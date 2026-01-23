magazin
Πρίγκιπας Χάρι εναντίον Τραμπ για το Αφγανιστάν – «Υπηρέτησα εκεί. Έχασα φίλους εκεί»
Πρίγκιπας Χάρι εναντίον Τραμπ για το Αφγανιστάν – «Υπηρέτησα εκεί. Έχασα φίλους εκεί»

Ο πρίγκιπας Χάρι απάντησε στις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον ρόλο των συμμάχων του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, υπενθυμίζοντας το βαρύ τίμημα σε ανθρώπινες ζωές που κατέβαλε το Ηνωμένο Βασίλειο

Ο πρίγκιπας Χάρι, που υπηρέτησε στο Αφγανιστάν, απάντησε στον Ντόναλντ Τραμπ, υπερασπιζόμενος τη μνήμη των πεσόντων φίλων του και την ακεραιότητα της συμμαχίας του ΝΑΤΟ μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, μετά την πρόσφατη συνέντευξή του στο δίκτυο Fox News.

Στη συνέντευξη που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στις δύο πλευρές του Ατλαντικού ο αμερικανός Πρόεδρος αμφισβήτησε ανοιχτά τη συνεισφορά των συμμάχων του ΝΑΤΟ στον πόλεμο του Αφγανιστάν, υποστηρίζοντας ότι οι ξένες δυνάμεις «έμεναν λίγο πίσω» από την πρώτη γραμμή και διερωτήθηκε αν θα ήταν παρούσες σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες τις χρειάζονταν πραγματικά.

Οι δηλώσεις αυτές, που χαρακτηρίστηκαν από τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ ως «προσβλητικές και αποτρόπαιες», προκάλεσαν την άμεση και έντονη αντίδραση του πρίγκιπα Χάρι, ο οποίος υπηρέτησε στον βρετανικό στρατό για μια δεκαετία.

Ο δευτερότοκος γιος του βασιλιά Καρόλου εξέδωσε μέσω του εκπροσώπου του δήλωση που φέρει το βάρος της προσωπικής του εμπειρίας από τα μέτωπα του πολέμου.

Υπενθύμισε στον Τραμπ ότι το 2001 το ΝΑΤΟ επικαλέστηκε το Άρθρο 5 για πρώτη και μοναδική φορά στην ιστορία του –μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001– οδηγώντας τους συμμάχους να στηρίξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Αφγανιστάν, όπου για το μεγαλύτερο μέρος του πολέμου οι δυνάμεις τελούσαν υπό νατοϊκή διοίκηση.

«Υπηρέτησα εκεί. Έκανα φίλους ζωής εκεί. Και έχασα φίλους εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 41χρονος δούκας του Σάσεξ. Με ιδιαίτερη έμφαση, παρέθεσε τον αριθμό των 457 Βρετανών στρατιωτικών που έχασαν τη ζωή τους, τονίζοντας ότι οι σύμμαχοι όχι μόνο απάντησαν στο κάλεσμα, αλλά πλήρωσαν το μέγιστο τίμημα για την κοινή ασφάλεια.

Ιερή θυσία

Συνεχίζοντας την παρέμβασή του, ο Χάρι στάθηκε στο διαρκή αντίκτυπο του πολέμου στις οικογένειες των θυμάτων.

«Χιλιάδες ζωές άλλαξαν για πάντα. Μητέρες και πατέρες έθαψαν γιους και κόρες. Παιδιά έμειναν χωρίς γονείς. Οικογένειες συνεχίζουν να επωμίζονται το βάρος».

«Αυτές οι θυσίες αξίζουν να αναφέρονται με ειλικρίνεια και σεβασμό, ενώ όλοι παραμένουμε ενωμένοι και αφοσιωμένοι στην υπεράσπιση της διπλωματίας και της ειρήνης».

Η κίνηση αυτή του Χάρι να τοποθετηθεί πολιτικά, αν και ασυνήθιστη για μέλος της βασιλικής οικογένειας, ακολουθεί τη δέσμευσή του προς τους βετεράνους. Την ίδια στιγμή, το Λονδίνο προετοιμάζεται για την πιθανή επίσκεψη του Βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ τον Απρίλιο, μια διπλωματική κίνηση υψηλών τόνων σε μια περίοδο που οι σχέσεις των δύο χωρών δοκιμάζονται από τις εμπρηστικές δηλώσεις της Ουάσιγκτον.

«Σκότωσα 25 Ταλιμπάν»

Ο πρίγκιπας Χάρι ισχυρίστηκε στα απομνημονεύματά του ότι σκότωσε 25 Ταλιμπάν όταν υπηρετούσε ως πιλότος ελικοπτέρου στο Αφγανιστάν και ότι έβλεπε τους στόχους του σαν «πιόνια σκακιού», όπως του είχαν μάθει στην εκπαίδευση.

