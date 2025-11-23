Ο Μακόλεϊ Κάλκιν θυμάται ότι το 2019 άλλαξε το όνομα του εξαιτίας ενός «αστείου»
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν απάντησε σε μια ερώτηση σχετικά με το «πραγματικό του όνομα» στο A Nostalgic Night with Macaulay Culkin, μια εκδήλωση για τα 35 χρόνια από την κυκλοφορία της ταινίας «Μόνος στο σπίτι».
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν υπενθυμίζει στους θαυμαστές ότι κάποτε άλλαξε το ονοματεπώνυμο του, έπειτα από μια δημοσκόπηση.
Ο ηθοποιός απάντησε σε μια ερώτηση σχετικά με το «πραγματικό του όνομα» στο A Nostalgic Night with Macaulay Culkin, μια εκδήλωση μια εκδήλωση για τα 35 χρόνια από την κυκλοφορία της ταινίας «Μόνος στο σπίτι», που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στο Long Beach Convention and Entertainment Center στην Καλιφόρνια.
Ποιο όνομα νίκησε;
«Το όνομα μου είναι Μακόλεϊ Μακόλεϊ Κάλκιν Κάλκιν», είπε, πριν θυμηθεί μια δημοσκόπηση στην οποία οι θαυμαστές του ψήφισαν για να αλλάξουν το μεσαίο του όνομα.
Η ψηφοφορία ανακοινώθηκε στην βραδινή εκπομπή The Tonight Show Starring Jimmy Fallon τον Νοέμβριο του 2018. Ένα χρόνο αργότερα, ο Κάλκιν τροποποίησε και επίσημα το μεσαίο του όνομα.
Ο Κάλκιν υπενθύμισε στο κοινό τις άλλες επιλογές, που περιλάμβαναν το «Κίραν».
Merry Christmas to me, from all of you!
My new middle name has been chosen. You voted and the winner is clear.
In 2019 my new legal name will be:
Macaulay Macaulay Culkin Culkin.
It has a nice ring to it (if you like my name).#MerryChristmas
— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) December 25, 2018
«Μάκαλεϊ Κίραν Κάλκιν. Αυτό θα ήταν υπέροχο. Αγαπώ τον αδερφό μου», είπε ο ηθοποιός αναφερόμενος στον αδερφό του, τον ηθοποιό Κίραν Κάλκιν.
«Βάσει τελικής ψηφοφορίας, ο νικητής ήταν το όνομα Μακόλεϊ Κάλκιν», συνέχισε. «Έτσι, το όνομά μου είναι Μακόλεϊ Μακόλεϊ Κάλκιν Κάλκιν. Αν κάποιος με πλησιάσει στο αεροδρόμιο και μου πει: ‘Συγγνώμη, είστε ο Μακόλεϊ Κάλκιν;», μπορώ να απαντήσω: ‘Λοιπόν, Μακόλεϊ Κάλκιν είναι το μεσαίο μου όνομα’ ».
«Το έκανα όλα για ένα αστείο. Και λίγο για τον [παρουσιαστή] Τζίμι Φάλον», εξήγησε.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 22 Νοεμβρίου, και περιελάμβανε την προβολή της ταινίας «Μόνος στο σπίτι», μια συνέντευξη με τον Μακόλεϊ και ένα παιχνίδι γνώσεων για παιδιά.
*Με πληροφορίες από: People
