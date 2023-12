Έμεινε «μόνος στο σπίτι» αλλά έγινε… πάμπλουτος – Η τεράστια περιουσία του Μακόλεϊ Κάλκιν

Οι περισσότεροι δεν τον θεωρούμε καν καλό ηθοποιό. Κι εδώ που τα λέμε είναι λογικό, αφού δεν είναι. Παρ’ όλα αυτά, έχει καταφέρει να μείνει στην ιστορία για δύο -κυρίως- ταινίες, στις οποίες και πρωταγωνίστησε, ενώ πρόσφατα απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ.

Ο λόγος για τον Μακόλεϊ Κάλκιν, τον οποίο οι περισσότεροι ξέρουμε ως «Κέβιν» από τις ταινίες «Μόνος στο Σπίτι», οι οποίες έχουν γράψει ιστορία και προβάλλονται ξανά και ξανά πολλά χρόνια μετά την αρχική κυκλοφορία τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Macaulay ‘Instagram’ Culkin (@culkamania)

Για να καταλάβει κανείς πόσο γνωστός υπήρξε ο Μακόλεϊ Κάλκιν, σημειώνεται πως στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και στις αρχές της δεκαετίας του ’90 ο νεαρός τότε ηθοποιός υπήρξε ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός στο Χόλιγουντ, όχι μόνο ανάμεσα στα παιδιά, αλλά γενικά!

Στη συνέχεια, κι αφού βρισκόταν στην κορυφή, ο Μακόλεϊ Κάλκιν αντιμετώπισε διάφορα προβλήματα εθισμών, ενώ στη συνέχεια αποφάσισε να αποσυρθεί έχοντας συγκεντρώσει μια τεράστια περιουσία.

Πόσα χρήματα έβγαλε στην σύντομη καριέρα του ο Μακόλεϊ Κάλκιν

Χάρη στην τεράστια επιτυχία που σημείωσε κατά την παιδική του ηλικία, ο Μακόλεϊ Κάλκιν έχει αυτή τη στιγμή μια περιουσία συνολικής αξίας… 18 εκατομμυρίων δολαρίων.

Κέρδισε το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων του του μέσα επτά μεγάλες ταινίες, με το Uncle Buck (1989) να είναι ο πρώτος μεγάλος μισθός του, καθώς εκεί πήρε μια επιταγή 40.000 δολαρίων. Ένα χρόνο αργότερα, ο Κάλκιν είχε την ευκαιρία της ζωής του με το «Μόνος στο Σπίτι», μια ταινία από την οποία κέρδισε 100.000 δολάρια. Τα χρήματα αυτά ήταν… ψίχουλα μπροστά στα υπόλοιπα κέρδη που αποκόμισε από τη συμμετοχή του στην εν λόγω ταινία.

Και εξηγούμαστε. Μετά το «Μόνος στο Σπίτι» η καριέρα του Μακόλεϊ Κάλκιν εκτοξεύτηκε. Στην επόμενη ταινία του έλαβε 1 εκατομμύριο δολάρια το 1991 για το My Girl, ενώ έναν χρόνο αργότερα επανέλαβε το ρόλο του ως Kevin McCallister στο Home Alone 2: Lost in New York, μια ταινία που του απέφερε 4,5 εκατομμύρια δολάρια.

Χάρη στην επιτυχία και της δεύτερης ταινίας Home Alone, ο μισθός του Κάλκιν εκτοξεύτηκε ακόμη περισσότερο. Μόνο το 1994, εισέπραξε 16 εκατομμύρια δολάρια για τις ταινίες Getting Even with Dad και Richie Rich, κερδίζοντας 8 εκατομμύρια δολάρια την καθεμιά.

Οι δύο τελευταίες ταινίες, όμως, δεν σημείωσαν την αναμενόμενη επιτυχία στο box office κι έτσι ο Κάλκιν αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα από τη μεγάλη οθόνη.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διακοπής, σπούδασε σε ιδιωτικό σχολείο στη Νέα Υόρκη, ενώ το 1998 επέστρεψε στην υποκριτική, όμως η καριέρα του δεν έφτασε ποτέ στα επίπεδα που βρισκόταν όταν ήταν παιδί.

Πλέον έχει και το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ. Δεν τα πήγε κι άσχημα…