Ο μικρότερος γιος του βασιλιά Καρόλου υπηρέτησε για 10 χρόνια στον βρετανικό στρατό και συμμετείχε σε δύο αποστολές στο Αφγανιστάν, αρχικά το 2007-8 για 10 εβδομάδες και στη συνέχεια, ως πιλότος ελικοπτέρου, από τον Σεπτέμβριο του 2012 μέχρι τον Ιανουάριο του 2013. Παραιτήθηκε από τον στρατό το 2015.

Στο βιβλίο Spare ο πρίγκιπας αφηγείται ότι στο πλαίσιο της εκπαίδευσής του έμαθε να σκοτώνει τους εχθρούς και ότι αυτό αποτελούσε μέρος της δουλειάς του: «Πυροβολούμε όταν χρειάζεται, αφαιρούμε μια ζωή για να σώσουμε μια (άλλη) ζωή».

Σύμφωνα με την Telegraph, για τη δεύτερη αποστολή του στο Αφγανιστάν αναφέρει ότι μπορούσε να καταγράφει τον αριθμό των θυμάτων χάρη στις κάμερες που διέθετε το ελικόπτερο Απάτσι.

«Μου φαινόταν ουσιώδες να μην φοβάμαι αυτόν τον αριθμό. Λοιπόν, ο αριθμός για εμένα είναι 25. Δεν είναι ένας αριθμός που με γεμίζει ικανοποίηση, ούτε που με στεναχωρεί», γράφει ο 38χρονος πρίγκιπας.

Ο Χάρι θεωρούσε τα θύματα ως «πιόνια σκακιού» που αποσύρονται από την παρτίδα, όπως του είχαν μάθει στην εκπαίδευσή του επειδή είναι αδύνατον να σκοτώσεις έναν στόχο «αν τον θεωρείς άτομο».

«Είχα θέσει ως στόχο, από την πρώτη ημέρα, να μην πέσω ποτέ για ύπνο έχοντας αμφιβολίες για το γεγονός ότι είχα κάνει αυτό που έπρεπε, ότι είχα πυροβολήσει Ταλιμπάν και μόνο Ταλιμπάν, χωρίς αμάχους σε κοντινή απόσταση», διαβεβαιώνει. «Ήθελα να επιστρέψω στη Βρετανία σώος αλλά, ακόμη περισσότερο, ήθελα να επιστρέψω στο σπίτι μου με τη συνείδησή μου ακέραια».

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η στρατιωτική θητεία του πρίγκιπα τον καθιστούσε πιθανό στόχο τρομοκρατών, εξ ου και οι ανησυχίες που εξέφρασε για την ασφάλειά του όταν έφυγε από τη Βρετανία το 2020 παραιτούμενος από τα βασιλικά καθήκοντά του.

«Σιωπή»

Η αποκάλυψη επικρίθηκε έντονα τόσο από Αφγανούς όσο και από πρώην πεζοναύτες. Ένας πρώην στρατιωτικός του βρετανικού βασιλικού ναυτικού έγραψε στο twitter:

«Πάντα συμπαθούσα τον πρίγκιπα Χάρι, ΑΛΛΑ αυτός ο ισχυρισμός «παραβιάζει έναν άγραφο κανόνα στις ένοπλες δυνάμεις. Δεν συζητάς ποιον και πόσους σκότωσες… ΠΟΤΕ».

Ο ισχυρισμός του Χάρι ενόχλησε ακόμη και πρώην πεζοναύτης που υπηρέτησε μαζί του, έναν άνδρα που ο Χάρι έχει χαρακτηρίσει «ήρωας» αφού έμεινε ανάπηρος στη μάχη, είναι επικριτικός.

«Σ ‘αγαπώ Χάρι αλλά πρέπει να ΣΩΠΑΣΕΙΣ»

«Αιμοδιψή»

Παράλληλα ο χαρακτηρισμός «πιόνια σκακιού» για τους δολοφονημένους Αφγανούς προκάλεσε αντιδράσεις στο Αφγανιστάν.

«Αυτοί που σκότωσες δεν ήταν πιόνια σκακιού, ήταν άνθρωποι. είχαν οικογένειες που περίμεναν την επιστροφή τους» δήλωσε ένας ηγέτης των Ταλιμπάν. Το σχόλιο του αναπαράχθηκε από πολλούς Αφγανούς στο διαδίκτυο.

«Αιμοδιψή , ο Θεός να καταραστεί τους τρομοκράτες της Δύσης και τους συμμάχους τους» έγραψε άλλος χρήστης.

Η αναφορά του στους 25 Ταλιμπάν επικρίθηκε σχεδόν καθολικά.

