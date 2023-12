Μακόλεϊ Κάλκιν: Ο πρωταγωνιστής του «Μόνος στο σπίτι» απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Μόνος στο σπίτι» Μακόλεϊ Κάλκιν έχει πλέον το δικό του αστέρι στη λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ.

Η αρραβωνιαστικιά του, ηθοποιός Μπρέντα Σονγκ, και οι δύο μικροί τους γιοι συνόδεψαν τον Κάλκιν στην τελετή αποκαλυπτηρίων που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου, στην οποία εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος.

Παρούσα ήταν και η κινηματογραφική «μαμά» του Μακόλεϊ Κάλκιν, η ηθοποιός Κάθριν Ο’Χάρα -διάσημη για την κραυγή «Κέβιν!» από την ταινία του 1990, όταν συνειδητοποίησε ενώ πετούσε με την υπόλοιπη οικογένεια προς το Παρίσι ότι ο μικρός της γιος θα έκανε Χριστούγεννα «μόνος στο σπίτι».

Η κινηματογραφική «μαμά» του, απέτισε φόρο τιμής στον ηθοποιό: «Σε ευχαριστώ που συμπεριέλαβες εμένα, την ψεύτικη μαμά σου που σε άφησε μόνη στο σπίτι όχι μία, αλλά δύο φορές, για να μοιραστείς αυτή την ευτυχισμένη περίσταση. Είμαι τόσο περήφανη για σένα» είπε.

Έγινε γνωστός όταν υποδύθηκε τον Κέβιν Μακάλιστερ στην ταινία Μόνος στο σπίτι (Home Alone, 1990) και Μόνος στο σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη (Home Alone 2: Lost in New York, 1992). Είναι επίσης γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες Το πλουσιόπαιδο (Richie Rich, 1994), Μόνος με τον θείο (Uncle Buck, 1989), Το κορίτσι μου (My Girl, 1991), Μεγάλο ταξίδι στην περιπέτεια (The Pagemaster, 1994) και Party Monster (2003) καθώς και για την εμφάνισή του στο βίντεο κλιπ «Black or White» του Μάικλ Τζάκσον.

Στο απόγειο της δόξας του, θεωρούνταν το πιο επιτυχημένο παιδί ηθοποιός.[6]

Ο Κάλκιν κατατάχθηκε στη 2η θέση στις λίστες του VH1 και του E! «100 Σπουδαιότερα Παιδιά-Αστέρες» και «50 Σπουδαιότερα Παιδιά Αστέρες».

*Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Instagram/Macaulay Culkin