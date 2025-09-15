«Δεν έβγαλα άπλυτα στη φόρα, είπα αλήθειες» – Γιατί ο πρίγκιπας Χάρι είναι «ήρωας» στην Ουκρανία

Ο πρίγκιπας Χάρι, στη μεγάλη, αποκλειστική του συνέντευξη στον The Guardian, βρίσκεται στην καρδιά του πολέμου, στην Ουκρανία.

Αυτό το ταξίδι-αποστολή του πρίγκιπα Χάρι έχει ως σκοπό την προώθηση του έργου του Ιδρύματος Invictus Games (IGF), το οποίο ίδρυσε ο ίδιος, και την υποστήριξη της ανάρρωσης χιλιάδων βετεράνων που έχουν υποστεί τραυματισμούς που άλλαξαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του πολέμου με τη Ρωσία.

Επειδή ο αριθμός των τραυματιών είναι τεράστιος, το Invictus έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστό στην Ουκρανία, και ο Χάρι έχει αναδειχθεί (κάπως απρόσμενα) σε ήρωα.

Ο Guardian, μια εφημερίδα που υπήρξε αρκετά επικριτική προς τη βασιλική οικογένεια, συνόδευσε τον πρίγκιπα στην αποστολή του σε ένα «στοίχημα» και για τις δύο πλευρές όπως σημείωσε ο ίδιος, καθώς ο Δούκας του Σάσεξ είναι καχύποπτος απέναντι στα μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, μέσα σε 36 ώρες, αποκαλύφθηκε μια σύνθετη, αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, γεμάτη αντιφάσεις και αλήθειες που ο ίδιος θέλει να μοιραστεί.

Ο Χάρι είναι ένας άνθρωπος που δεν του αρέσουν οι στημένες φωτογραφίες και ούτε το ποδήλατο, καθώς όπως λέει «έχω έναν κοκαλιάρη κώλο». Για να εκτονώσει την έντασή του, πυγμαχεί, καθώς όπως ομολογεί, το «να χτυπάω με όλη μου τη δύναμη έναν σάκο με αποσυμπιέζει».

Ιδιωτικά είναι πολύ άνετος, κυκλοφορώντας με τις κάλτσες του μέσα στο τρένο, λέγοντας πατρικά αστεία. Δημόσια, έχει μια δυναμική φωνή και μια ευκολία με τους ξένους. Ο ίδιος δηλώνει πως δεν είναι ο δυστυχισμένος άνθρωπος που τον παρουσιάζει ένα κομμάτι του Τύπου, αλλά ναι, θέλει να περνά περισσότερο χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε ερώτηση για το αν μετανιώνει για τον τρόπο που έβγαλε στη δημοσιότητα τη δική του πλευρά της ιστορίας, η απάντησή του είναι κατηγορηματικά αρνητική.

«Η συνείδησή μου είναι καθαρή». Μιλά λίγο για τη μητέρα του, πριγκίπισσα Νταϊάνα, αλλά και για τον πατέρα του, Βασιλιά Κάρολο. Ενώ η δράση του Invictus αποτελεί επαγγελματική προτεραιότητα, η προσωπική του σχέση με τον πατέρα του φαίνεται πως είναι η υπέρτατη. Ωστόσο, η άμεση προτεραιότητά του είναι η Ουκρανία, και αυτό για πολύ σοβαρούς λόγους.

Χώρα γεμάτη τραύματα

Τα στατιστικά στοιχεία είναι σοκαριστικά. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αφήσει τουλάχιστον 130.000 ανθρώπους με τραυματισμούς που άλλαξαν τη ζωή τους. Πολλοί από αυτούς έχουν ακρωτηριασμούς σε διπλά ή τριπλά σημεία, ή παραμορφωμένα πρόσωπα. Με τις μάχες να μην δείχνουν να τελειώνουν, η ουκρανική κυβέρνηση έχει θέσει τον αθλητισμό στο επίκεντρο της εθνικής της πολιτικής για την αποκατάσταση των βετεράνων.

Το Ίδρυμα Invictus έχει σχεδιάσει προγράμματα για να βοηθήσει τους βετεράνους σε όλη τη χώρα να έχουν πρόσβαση σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Στη δεξίωση που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Ουκρανίας κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η ομάδα του IGF συνάντησε υπουργούς και δεκάδες τραυματίες που αναρρώνουν.

