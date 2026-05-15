Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ: Ετοιμάζουν ταινία για τον πόλεμο του Αφγανιστάν στο Netflix

Ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ ετοιμάζουν την κινηματογραφική μεταφορά ενός βιβλίου για τον πόλεμο στο Αφγανιστάν.

Οι δύο τους συμφώνησαν με το Netflix και η ανακοίνωση της συνεργασία έγινε χθες το βράδυ από τη συνδρομητική υπηρεσία streaming.

Το βιβλίο με τα απομνημονεύματα του διοικητή του βρετανικού στρατού Άνταμ Τζόουετ, “No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege”, αφηγείται τις ενέργειες μιας στρατιωτικής μονάδας κατά τη διάρκεια του πολέμου του 2006 στο Αφγανιστάν.

Πρίγκιπας Χάρι: Έχει υπηρετήσει δύο φορές στο Αφγανιστάν

Ο 41χρονος γιος του βασιλιά Καρόλου και της αείμνηστης πριγκίπισσας Νταϊάνα έχει υπηρετήσει δύο φορές στο Αφγανιστάν ως μέλος του βρετανικού στρατού, φτάνοντας στον βαθμό του λοχαγού πριν από την αποστράτευσή του.

Το ζευγάρι, το οποίο έχει αποστασιοποιηθεί από τη βρετανική βασιλική οικογένεια, ζει μόνιμα στην Καλιφόρνια.

Το ζευγάρι έχει υπογράψει συμφωνία με το Netflix

Φέρεται να έχει υπογράψει αποκλειστική συμφωνία με το Netflix το 2020 για περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που δεν έχει επιβεβαιωθεί ποτέ.

Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ παρήγαγαν τη σειρά ντοκιμαντέρ “Harry & Meghan”, η οποία κατέγραψε την απομάκρυνσή τους από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Πρόκειται για μια επιτυχημένη σειρά, που συγκέντρωσε 23 εκατομμύρια προβολές τις πρώτες τέσσερις ημέρες μετά την κυκλοφορία της–ρεκόρ για ντοκιμαντέρ του Netflix.

Το ζευγάρι υπογράφει επίσης την παραγωγή της σειράς «With Love, Meghan», η οποία παρότι δέχτηκε πολύ αρνητικές κριτικές από τον αγγλοσαξονικό Τύπο, συγκέντρωσε 5 εκατομμύρια προβολές το πρώτο εξάμηνο του 2025 και έγινε η εκπομπή μαγειρικής με τις περισσότερες προβολές στην πλατφόρμα.

Πέρυσι, το ζευγάρι υπέγραψε μια νέα συμφωνία με το Netflix, οι οικονομικοί όροι της οποίας δεν αποκαλύφθηκαν, αλλά η οποία θεωρείται λιγότερο επικερδής.

Μέγκαν Μαρκλ: Επιστρέφει στην υποκριτική;

Η Μέγκαν, από την πλευρά της, πρόκειται να επιστρέψει στην υποκριτική με έναν μικρό ρόλο σε μια ταινία, με τίτλο «Close Personal Friends», όπως ανέφερε ο αμερικανικός Τύπος στα τέλη του 2025 κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.