Πέθανε η Κάθριν Ο’Χάρα, η μητέρα του Κέβιν από την αγαπημένη ταινία «Μόνος στο Σπίτι»

Η Κάθριν Ο’Χάρα, η οποία συμμετείχε σε μια σειρά ταινιών όπως «Μόνος στο Σπίτι» και «Schitt’s Creek», πέθανε σε ηλικία 71 ετών.

Ο μάνατζερ της ηθοποιού επιβεβαίωσε την είδηση στο περιοδικό Variety.

Από τον «Σκαθαροζούμη» στο «Μόνος στο Σπίτι»

Η Ό’Χάρα ξεκίνησε την καριέρα της τη δεκαετία του 1970 με τη συμβολή της στη δημιουργία της καναδικής εκπομπής SCTV.

Έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο τη δεκαετία του 1980 με την πρώτη της εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη στην ρομαντική κωμωδία «Nothing Personal» με τον Ντόναλντ Σάδερλαντ, και το 1985 συμμετείχε στη μαύρη κωμωδία «After Hours» του Μάρτιν Σκορσέζε.

Το 1988, η Ο’Χάρα πρωταγωνίστησε στην κωμική ταινία τρόμου του Τιμ Μπάρτον «Ο Σκαθαροζούμης» και αργότερα επανέλαβε τον ρόλο της στο σίκουελ του 2024. Στο πλατό της αρχικής ταινίας, γνώρισε τον σύζυγό της, τον σκηνογράφο Μπο Γουέλτς, και παντρεύτηκαν το 1992.

Η Ο’Χάρα υποδύθηκε την απρόσεκτη μητέρα του Μακόλεϊ Κάλκιν στην επιτυχημένη κωμωδία του 1990 «Μόνος στο Σπίτι», ρόλο τον οποίο επανέλαβε στην ταινία του 1992.

«Είναι μια τέλεια ταινία, έτσι δεν είναι;», είπε για το Home Alone στο People το 2024. «Ήταν υπέροχο. Όλα αυτά τα παιδιά που υποδύθηκαν τα παιδιά μας ήταν απλά υπέροχα».

Ξεκίνησε να συνεργάζεται με τον Κρίστοφερ Γκεστ το 1996, πρωταγωνιστώντας στην ψευδο-ντοκιμαντέρ «Waiting for Guffman» και πρωταγωνίστησε σε άλλες τρεις ταινίες του: Best in Show, A Mighty Wind και For Your Consideration.

Ο Γκεστ εξήρε την Ο’Χάρα για την ικανότητά της να κυριαρχεί τόσο στην κωμωδία όσο και στο δράμα στην τελευταία τους συνεργασία. «Η Κάθριν είναι μια από τις λίγες ηθοποιούς που μπορούν να αποδώσουν και τις δύο πλευρές, καθώς είναι απίστευτα αστεία, αλλά μπορεί επίσης να μεταβεί σε ένα συναισθηματικό επίπεδο που εκπλήσσει τον κόσμο και αυτή η αλλαγή είναι απλά εκπληκτική», είπε.

Οι τελευταίοι τηλεοπτικοί της ρόλοι περιλαμβάνουν επίσης τις σειρές «A Series of Unfortunate Events» και «The Last of Us», για την οποία έλαβε υποψηφιότητα για Emmy.

Ο συμπρωταγωνιστής της στο «The Last of Us», Πέδρο Πασκάλ, δημοσίευσε ένα αφιέρωμα για την ηθοποιό στο Instagram, στο οποίο έγραψε: «Ήταν υπέροχο να είμαι κοντά σου. Θα σου είμαι για πάντα ευγνώμων. Ο κόσμος μου έχει χάσει λίγο από το φως του, αυτός ο τυχερός κόσμος που σε είχε, θα σε κρατήσει για πάντα [στην καρδιά του]».

*Με πληροφορίες από: Guardian