«Η αποκατάσταση μέσω αθλητισμού δεν υπήρχε στην Ουκρανία πριν το Invictus», δηλώνει στον Guardian ο Ρουσλάν Πριχόντκο, υφυπουργός για θέματα βετεράνων. «Τώρα δημιουργούμε ένα ολόκληρο σύστημα με διαφορετικά είδη προπόνησης και προετοιμάζουμε ομάδες σε όλα τα αθλήματα».

Η δημοτικότητα του Χάρι είναι ξεκάθαρη ανάμεσα στους Ουκρανούς. Οι τραυματίες θέλουν να του μιλήσουν, οι μητέρες και οι πατέρες των νεκρών και τραυματιών θέλουν να του σφίξουν το χέρι ή να τον αγκαλιάσουν. Τον επευφημούν και τον χειροκροτούν σε κάθε του βήμα.

«Είναι απίστευτο. Δεν περιμέναμε ποτέ αυτό το επίπεδο αναγνώρισης», λέει η Όλγα Ρούντνιεβα, διευθύνουσα σύμβουλος του κέντρου αποκατάστασης Superhumans στο Λβιβ. «Ο κόσμος τον γνωρίζει. Δεν ξέραμε ειλικρινά ότι είχε γίνει τόσο διάσημος. Νομίζω ότι η παρουσία του Πρίγκιπα Χάρι εδώ είναι ένα σύμβολο νίκης και δύναμης. Οι άνθρωποι τον βλέπουν και λόγω της στρατιωτικής του εμπειρίας, βλέπουν πως δεν φοβάται να έρθει στην Ουκρανία. Είναι τόσο σημαντικό που ήρθε».

Μία από τις πιο σημαντικές του διακηρύξεις είναι η αλλαγή της στάσης της κοινωνίας απέναντι στα άτομα με αναπηρία.

View this post on Instagram A post shared by Invictus Games Foundation (@weareinvictusgames)

«Το να βλέπουμε ανθρώπους με προσθετικά και τραυματισμούς που αλλάζουν τη ζωή τους, θα είναι η νέα κανονικότητα στην Ουκρανία τις επόμενες δεκαετίες», λέει στον Guardian. «Κανείς δεν πρέπει να νιώθει ντροπή για την αναπηρία του. Πρόκειται για αλλαγή της οπτικής, από τη συμπάθεια στον θαυμασμό και τον σεβασμό».

Σε κάποια στιγμή της επίσκεψής του, ο Χάρι ζήτησε να αφήσει ένα στεφάνι στο μνημείο των νεκρών στην πλατεία Μαϊντάν. Καθώς το πλήθος γύρω του μεγάλωνε, αποφάσισε να απομακρυνθεί και να μείνει μόνος του.

«Ήθελα να βρω ένα σημείο για να αφήσω το στεφάνι, μακριά από όλους», λέει. «Θεέ μου, είναι σαν λαβύρινθος. Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο πίσω πήγαινε. Ειλικρινά, είναι ένα από τα πιο θλιβερά πράγματα που έχω δει ποτέ. Αλλά και ένα από τα πιο όμορφα».

Ο πόλεμος, αναφέρει, θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί.

Όπως η Νταϊάνα

Το ταξίδι στο Κίεβο ήρθε στο τέλος μιας πολυάσχολης εβδομάδας για τον Χάρι. Από Δευτέρα έως Πέμπτη βρισκόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο για μια σειρά από εκδηλώσεις για τους σκοπούς που υποστηρίζει. Ο Χάρι συνάντησε επίσης τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, για πρώτη φορά μετά τον Φεβρουάριο του 2024. Στο νυχτερινό τρένο της επιστροφής στην Πολωνία, ο Χάρι δηλώνει πως όλη η εβδομάδα πήγε καλά και αισθάνεται αισιόδοξος για το μέλλον.

Ωστόσο, τις ίδιες ημέρες, κάποια βρετανικά ταμπλόιντ δημοσίευσαν ιστορίες που εξόργισαν την ομάδα του. Αυτό ενίσχυσε την πεποίθησή του ότι πρέπει να συνεχίσει τη δικαστική του μάχη με τις εφημερίδες που, όπως λέει, τον έχουν στοχοποιήσει άδικα. Ο Πρίγκιπας, μαζί με τη Ντορίν Λόρενς και τον Έλτον Τζον, μεταξύ άλλων, έχει μηνύσει την Associated Newspapers, την εκδότρια εταιρεία της Daily Mail και της Mail on Sunday, με την δίκη να ξεκινά τον Ιανουάριο.

