«Μόνος στο Σπίτι»: Tα δάκρυα του Κέβιν για τη μητέρα του – Ο Μακόλεϊ Κάλκιν αποχαιρετά την Κάθριν Ο’Χάρα
«Μαμά. Νόμιζα ότι είχαμε χρόνο», έγραψε μεταξύ άλλων ο Μακόλεϊ Κάλκιν σε ένα αφιέρωμα εις μνήμην της Κάθριν Ο'Χάρα.
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν δημοσίευσε ένα συγκινητικό αφιέρωμα στην Κάθριν Ο’Χάρα , η οποία υποδύθηκε την μητέρα του στην ταινία «Μόνος στο Σπίτι», μετά το θάνατό της σε ηλικία 71 ετών την Παρασκευή.
«Μαμά. Νόμιζα ότι είχαμε χρόνο», έγραψε στη λεζάντα της κοινής τους φωτογραφίας που μοιράστηκε στο Instagram.
«Ήθελα περισσότερο χρόνο μαζί σου. Ήθελα να καθίσω σε μια καρέκλα δίπλα σου. Σε άκουσα, αλλά είχα τόσα πολλά ακόμα να σου πω. Σ’ αγαπώ. Θα τα πούμε αργότερα».
Η Kάθριν Ο’Χάρα πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Μόνος στο σπίτι» και «Μόνος στο σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη» ως Κέιτ ΜακΚάλιστερ, μητέρα του Κέβιν ΜακΚάλιστερ— ο ρόλος που σηματοδότησε την αρχή μιας μοναδικής καριέρας ως παιδί-ηθοποιός.
«Το χιούμορ σου»
Τον Δεκέμβριο του 2023, οι δύο είχαν μια συγκινητική επανένωση όταν ο Κάλκιν έλαβε ένα αστέρι στο Hollywood Walk of Fame και η Ο’Χάρα τον προλόγισε.
«Ο Μακόλεϊ — αυτό το όμορφο, αγαπητό 10χρονο αγόρι — θεωρούνταν ευρέως ένας superstar, χρυσωρυχείο, ένας από τους πιο δημοφιλείς νέους ηθοποιούς του Χόλιγουντ. Πώς μπορεί κανείς να επιβιώσει από κάτι τέτοιο;» είπε η Κάθριν Ο’Χάρα στην ομιλία της.
«Λοιπόν, πιστεύω ότι θα πρέπει να διαθέτεις μια συγκεκριμένη ιδιότητα, ένα χάρισμα που ο αγαπητός [σεναριογράφος-παραγωγός] Τζον Χιούζ αναγνώρισε προφανώς σε σένα, Μακόλεϊ: το χιούμορ σου. Είναι ένα σημάδι νοημοσύνης σε ένα παιδί και το κλειδί για να επιβιώσεις στη ζωή σε οποιαδήποτε ηλικία. Και από ό,τι βλέπω, έχεις φέρει αυτό το γλυκό, αλλά και διεστραμμένο, αλλά και απόλυτα κατανοητό χιούμορ σε όλα όσα έχεις επιλέξει να κάνεις μετά το ‘Μόνος στο Σπίτι’ ».
«Σ’ ευχαριστώ που με συμπεριέλαβες — την ψεύτικη μαμά σου που σε άφησε μόνο στο σπίτι όχι μία, αλλά δύο φορές — για να ζήσω μαζί σου αυτή τη στιγμή ευτυχίας», κατέληξε.
«Είμαι πολύ περήφανη για σένα».
*Με πληροφορίες από: Variety
