O Μακόλεϊ Κάλκιν δεν θα έλεγε όχι στο sequel του Home Alone – Ο Κέβιν απέναντι στον γιο του
Ο σταρ του Home Alone Μακόλεϊ Κάλκιν δεν θα ήταν αρνητικός σε ένα sequel της διάσημης ταινίας - αρκεί να γίνει σωστά.
Ήταν Νοέμβριος του 1990 όταν μια ταινία έκανε την εμφάνισή της στις σκοτεινές αίθουσες και οι έφηβοι όλου του πλανήτη ανακάλυψαν τον νέο τους ήρωα. Το Home Alone αποδείχθηκε μια από τις εμπορικές εκπλήξεις εκείνης της χρονιάς, ξεπερνώντας τα 470 εκατ. δολάρια στο box office και ο Μακόλεϊ Κάλκιν αποχαιρέτησε για πάντα την παιδική του ηλικία.
Ο -τότε- 10χρονος ηθοποιός μεταμορφώθηκε σε έναν σταρ του Χόλιγουντ και η πορεία του είναι γνωστή σε όλους μας, καθώς οι εμφανίσεις του στον Τύπο ήταν συχνές πυκνές: κινηματογραφικές επιτυχίες, κόντρα με τους γονείς του, εθισμοί, πτώση.
Σήμερα, 35 χρόνια μετά, ο Μακόλεϊ Κάλκιν μοιάζει να έχει βρει τη σταθερότητα που του έλειψε στα εφηβικά του χρόνια. Πατέρας δύο παιδιών, έχει πάρει πίσω την ζωή του και δείχνει να απολαμβάνει κάθε του βήμα. Ωστόσο ποτέ δεν θα φύγει από πάνω του η ταμπέλα του Κέβιν από το Home Alone.
Και ο ίδιος δεν φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα με αυτό. Έτσι, όταν ρωτήθηκε αν θα επέστρεφε στον κόσμο της ταινίας που τον έκανε διάσημο, δεν ήταν καθόλου αρνητικός. Αρκεί να γίνει σωστά.
«Το έχω σκεφτεί και έχω μια ιδέα για ένα sequel» είπε ο 45χρονος ηθοποιός. «Ο Κέβιν είναι χήρος ή χωρισμένος και μεγαλώνει ένα παιδί. Δουλεύει όμως πολύ και δεν ασχολείται ιδιαίτερα μαζί του. Έτσι μια μέρα, ο γιος του τον κλείνει έξω από το σπίτι και φτιάχνει παγίδες για να μην τον αφήσει μπει. Ουσιαστικά το σπίτι είναι η πολύπλοκη σχέση πατέρα και γιου».
Macaulay Culkin Open to ‘Home Alone’ Sequel and Shares Idea: Kevin McCallister Faces Off Against His Son to Get Into Their Locked House https://t.co/9lwpqwE8Vm
— Variety (@Variety) November 25, 2025
Η συζήτηση ξεκίνησε μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του σκηνοθέτη της ταινίας Κρις Κολόμπους, πως δεν θα πρέπει να γυριστεί άλλο Home Alone.
«Δεν πιστεύω ότι μπορεί κάποιος να αναβιώσει την ατμόσφαιρα της πρώτης ταινίας, για αυτό δεν συμφωνώ να γυριστεί ένα ακόμα Home Alone. Έγινε πριν 35 χρόνια και καλό είναι να το αφήσουμε στην ησυχία του» δήλωσε ο σκηνοθέτης.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Και τα νούμερα δεν τον διαψεύδουν. Οι Μακόλεϊ Κάλκιν και Κρις Κολόμπους συνεργάστηκαν και στο Home Alone 2, ωστόσο μετά ακολούθησαν ακόμα τρία φιλμ του franchise τα οποία αποδείχθηκαν εμπορικές αποτυχίες,
