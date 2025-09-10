Ρήξη τέλος; Πρίγκιπας Χάρι και βασιλιάς Κάρολος συναντήθηκαν μετά από 20 μήνες – «Μυστικό τσάι»

Ο πρίγκιπας Χάρι και ο βασιλιάς Κάρολος συναντήθηκαν για ένα «μυστικό τσάι», όπως το βάφτισαν τα μέσα. Η συνάντηση πατέρα και γιου έλαβε χώρα στην κατοικία του βασιλιά, αποτελώντας ένα ορόσημο για τη σχέση τους η οποία είχε δοκιμαστεί σκληρά τα τελευταία χρόνια.

Αν και η ρήξη στη βασιλική οικογένεια της Βρετανίας συνεχίζεται, ο πρίγκιπας Χάρι και ο βασιλιάς Κάρολος έκαναν το πρώτο βήμα για να «σπάσουν» την παγωμάρα. Ωστόσο η σχέση του Χάρι με τον αδερφό του, πρίγκιπα Γουίλιαμ, παραμένει τεταμένη σημειώνει το BBC.

H συνάντηση τους για πρώτη φορά μετά από 20 μήνες έχει κάνει πρωτοσέλιδα στο Βρετανικό Τύπο για το μέλλον της μοναρχικής μπράντας της χώρας.

Η τελευταία συνάντηση Χάρι και Καρόλου είχε πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2024, λίγες ημέρες αφότου ο βασιλιάς πλέον πατέρας του, 76, είχε ανακοινώσει ότι υποβάλλεται σε θεραπεία για τον καρκίνο.

Ο δούκας του Σάσεξ, 40 ετών, εθεάθη να φτάνει με το αυτοκίνητο στο Κλάρενς Χάουζ, την κατοικία του πατέρα του στο Λονδίνο, στις 5:20 μ.μ. τοπική ώρα της 10ης Σεπτεμβρίου.

Παρέμεινε εκεί για περίπου 55 λεπτά πριν αναχωρήσει. Μετά τη συνάντηση, το Μπάκιγχαμ επιβεβαίωσε ότι ο βασιλιάς είχε μια ιδιωτική συνάντηση με τον δούκα του Σάσεξ και ότι δεν θα δίνονταν περισσότερες λεπτομέρειες.

Εκπρόσωπος του πρίγκιπα Χάρι επιβεβαίωσε επίσης τη συνάντηση, δηλώνοντας πως πατέρας και γιος «ήπιαν τσάι».

#royals #royalfamily #royalsnews #princeharry ♬ original sound – Daily Mail Royals @dailymailroyals Prince Harry arrived at Clarence House today for what is expected to be a long-awaited reconciliation meeting with his estranged father King Charles III. The Duke of Sussex was spotted being driven into the royal residence for their first face-to-face meeting in more than a year and a half since Harry made a transatlantic dash to see the monarch in February 2024 after hearing of his cancer diagnosis. #news

Φιλανθρωπία και χάσμα

Ο πρίγκιπας Χάρι επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 8 Σεπτεμβρίου για να υποστηρίξει φιλανθρωπικούς οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζεται. Αμέσως μετά την άφιξή του, απέτισε φόρο τιμής στη βασίλισσα Ελισάβετ, την τρίτη επέτειο του θανάτου της, και στη συνέχεια παρακολούθησε τα βραβεία WellChild. Την επόμενη ημέρα, ταξίδεψε στο Νότιγχαμ για να αναδείξει το έργο που γίνεται για τους νέους στην περιοχή.

Σε πρόσφατη επίσκεψή του στο Imperial College του Λονδίνου, ο Χάρι χαιρέτησε τους θαυμαστές που τον περίμεναν έξω, αλλά ζήτησε συγγνώμη λέγοντας: «Πρέπει να φύγω, άργησα τόσο πολύ… Πρέπει να φύγω, πρέπει να φύγω. Χάρηκα που σας γνώρισα», αναφέρει η Daily Mail.

Την ίδια ημέρα, ο βασιλιάς Κάρολος εθεάθη να επιβιβάζεται σε αεροπλάνο από τη Σκωτία, όπου περνούσε χρόνο στο Κάστρο Μπάλμοραλ τις τελευταίες εβδομάδες, με προορισμό την πρωτεύουσα.

