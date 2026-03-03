Ο Τιμ Κάρι περιγράφει τον Μακόλεϊ Κάλκιν ως ένα «καλό παιδί» που αποκοιμιόταν στο κινηματογραφικό πλατό

Ο Τιμ Κάρι έχει μόναχα ευχάριστες αναμνήσεις να διηγηθεί από τη συνεργασία του με το άλλοτε μικρό αγόρι, Μακόλεϊ Κάλκιν.

Ο Κάρι θυμήθηκε την ταινία που γύρισαν κάποτε μαζί, το «Μόνος στο σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη» του 1992, κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης επίσκεψής του στη βιβλιοθήκη The Academy’s Margaret Herrick, στην οποία αναφέρθηκε σε διάφορα έργα της καριέρας του, ενώ συζητούσε με την υπεύθυνη του πολιτιστικού ιδρύματος Λουίζ Χίλτον για μερικούς από τους σημαντικότερους ρόλους του.

«Πολύ καλό παιδί»

Η Λουίζ Χίλτον ρώτησε τον Τιμ Κάρι για την κλασική πλέον ταινία και την εμπειρία του από τη διαμονή του στο Plaza Hotel της Νέας Υόρκης μαζί με τους υπόλοιπους ηθοποιούς κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

«Δεν ήταν ιδιαίτερα διασκεδαστικό», παραδέχτηκε για τις συνθήκες διαμονής, προσθέτοντας: «Είχα θέα σε έναν τοίχο από τούβλα».

Σχετικά με τη συνεργασία του με τον νεαρό ηθοποιό, ο Κάρι θυμήθηκε: «Ο Μακ έμενε ξύπνιος μέχρι αργά για να δει ταινίες και αποκοιμιόταν στην καρέκλα του μακιγιάζ. Τον συμπαθούσα. Ήταν πολύ καλό παιδί», πρόσθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ στο «Μόνος στο Σπίτι 2»

Τον Οκτώβριο, ο Τιμ Κάρι μοιράστηκε περισσότερες λεπτομέρειες από τα γυρίσματα της ταινίας σε συνέντευξή του στον Guardian, ενθυμούμενος τις συναντήσεις του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο μελλοντικός πρόεδρος έκανε μια μικρή εμφάνιση στην ταινία, αλληλεπιδρώντας με τον Κέβιν ΜακΚάλιστερ (Κάλκιν), ο οποίος χάνεται στη Νέα Υόρκη και καταλήγει στο ξενοδοχείο The Plaza, το οποίο ανήκε τότε στον μεγιστάνα των ακινήτων.

Όπως υποστήριξε ο ηθοποιός, ο Ντόναλντ Τραμπ ήθελε απεγνωσμένα να συναντήσει τον σκηνοθέτη Κρις Κολόμπους και να τον συστήσει στην τότε κοπέλα του, Μάρλα Μέιπλς.

«Είπε: ‘Πρέπει να γνωρίσω τη Μάρλα στον Κρις Κολόμπους, γιατί είναι μια λαμπρή ηθοποιός’», μοιράστηκε ο Κάρι. «Και σκέφτηκα: ‘Ναι, σίγουρα’».

Ουπς

Τον Απρίλιο του περασμένου έτους, ο Κρις Κολόμπους, σκηνοθέτης της ταινίας «Μόνος στο Σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη» δήλωσε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα San Francisco Chronicle ότι θα ήθελε να αφαιρέσει το cameo του νυν προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών από το σίκουελ του 1992.

Ο Κολόμπους ανέφερε ότι εμφάνιση του Τραμπ στην ταινία τον κυνηγά ακόμα και σήμερα σαν κατάρα.

«Απλά εύχομαι να είχε εξαφανιστεί. [Αλλά] δεν μπορώ να το κόψω. Αν το κάνω, πιθανότατα θα με στείλουν εκτός χώρας. Θα θεωρηθώ κατά κάποιον τρόπο ακατάλληλος για να ζήσω στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε θα πρέπει να επιστρέψω στην Ιταλία ή κάτι τέτοιο», δήλωσε με σαρκαστική διάθεση.

Οι δηλώσεις του Κολόμπους ήρθαν μετά τα σχόλια του Τραμπ, ότι ο σκηνοθέτης τον ικέτευε να εμφανιστεί στη ταινία.

«Ήμουν πολύ απασχολημένος και δεν ήθελα να το κάνω», έγραψε ο Τραμπ.

«Ήταν πολύ καλοί, αλλά πάνω απ’ όλα επίμονοι. Συμφώνησα, και τα υπόλοιπα είναι ιστορία! Εκείνο το μικρό cameo απογειώθηκε σαν πύραυλος και η ταινία είχε μεγάλη επιτυχία και εξακολουθεί να έχει, ειδικά την περίοδο των Χριστουγέννων», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από: People