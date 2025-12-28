Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άφησε κάποτε την υποκριτική για να «βγαίνει με κορίτσια και να κάνει παρέα με συνομηλίκους»

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν έγινε κομμάτι της κινηματογραφικής βιομηχανίας όταν ήταν ακόμη παιδί, οπότε όντας έφηβος αποφάσισε να πάρει αποστάσεις από το Χόλιγουντ.

Μιλώντας για την επαγγελματική του πορεία σε ένα νέο επεισόδιο του Mythical Kitchen, ο Κάλκιν είπε ότι άφησε βραχυπρόθεσμα την υποκριτική το 1994, καθώς ήθελε να ζήσει μια «κανονική ζωή».

«Αυτό που ήθελα ήταν να ζω όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι της ηλικίας μου[…]Ήθελα να πάω βόλτες, να βγαίνω ραντεβού με κορίτσια και να κάνω παρέα με άτομα της ηλικίας μου. Ήθελα, ξέρεις, να πηγαίνω σε πάρτι. Ήθελα να κάνω τέτοια πράγματα», είπε γελώντας.

«Δεν πίεσα ιδιαίτερα τους γονείς μου»

Σχετικά με τη φήμη που απέκτησε, έπειτα από την συμμετοχή του σε ταινίες όπως: «Μόνος στο Σπίτι», «Το πλουσιόπαιδο» και «Το κορίτσι μου», ο Μακόλεϊ Κάλκιν υποστήριξε: «Δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω το χρόνο, δεν μπορείς να βάλεις την οδοντόκρεμα πίσω στο σωληνάριο. Για μένα, απλά συνέβη».

»Δεν πίεσα ιδιαίτερα τους γονείς μου, λέγοντας: ‘Μαμά, μπαμπά, θέλω να γίνω διάσημος. Θέλω να κάνω ταινίες’. Απλά άρχισα να το κάνω και ήμουν καλός σε αυτό και συνέχισα να παίρνω ρόλους».

Είπε μάλιστα ότι η ενασχόληση του με την υποκριτική συνέβη τυχαία: «Είναι αστείο, δεν την βρήκα εγώ αυτή την δουλειά. Αυτή με βρήκε. Γι’ αυτό και επέστρεψα σε αυτήν».

Στο παρελθόν, ο Μακόλεϊ Κάλκιν είχε μιλήσει σχετικά με βάναυση παιδική του ηλικία και τις τεταμένες σχέσεις του με τον πατέρα του, Κιτ Κάλκιν, τον οποίο κατηγόρησε για ψυχική και σωματική κακοποίηση.

Μιλώντας στο WTF With Marc Maron το 2018, είπε για τον πατέρα του: «Μου έλεγε ότι ή θα κάνω το σωστό ή θα με χτυπήσει. Ήταν κακός άνθρωπος. Ήταν κακοποιητικός, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά».

Μετά από μια χρόνια παύση, ο Κάλκιν επέστρεψε στην υποκριτική με την βιογραφική δραματική ταινία Party Monster το 2003.

*Με πληροφορίες από: People