«Πάντα αγαπούσα το Ηνωμένο Βασίλειο και πάντα θα το αγαπώ», λέει. «Ήταν καλό να επανασυνδεθώ με τους σκοπούς για τους οποίους είμαι παθιασμένος. Μπόρεσα να περάσω λίγο χρόνο με ανθρώπους που γνωρίζω εδώ και τόσο καιρό. Είναι δύσκολο να το κάνεις από μακριά. Μόνο σε ένα κομμάτι του Τύπου αναπαράγεται αυτή η κουβέντα, ότι είμαι πεσμένος ή ότι δεν χαμογελάω. Αυτό προέρχεται από ανθρώπους που νομίζουν ότι ξέρουν τι σκέφτομαι και πώς νιώθω. Κάνουν λάθος» λέει στον Guardian.

«Πιστεύω πως κομμάτια του βρετανικού Τύπου θέλουν να πιστεύουν ότι είμαι δυστυχισμένος, αλλά δεν είμαι. Είμαι πολύ ευτυχισμένος με αυτό που είμαι και μου αρέσει η ζωή που ζω» συνεχίζει.

«Έχω περάσει σίγουρα μερικές πολύ αγχωτικές στιγμές τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Υπήρξε η αβεβαιότητα και το άγχος των δικαστικών αγώνων και η αποκάλυψη κάποιων πραγμάτων που με πλήγωσαν πραγματικά πολύ». Όμως, πιστεύει πως υπάρχει μια διαφορά μεταξύ αυτών που γράφονται για εκείνον από κάποιους σχολιαστές και αυτών που πιστεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι.

«Νιώθω μεγάλη υποστήριξη από το βρετανικό κοινό. Ακόμα και τώρα, που νιώθω ότι με έχουν καταστρέψει ορισμένα μέλη του βρετανικού Τύπου» πρόσθεσε.

Ερωτώμενος αν θα ήθελε να περνά περισσότερο χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο και να φέρει τα παιδιά του μια μέρα, παρά τα προβλήματα με την ασφάλειά του, η απάντησή του είναι κατηγορηματικά θετική. «Ναι, θα το ήθελα. Αυτή η εβδομάδα σίγουρα με έφερε πιο κοντά σε αυτό». Αν και δεν μιλάει για τον πατέρα του, δίνει την εντύπωση ότι θέλει να τον βλέπει πιο συχνά. Η επόμενη χρονιά, όπως λέει, «πρέπει πραγματικά να επικεντρωθεί στον πατέρα μου».

Ο Χάρι αναφέρει τη σύζυγό του, Μέγκαν, μόνο μία φορά. Αναφέρεται σε κάτι που του είπε για το πώς η αλήθεια «είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να ζεις». Αυτό, όπως λέει, ήταν που τον ώθησε να μιλήσει ανοιχτά για τη ζωή του, στις συνεντεύξεις, τη σειρά στο Netflix και το βιβλίο του. «Το βιβλίο; Ήταν μια σειρά από διορθώσεις σε ιστορίες που ήδη κυκλοφορούσαν. Μια άποψη είχε βγει προς τα έξω και έπρεπε να διορθωθεί».

«Δεν πιστεύω ότι έβγαλα τα άπλυτά μου στη φόρα. Ήταν ένα δύσκολο μήνυμα, αλλά το έκανα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η συνείδησή μου είναι καθαρή». Το να τον χαρακτηρίζουν πεισματάρη, τον ενοχλεί. «Δεν είναι πείσμα, είναι θέμα αρχών».

Αν και δεν επιθυμεί να συνεχίσει τις δικαστικές διαμάχες, ο Χάρι δηλώνει πως «δεν πρόκειται για εκδίκηση, αλλά για λογοδοσία». Επίσης, δεν θέλει να διαιωνίζει τις διαφωνίες με την οικογένειά του. «Δεν μπορεί να υπάρξει συμφιλίωση, πριν υπάρξει αλήθεια».

Ο Χάρι, που σε λίγο θα γίνει 41 ετών, φαίνεται αρκετά έκπληκτος από τη δημοτικότητά του στην Ουκρανία. Όταν του λένε ότι η στάση ζωής του θυμίζει Ουκρανό -κάποιος που ζει με τις δικές του αρχές και κανόνες- ο Χάρι απαντά:

«Ξέρετε ποια ζούζε πάντα με τον δικό της τρόπο; Η μητέρα μου».