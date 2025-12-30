magazin
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άλλαξε τη ζωή του όταν ξέκοψε από τον πατέρα του – «Ένιωθα σαν ένα χάμστερ που έτρεχε στον τροχό»
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άλλαξε τη ζωή του όταν ξέκοψε από τον πατέρα του – «Ένιωθα σαν ένα χάμστερ που έτρεχε στον τροχό»

Ο σταρ του Home Alone Μακόλεϊ Κάλκιν μίλησε για το πως άλλαξε η καθημερινότητά του από τη στιγμή που αποφάσισε να βγάλει από τη ζωή του τον πατέρα του.

Φροίξος Φυντανίδης
Ήταν 10 ετών όταν μέσα σε ένα βράδυ έγινε το νέο αγαπημένο παιδί του Χόλιγουντ. Τα επόμενα χρόνια η εφηβεία του «πρωταγωνίστησε» στον Τύπο εξαιτίας των υπερβολών, των εθισμών και της διαμάχης του με τους γονείς του. Τα παιδικά χρόνια του Μακόλεϊ Κάλκιν δεν ένα μικρό χάος.

Ένα χάος που τον επηρέασε σε μεγάλο βαθμό. Ευτυχώς ο 45χρονος ηθοποιός κατάφερε να βρει τον δρόμο του – όχι εύκολα. Και τα τελευταία χρόνια δείχνει να διανύει μια από τις καλύτερες περιόδους της ζωής του.

O Μακόλεϊ Κάλκιν με τη σύντροφό του Μπρέντα Σονγκ.

Βρίσκεται σε μια υγιή σχέση με τη σύντροφό του Μπρέντα Σονγκ από το 2017, έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, ενώ όταν θέλει (και όχι όταν πρέπει) επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη. Άλλωστε ο ίδιος δηλώνει συχνά – πυκνά «συνταξιούχος ηθοποιός».

Και φυσικά, απαντάει όταν τον ρωτάνε για τη σχέση του με τους γονείς του – και ιδιαίτερα με τον πατέρα του Κιτ Κάλκιν. Δεν είναι μυστικό ότι ο 81χρονος για χρόνια έλεγχε τη ζωή, την καριέρα και τα λεφτά του Μακόλεϊ Κάλκιν. Μέχρι που ο επιτυχημένος ηθοποιός έφτασε μέχρι τα δικαστήρια για να αποκτήσει την ελευθερία του.

«Όταν τα κατάφερα η ζωή μου απέκτησε ποιότητα» θα παραδεχτεί στο podcast SmartLess, μιλώντας για την απόφασή του να αποσυρθεί από την υποκριτική σε ηλικία 14 ετών.

«Το είχα αποφασίσει. Ήμουν σε φάση, ελπίζω να βγάλατε όλοι τα λεφτά που θέλατε, γιατί  από εμένα δεν θα δείτε άλλα. Έφτιαξα το όνομά  μου, άφησα το στίγμα μου, έκανα την περιουσία μου» θα πει ο Μακόλεϊ Κάλκιν.

Όπως τόνισε είχε βγάλει αρκετά χρήματα για να παίζει video games όλη τη μέρα και να μην κάνει απολύτως τίποτα.

«Ήθελα να κάνω ένα διάλειμμα. Δεν περνούσα καλά και αυτό επηρέαζε τόσο εμένα όσο και τη δουλειά μου. Ένιωθα σαν ένα χάμστερ που έτρεχε στον τροχό» τόνισε. Και όταν απέκτησε την ελευθερία του, το εκμεταλλεύτηκε όσο μπορούσε.

«Ήμουν σαν ένα νορμάλ παιδί που πήγαινε στο λύκειο. Ερωτεύτηκα, μέθυσα για πρώτη φορά, ήταν ωραία».

Crypto: Η ύφεση που έσβησε τα κέρδη του 2025

Crypto: Η ύφεση που έσβησε τα κέρδη του 2025

Άγχος: 4 πρακτικές στις οποίες μπορείτε να βασιστείτε

Άγχος: 4 πρακτικές στις οποίες μπορείτε να βασιστείτε

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα σελίδα για την Εγνατία Οδό – Στα 1,275 δισ το τίμημα

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα σελίδα για την Εγνατία Οδό – Στα 1,275 δισ το τίμημα

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με μαγιό: Οι διάσημοι που είπαν «όχι» στο κρύο και διάλεξαν παραλίες
Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με μαγιό: Οι διάσημοι που είπαν «όχι» στο κρύο και διάλεξαν παραλίες

