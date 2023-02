Το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας απέκτησε το μουσικό συγκρότημα «Jonas Brothers». Τα τρία αδέρφια τιμήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας τελετής στο Hollywood Walk of Fame για την καριέρα τους ως μουσικοί.

Ο Νικ, ο Τζο και ο Κέβιν πήραν το μικρόφωνο για να ευχαριστήσουν τους γονείς, τους φίλους και τους θαυμαστές τους για την επιτυχία τους όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης, ευχαρίστησαν και τις συζύγους τους, Πριγιάνκα Τσόπρα, Σόφι Τέρνερ και Ντανιέλ Τζόνας, αντίστοιχα.

«Ντανιέλ, όμορφη γυναίκα μου. Σε αγαπώ τόσο πολύ. Δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό χωρίς εσένα», είπε ο Κέβιν Τζόνας. «Η υποστήριξή σου τα τελευταία 15 χρόνια με έφτασε εδώ… σε ευχαριστώ για όλα».

Αναφερόμενος στα δύο του παιδιά, πρόσθεσε: «Αλένα, Βαλεντίνα, αυτή είναι μια πολύ ωραία στιγμή. Αυτό είναι ωραίο, αλλά εσείς οι δύο είστε τα πιο λαμπερά αστέρια μου».

Ο Τζο Τζόνας με τη σειρά του ευχαρίστησε την Τέρνερ, αποκαλώντας την «σύντροφό του στο έγκλημα», ενώ απευθύνθηκε και στα δύο παιδιά τους που δεν ήταν εκεί. «Ο μπαμπάς σας αγαπάει μέχρι το φεγγάρι και πίσω», είπε.

Στη συνέχεια, ο Νικ Τζόνας αναφέρθηκε στη σύζυγό του, Τσόπρα, για την υποστήριξή της όλα αυτά τα χρόνια. «Είσαι η ήρεμη και η τρελή, ο βράχος στην καταιγίδα και μου αρέσει να είμαι παντρεμένος μαζί σου. Είναι το μεγαλύτερο δώρο. Μου αρέσει που έχουμε κάνει μαζί παιδιά».

