιστική της Stoiximan Super League για τη διαιτησία ήταν η προηγούμενη καθώς είχαν παράπονα οι έξι από τις 12 ομάδες που έπαιξαν

Βάιος Μπαλάφας
ΕΕ: Εξετάζεται η αξιοποίηση του ESM για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας
Χωρίς δημοσιονομικά μέτρα 30.01.26

ΕΕ: Εξετάζεται η αξιοποίηση του ESM για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας

Ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Κρίσης, αξίας άνω των 430 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο του ESM, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, δίνοντας δάνεια στα κράτη μέλη.

Σύνταξη
Μέχρι και ο Μπάτμαν απηύδησε με τους πράκτορες της ICE και ζητάει να μην εμφανιστούν στο Super Bowl
«Δειλοί» 30.01.26

Μέχρι και ο Μπάτμαν απηύδησε με τους πράκτορες της ICE και ζητάει να μην εμφανιστούν στο Super Bowl

Ο άνδρας, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει αποκαλυφθεί, μίλησε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Σάντα Κλάρα στις 27 Ιανουαρίου, απαιτώντας να μην διατεθούν «πόροι» στην ICE.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Zελένσκι: Η Ουκρανία θα ενισχύσει την αντιαεροπορική της άμυνα εναντίον των ρωσικών drones
Κόσμος 30.01.26

Zελένσκι: Η Ουκρανία θα ενισχύσει την αντιαεροπορική της άμυνα εναντίον των ρωσικών drones

«Η προστασία ενάντια στα ρωσικά drones πρέπει να ενισχυθεί εκ νέου στις πόλεις μας και στις παραμεθόριες κοινότητες του Σούμι, όπου οι Ρώσοι κάνουν ουσιαστικά 'σαφάρι' εναντίον των αμάχων», είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική ο Βεζένκοφ
Μπάσκετ 30.01.26

Ολυμπιακός: Τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική ο Βεζένκοφ

Ποινή μιας αγωνιστικής επιβλήθηκε από τον αθλητικός δικαστή του ΕΣΑΚΕ στον Σάσα Βεζένκοφ για το επεισόδιο με τον Ανδρέα Πετρόπουλο στο πρόσφατο ματς του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό για την Stoiximan GBL.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για την τραγωδία στα Τρίκαλα: Η κυβέρνηση να σταματήσει τα επικοινωνιακά παιχνίδια και να αναλάβει τις ευθύνες της
«Πλήρη διαλεύκανση» 30.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για την τραγωδία στα Τρίκαλα: Η κυβέρνηση να σταματήσει τα επικοινωνιακά παιχνίδια και να αναλάβει τις ευθύνες της

«Ο σεβασμός στη μνήμη των θυμάτων απαιτεί αλήθεια και απαντήσεις. Πρέπει να έρθουν όλα στο φως, να μη μείνει το παραμικρό στοιχείο χωρίς διερεύνηση», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