Άφησαν πίσω τους τα χιόνια και τα παλτό και υποδέχθηκαν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά με ήλιο, θάλασσα και μαγιό: από τη Σεν Μπαρτς και τα Μπαρμπέιντος μέχρι τις Μπαχάμες και τον Μαυρίκιο, οι celebrities επέλεξαν εξωτικούς παραθαλάσσιους προορισμούς για τις φετινές γιορτές

Νέα αγωγή κατά του Τάιλερ Πέρι για σεξουαλική επίθεση – Η δεύτερη μέσα σε λίγους μήνες
Νέα αγωγή κατά του Τάιλερ Πέρι για σεξουαλική επίθεση – Η δεύτερη μέσα σε λίγους μήνες

Ηθοποιός που συμμετείχε στην ταινία «Boo! A Madea Halloween» κατηγορεί τον Τάιλερ Πέρι για επαναλαμβανόμενες ανεπιθύμητες σεξουαλικές προσεγγίσεις και επίθεση, ζητώντας αποζημίωση τουλάχιστον 77 εκατ. δολαρίων και στρεφόμενος και κατά της Lionsgate

Έξι μήνες «θλίψης» ήταν αρκετές: Είναι ο 28χρονος μουσικός Role Model η νέα σχέση της Ντακότα Τζόνσον;
Έξι μήνες «θλίψης» ήταν αρκετές: Είναι ο 28χρονος μουσικός Role Model η νέα σχέση της Ντακότα Τζόνσον;

Η Ντακότα Τζόνσον φαίνεται πως γυρίζει σελίδα στην προσωπική της ζωή, καθώς η κοινή της εμφάνιση με τον μουσικό Role Model σε δείπνο στο Λος Άντζελες, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, άναψε «φωτιές» για ένα νέο ειδύλλιο μετά τον χωρισμό της από τον Κρις Μάρτιν

Ο ετήσιος μισθός του πρίγκιπα Γουίλιαμ για το 2025 μόλις αποκαλύφθηκε
Ο ετήσιος μισθός του πρίγκιπα Γουίλιαμ για το 2025 μόλις αποκαλύφθηκε

Στο δεύτερο έτος της διαχείρισης της περιουσίας του Δουκάτου της Κορνουάλης, ο διάδοχος του θρόνου κέρδισε εκατομμύρια. Ο ρόλος του πρίγκιπα Γουίλιαμ ως πρίγκιπα της Ουαλίας συνοδεύεται από σημαντικούς οικονομικούς πόρους.

Σεσίλια Χιμένεθ: Πέθανε η ενορίτισσα που έγινε viral ως η χειρότερη συντηρήτρια έργων τέχνης στον κόσμο
Σεσίλια Χιμένεθ: Πέθανε η ενορίτισσα που έγινε viral ως η χειρότερη συντηρήτρια έργων τέχνης στον κόσμο

Η Σεσίλια Χιμένεθ, ενορίτισσα από τη Μπόρχα, έγινε παγκοσμίως γνωστή το 2012, όταν επιχείρησε να «σώσει» μια παλιά τοιχογραφία του Χριστού στην τοπική εκκλησία

Τα παιδιά του Sean Combs απαντούν στο Netflix με ντοκιμαντέρ για τον πατέρα τους εν μέσω σοβαρών κατηγοριών
Τα παιδιά του Sean Combs απαντούν στο Netflix με ντοκιμαντέρ για τον πατέρα τους εν μέσω σοβαρών κατηγοριών

Λίγες εβδομάδες μετά την επιτυχία της σειράς «Sean Combs: The Reckoning» στο Netflix, τα παιδιά του Sean Combs ανακοίνωσαν δικό τους ντοκιμαντέρ για τον πατέρα τους, την ώρα που οι σοβαρές κατηγορίες, οι αγωγές και οι νομικές αντιπαραθέσεις κρατούν την οικογένεια στο επίκεντρο

Η υπόσχεση που έδωσε η Μπριζίτ Μπαρντό στον αποξενωμένο γιο της πριν από τον θάνατό της
Η υπόσχεση που έδωσε η Μπριζίτ Μπαρντό στον αποξενωμένο γιο της πριν από τον θάνατό της

Η Γαλλίδα ιέρεια του κινηματογράφου και του στυλ, Μπριζίτ Μπαρντό, είπε κάποτε ότι θα «προτιμούσε να γεννήσει ένα σκυλάκι» όταν ρωτήθηκε για τον γιο της.

