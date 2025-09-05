«Ήταν ο πρώτος που κατάλαβε πως πρόκειται για τέρας»: Ο Μακόλεϊ Κάλκιν, ο πατέρας του και ο «θείος» Τζον Κάντι

Ήταν το 1990 όταν όλος ο πλανήτης γνώρισε έναν 10χρονο τύπο, που κατάφερε με τον ατίθασο χαρακτήρα του να κάνω άνω – κάτω τα σχέδια δύο ληστών. Φυσικά και το Home Alone ήταν μια από τις μεγάλες επιτυχίες εκείνης της χρονιάς και ο Μακόλεϊ Κάλκιν έγινε σούπερ σταρ του Χόλιγουντ – και είδωλο στα μάτια κάθε δεκάχρονου.

Από τότε έχουν περάσει 35 χρόνια, είδαμε σε «live μετάδοση» την άνοδο, τη πτώση και την επιστροφή του ταλαντούχου αλλά και εκκεντρικού ηθοποιού, ενώ την ίδια ώρα η καθημερινή του ζωή κοσμούσε τα εξώφυλλα των tabloid – από τους κόντρες με τους γονείς τους μέχρι τις καταχρήσεις του.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, είναι αρκετά πιο ήρεμα για τον Μακόλεϊ Κάλκιν, καθώς τα βρήκε με τον εαυτό του. Ωστόσο, ένα πράγμα, δεν έχει αλλάξει: η κατεστραμμένη σχέση με τον πατέρα του Κιτ Κάλκιν.

Ο 45χρονος ηθοποιός, έχει μιλήσει ανοιχτά εδώ και χρόνια για το πόσο κακός ήταν ως πατέρας και την κακοποιητική συμπεριφορά του, ενώ είναι γνωστό ότι δεν έχει καμία επαφή μαζί του εδώ και περίπου τρεις δεκαετίες τώρα.

Και το έκανε ακόμα μια φορά στο ντοκιμαντέρ John Candy: I Like Me, βγάζοντας το καπέλο στον αδικοχαμένο κωμικό Τζον Κάντι, υποστηρίζοντας ότι ήταν ο πρώτος που είχε καταλάβει πως ο πατέρας του είναι ένα τέρας.

Ο Κάλκιν και ο Κάντι συνεργάστηκαν στην ταινία Uncle Buck το 1989, έναν χρόνο προτού έρθει η επιτυχία του Home Alone, η δόξα και το χρήμα.

«Νομίζω ότι πάντα είχε ένα σπουδαίο ένστικτο» είπε ο Μακόλεϊ Κάλκιν για τον Τζον Κάντι, που «έφυγε» από τη ζωή το 1994 σε ηλικία 45 ετών, προδομένος από την καρδιά του και τις καταχρήσεις.

«Πιστεύω ότι το είδε πρώτος. Άκουγε, έβλεπε και κατάλαβε πόσο δύσκολος ήταν ο πατέρας μου. Ήταν ήδη ένα τέρας από τότε» συμπλήρωσε ο γνωστός ηθοποιός.

«Πριν από την επιτυχία και τα χρήματα ήταν κακός άνθρωπος. Και ο Τζον το κατάλαβε αυτό. Κάθε μέρα με ρωτούσε στα γυρίσματα ‘είσαι καλά; Πως τα πας; Έχεις καλή μέρα; Όλα καλά στο σπίτι;’» συνέχισε ο Μακόλεϊ Κάλκιν.

«Τέτοιος άνθρωπος ήταν ο Τζον. Είχε το πατρικό ένστικτο μέσα του και με πρόσεχε στα γυρίσματα. Και αυτό δεν συμβαίνει συχνά» τόνισε.