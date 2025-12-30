Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άλλαξε τη ζωή του όταν ξέκοψε από τον πατέρα του – «Ένιωθα σαν ένα χάμστερ που έτρεχε στον τροχό»

Ήταν 10 ετών όταν μέσα σε ένα βράδυ έγινε το νέο αγαπημένο παιδί του Χόλιγουντ. Τα επόμενα χρόνια η εφηβεία του «πρωταγωνίστησε» στον Τύπο εξαιτίας των υπερβολών, των εθισμών και της διαμάχης του με τους γονείς του. Τα παιδικά χρόνια του Μακόλεϊ Κάλκιν δεν ένα μικρό χάος.

Ένα χάος που τον επηρέασε σε μεγάλο βαθμό. Ευτυχώς ο 45χρονος ηθοποιός κατάφερε να βρει τον δρόμο του – όχι εύκολα. Και τα τελευταία χρόνια δείχνει να διανύει μια από τις καλύτερες περιόδους της ζωής του.

Βρίσκεται σε μια υγιή σχέση με τη σύντροφό του Μπρέντα Σονγκ από το 2017, έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, ενώ όταν θέλει (και όχι όταν πρέπει) επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη. Άλλωστε ο ίδιος δηλώνει συχνά – πυκνά «συνταξιούχος ηθοποιός».

Και φυσικά, απαντάει όταν τον ρωτάνε για τη σχέση του με τους γονείς του – και ιδιαίτερα με τον πατέρα του Κιτ Κάλκιν. Δεν είναι μυστικό ότι ο 81χρονος για χρόνια έλεγχε τη ζωή, την καριέρα και τα λεφτά του Μακόλεϊ Κάλκιν. Μέχρι που ο επιτυχημένος ηθοποιός έφτασε μέχρι τα δικαστήρια για να αποκτήσει την ελευθερία του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nicole Townsend (@nic.townsend)

«Όταν τα κατάφερα η ζωή μου απέκτησε ποιότητα» θα παραδεχτεί στο podcast SmartLess, μιλώντας για την απόφασή του να αποσυρθεί από την υποκριτική σε ηλικία 14 ετών.

«Το είχα αποφασίσει. Ήμουν σε φάση, ελπίζω να βγάλατε όλοι τα λεφτά που θέλατε, γιατί από εμένα δεν θα δείτε άλλα. Έφτιαξα το όνομά μου, άφησα το στίγμα μου, έκανα την περιουσία μου» θα πει ο Μακόλεϊ Κάλκιν.

Όπως τόνισε είχε βγάλει αρκετά χρήματα για να παίζει video games όλη τη μέρα και να μην κάνει απολύτως τίποτα.

«Ήθελα να κάνω ένα διάλειμμα. Δεν περνούσα καλά και αυτό επηρέαζε τόσο εμένα όσο και τη δουλειά μου. Ένιωθα σαν ένα χάμστερ που έτρεχε στον τροχό» τόνισε. Και όταν απέκτησε την ελευθερία του, το εκμεταλλεύτηκε όσο μπορούσε.

«Ήμουν σαν ένα νορμάλ παιδί που πήγαινε στο λύκειο. Ερωτεύτηκα, μέθυσα για πρώτη φορά, ήταν ωραία».