H Έλεν Μίρεν «δεν ήθελε» να υποδυθεί μια γυναίκα που πεθαίνει στην ταινία Goodbye June
H Έλεν Μίρεν «δεν ήθελε» να υποδυθεί μια γυναίκα που πεθαίνει στην ταινία Goodbye June

Έχει πεθάνει αρκετές φορές στο παρελθόν σε ταινίες — μαχαιρωμένη στο Caligula, πυροβολημένη στο κεφάλι στο Shadowboxer, στραγγαλισμένη στο Excalibur — αλλά στην Έλεν Μίρεν «δεν άρεσε» ο τρόπος με τον οποίο ο χαρακτήρας της θα έβρισκε τον θάνατό του, λέει η Κέιτ Γουίνσλετ, σκηνοθέτις του Goodbye June στο Entertainment Weekly.

Όταν η Γκουίνεθ Πάλτροου αρνήθηκε να γυρίσει μια ερωτική σκηνή με τον Ίθαν Χοκ στις «Μεγάλες Προσδοκίες»
Όταν η Γκουίνεθ Πάλτροου αρνήθηκε να γυρίσει μια ερωτική σκηνή με τον Ίθαν Χοκ στις «Μεγάλες Προσδοκίες»

Το ζευγάρι των ηθοποιών, που πρωταγωνίστησε μαζί στην κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού έργου του Τσαρλς Ντίκενς από τον Αλφόνσο Κουαρόν το 1998, συναντήθηκε πρόσφατα για να συζητήσει την ταινία και τη μία σκηνή που η Πάλτροου αρνήθηκε να κάνει.

Δημήτρης Κόκοτας: Τι λέει η σύζυγός του για την κατάσταση υγείας του μετά από 21 μήνες νοσηλείας
Δημήτρης Κόκοτας: Τι λέει η σύζυγός του για την κατάσταση υγείας του μετά από 21 μήνες νοσηλείας

Ο Δημήτρης Κόκοτας δίνει τον προσωπικό του αγώνα περίπου 2 χρόνια. Η ευχή της συζύγου του για τη νέα χρονιά τόσο για την οικογένειά της όσο και για τον κόσμο γενικότερα.

Τρίγωνα, κάλαντα και καρφιά: Οι χριστουγεννιάτικες ευχές της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έσταζαν φαρμάκι
Τρίγωνα, κάλαντα και καρφιά: Οι χριστουγεννιάτικες ευχές της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έσταζαν φαρμάκι

Η pop star Μπρίτνεϊ Σπίαρς, συνεχίζοντας στον ρόλο του «εγώ εναντίον όλων», έστειλε τις χριστουγεννιάτικες ευχές της στην οικογένειά της - μόνο που δεν είχαν πολύ αγάπη.

OPLAN: Τα σημάδια της αρχικής φάση ενός μελλοντικού πολέμου – Το γερμανικό σχέδιο σε περίπτωση σύγκρουσης
Τα σημάδια της αρχικής φάση ενός μελλοντικού πολέμου - Το γερμανικό σχέδιο σε περίπτωση σύγκρουσης

Στο πλαίσιο των πολυδιάστατων υβριδικών κινδύνων το «μυστικό» γερμανικό πολεμικό σχέδιο βρίσκεται στο τραπέζι σε μια περίοδο που η Δύση περνάει από κόσκινο τις κινήσεις της Ρωσίας και αυξάνει κατακόρυφα το επίπεδο συναγερμού.

Πολιτικός «πόλεμος» στη Γαλλία για τη Μπριζίτ Μπαρντό – Τι σημαίνει ο «εθνικός φόρος τιμής» που ζητάει η Δεξιά
Πολιτικός «πόλεμος» στη Γαλλία για τη Μπριζίτ Μπαρντό – Τι σημαίνει ο «εθνικός φόρος τιμής» που ζητάει η Δεξιά

Πρωτοβουλία της γαλλικής Δεξιάς για εθνικό φόρο τιμής στη Μπριζίτ Μπαρντό φέρνει πολιτική σύγκρουση στη Γαλλία. Υποστηρικτές μιλούν για μια γυναίκα–σύμβολο που πρόβαλε διεθνώς τη χώρα, ενώ επικριτές υπενθυμίζουν τις ακροδεξιές της θέσεις και τις καταδίκες της για ρατσιστικό λόγο