Μετά την επιστροφή του στο Λονδίνο, ο βασιλιάς Κάρολος μετέβη στο Κλάρενς Χάουζ, όπου είχε αρκετές συναντήσεις, συμπεριλαμβανομένης και αυτής με τον πρίγκιπα Χάρι.

Η συνάντηση αυτή αποτελεί ένα κομβικό σημείο για τη σχέση πατέρα και γιου. Πηγές κοντά στον πρίγκιπα Χάρι ανέφεραν στο περιοδικό People ότι ο βασιλιάς Κάρολος δεν απαντούσε στις κλήσεις του, ενώ και τα μηνύματα παρέμεναν αναπάντητα.

Ο Χάρι έχει εκφράσει την επιθυμία του για συμφιλίωση, δηλώνοντας στο BBC News τον Μάιο ότι θα ήθελε πολύ να τα βρει με τον πατέρα του.

Οι δίαυλοι επικοινωνίας ανάμεσα στους εκπροσώπους τους μπήκαν σε εκκίνηση τον Ιούλιο όταν συνεργάτες του πρίγκιπα Χάρι και ένας από τους βασικούς συνεργάτες του βασιλιά συναντήθηκαν για πρώτη φορά.

Η συνάντηση αυτή θεωρήθηκε τότε ως καλός οιωνός που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο στη συμφιλίωση που είναι τόσο πολύτιμη για τη δημόσια εικόνα της μοναρχίας.

Ο πρίγκιπας Χάρι έχει επισκεφθεί το Ηνωμένο Βασίλειο αρκετές φορές τους τελευταίους 19 μήνες, αλλά τα ταξίδια του δεν είχαν περιλάβει συναντήσεις με τα στενά του συγγενικά πρόσωπα.

Παρακολούθησε την κηδεία του θείου του, Λόρδου Ρόμπερτ Φέλοους, τον περασμένο Αύγουστο, και παρόλο που παρευρέθηκε και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, τα δύο αδέρφια δεν ήρθαν σε επαφή.

Ο δούκας του Σάσεξ βρέθηκε επίσης στο Λονδίνο τον Μάιο του 2024 για τη 10η επέτειο των Invictus Games, όταν ο βασιλιάς Κάρολος διοργάνωνε μια εκδήλωση λίγα μόλις χιλιόμετρα μακριά.

Πολλοί παρατηρητές της βασιλικής οικογένειας έχουν υπογραμμίσει την αναγκαιότητα να υπάρξει γεφύρωση στο χάσμα. «Ο βασιλιάς Κάρολος, ως πιστός Χριστιανός και επικεφαλής της Εκκλησίας της Αγγλίας, θα έπρεπε να κάνει το πρώτο βήμα» σημειώνουν βασιλικοί συντάκτες.

Ωστόσο, οι προσωπικές του μάχες με την ασθένειά του και το γεγονός ότι ο Χάρι έχει επικρίνει τη βασιλική οικογένεια σε βιβλία και συνεντεύξεις, καθιστούν τη συμφιλίωση μια δύσκολη διαδικασία.

Η μάχη των απογόνων

Ενώ η επανένωση του πρίγκιπα Χάρι με τον βασιλιά Κάρολο αποτελεί ένα θετικό βήμα, οι εντάσεις μεταξύ του Χάρι και του αδερφού του, πρίγκιπα Γουίλιαμ, παραμένουν.

Παρόλο που τα δύο αδέρφια ήταν μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά τη Δευτέρα, η ρήξη μεταξύ τους παραμένει βαθιά.

Ο ιστορικός Ρόμπερτ Λέισι, συγγραφέας του βιβλίου Battle of Brothers, δήλωσε πρόσφατα στο People:

«Η ρήξη είναι πολύ βαθιά και πολύ μακροχρόνια. Δεν θα αλλάξει, κατά τη γνώμη μου, μέχρι ο Χάρι να κάνει μια κίνηση και να ζητήσει συγγνώμη».

«Όλοι θέλουν να γίνει η συμφιλίωση με τους δικούς τους όρους» προσθέτει η ιστορικός Αμάντα Φόρμαν. «Αυτό κάνει τα πράγματα πολύ πιο δύσκολα».