Ο Μακόλεϊ Κάλκιν απαντά στο αιώνιο ερώτημα: Είναι το «Die Hard» χριστουγεννιάτικη ταινία;

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν είναι ο βασιλιάς των χριστουγεννιάτικων ταινιών και, που το χρωστάει αυτό; Στον εμβληματικό του ρόλο ως Κέβιν ΜακΚάλιστερ στις ταινίες «Μόνος στο σπίτι» του 1990 και «Μόνος στο σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη» του 1992.

Οπότε ίσως είναι ο κατάλληλος για να απαντήσει σε ένα από τα πιο καυτά ζητήματα του διαδικτύου: είναι το «Die Hard» χριστουγεννιάτικη ταινία;

«Όχι, δεν είναι. Μην μου φέρνετε αντίρρηση!» απάντησε o Κάλκιν σε σχετική ερώτηση που δέχθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Mythical Kitchen. «Διαδραματίζεται τα Χριστούγεννα, αλλά και με την ημέρα του Αγίου Πατρικίου να είχε σχέση, δεν θα υπήρχε καμία διαφορά. Από την άλλη, δεν θα μπορούσατε να συνδέσετε την ταινία ‘Μόνος στο Σπίτι’ με την Ημέρα Μνήμης [Memorial Day]. Δεν λειτουργεί έτσι».

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν στην συνέχεια αστειεύτηκε, λέγοντας: «Είμαι ο νονός των Χριστουγέννων. Η γνώμη μου έχει κάποια βαρύτητα σε αυτή τη συζήτηση».

Διαφωνία;

Στο διαδίκτυο συζητείται εδώ και χρόνια αν η κλασική ταινία δράσης του 1988 με πρωταγωνιστή τον Μπρους Γουίλις είναι χριστουγεννιάτικη ή όχι.

Η πρωταγωνίστρια της κωμωδίας του 2003, «Το Ξωτικό των Χριστουγέννων», Ζούι Ντεσάνελ, δήλωσε πρόσφατα στο podcast «Call Her Daddy» ότι η ταινία «Die Hard» είναι η αγαπημένη της χριστουγεννιάτικη ταινία.

Ωστόσο, ο Κάλκιν αποκλείει επίσημα το «Die Hard», που διαδραματίζεται την παραμονή των Χριστουγέννων, από τη λίστα των εορταστικών ταινιών.

«Όπως είναι»

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης περιοδείας του «A Nostalgic Night with Macaulay Culkin», ο Μακόλεϊ Κάλκιν δήλωσε ότι «δεν του προκαλεί αλλεργία» η ιδέα του να επιστρέψει ως Κέβιν ΜακΚάλιστερ σε ένα νέο sequel του «Μόνος στο σπίτι».

Αν και πρόσθεσε ότι «θα πρέπει να είναι όπως του αρμόζει».

Ωστόσο, στην αντίπερα όχθη του ποταμού, ο σκηνοθέτης των ταινιών «Μόνος στο σπίτι» και «Μόνος στο σπίτι 2», Κρις Κολόμπους, δήλωσε στο Entertainment Tonight ότι δεν πρέπει να γυριστεί άλλη ταινία «Μόνος στο σπίτι», γιατί η ιδέα και το πνεύμα της ανήκουν στο παρελθόν.

«Ήταν μια πολύ ξεχωριστή στιγμή και δεν μπορείς να την ξαναζήσεις», είπε ο Κολόμπους. «Νομίζω ότι είναι λάθος να προσπαθήσουμε να επιστρέψουμε και να ξαναζήσουμε κάτι που κάναμε πριν από 35 χρόνια. Νομίζω ότι πρέπει να το αφήσουμε όπως είναι».

*Με πληροφορίες από: Variety | Κεντρική φωτογραφία θέματος: «Die Hard» | IMDb