Ιράν όπως πλατεία Τιενανμέν: Ένας διαδηλωτής μόνος απέναντι στις δυνάμεις ασφαλείας στην Τεχεράνη
Ιράν όπως πλατεία Τιενανμέν: Ένας διαδηλωτής μόνος απέναντι στις δυνάμεις ασφαλείας στην Τεχεράνη

Ένα βίντεο από το Ιράν, που καταγράφει έναν διαδηλωτή να κάθεται μόνος στη μέση του δρόμου απέναντι σε δεκάδες αστυνομικούς με μοτοσικλέτες στην Τεχεράνη, γίνεται viral διεθνώς, με πολλούς να μιλούν για εικόνες που θυμίζουν την πλατεία Τιενανμέν.

Από το countdown στο dancefloor: Πού χορεύουμε τις πρώτες ώρες του 2026 στην Αθήνα;
Από το countdown στο dancefloor: Πού χορεύουμε τις πρώτες ώρες του 2026 στην Αθήνα;

Όταν τελειώνει το countdown και σβήνουν τα πυροτεχνήματα, η Αθήνα αλλάζει ρυθμό. Οι πρώτες ώρες του 2026 περνούν στην πίστα, με μπάσο, ιδρώτα και parties που λειτουργούν σαν καθαρή αρχή.

Άρης – Τσεντεβίτα 60-89: Ήταν κάκιστος και έμεινε πίσω στη μάχη της πρόκρισης
Άρης – Τσεντεβίτα 60-89: Ήταν κάκιστος και έμεινε πίσω στη μάχη της πρόκρισης

Ο Άρης ήταν πολύ κακός στα τρία τελευταία δεκάλεπτα κι έτσι γνώρισε οδυνηρή εντός έδρας ήττα με 60-89 από την Τσεντεβίτα, χάνοντας έδαφος έδαφος στην μάχη της πρόκρισης στο EuroCup.

«Ο καιρός ήταν απαγορευτικός» – Σοκάρει ο ορειβάτης που δεν ανέβηκε με την παρέα στα Βαρδούσια
«Ο καιρός ήταν απαγορευτικός» – Σοκάρει ο ορειβάτης που δεν ανέβηκε με την παρέα στα Βαρδούσια

Ο έμπειρος ορειβάτης που δεν ακολούθησε τους 4 φίλους του λόγω υποχρεώσεων, σημείωσε ότι οι καιρικές συνθήκες (ήλιος μετά από χιονόπτωση) δεν ήταν οι κατάλληλες για ορειβασία.

Χιονοστιβάδες: Τι μας δίδαξε η τραγωδία στα Βαρδούσια – Τα μαθήματα του παρελθόντος
Τι μας δίδαξε η τραγωδία στα Βαρδούσια - Τα μαθήματα του παρελθόντος

Το χιόνι πέρα από την ευχάριστη πλευρά του κρύβει και κινδύνους. Το βουνό είναι ένα περιβάλλον αυξημένης επικινδυνότητας. Χιονοστιβάδες στην Ελλάδα έχουν προκαλέσει αρκετές τραγωδίες στο πέρασμα των χρόνων, κυρίως με θύματα ορειβάτες.

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Άρσεναλ – Άστον Βίλα
LIVE: Άρσεναλ – Άστον Βίλα

LIVE: Άρσεναλ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την αναμέτρηση Άρσεναλ – Άστον Βίλα για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Ανακοίνωσε τον Οτμάν Μπουσαΐντ ο Άρης
Ανακοίνωσε τον Οτμάν Μπουσαΐντ ο Άρης

Ο Βέλγος εξτρέμ πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2,5 ετών και αποτελεί την πρώτη κίνηση του Άρη για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Αγορά εργασίας: Προστέθηκαν 126.000 νέοι άνεργοι τον Νοέμβριο
Αγορά εργασίας: Προστέθηκαν 126.000 νέοι άνεργοι τον Νοέμβριο

Μαζί με την επίσημη λήξη της τουριστικής σεζόν κορυφώθηκαν οι απολύσεις σε εστίαση-καταλύματα, με αποτέλεσμα να προστεθούν επιπλέον 126.000 νέοι άνεργοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ τον Νοέμβριο.

LIVE: Τσέλσι – Μπόρνμουθ
LIVE: Τσέλσι – Μπόρνμουθ

LIVE: Τσέλσι – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Τσέλσι – Μπόρνμουθ για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

