Κάιν και Άβελ: Τίτλοι τέλους για Γουίλιαμ-Χάρι – Η συνάντηση με τον Κάρολο, το «Όχι» του μεγάλου αδελφού

Ο πρίγκιπας Χάρι επιστρέφει στο Ηνωμένο Βασίλειο για να συναντήσει τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, για πρώτη φορά μετά από 20 μήνες. Ο αδελφός του, πρίγκιπας Γουίλιαμ δεν συμφωνεί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Shrekking: Τι κάνει μια πριγκίπισσα με ένα… τρολ; Νέα τάση!

Shrekking: Τι κάνει μια πριγκίπισσα με ένα… τρολ; Νέα τάση!

Spotlight

Ο έκπτωτος πρίγκιπας Χάρι θα συναντηθεί μετά από 20 μήνες με τον πατέρα του βασιλιά Κάρολο στο Λονδίνο. Η συνάντηση ορόσημο για τη σχέση των δύο ωστόσο έχει προκαλέσει αντιδράσεις με τον αδελφό του και διάδοχο του θρόνου πρίγκιπα Γουίλιαμ να διαφωνεί στην αναθέρμανση της σχέσης.

Αν και ο Χάρι θα μιλήσει για πρώτη φορά μετά από σχεδόν δύο χρόνια με τον καρκινοπαθή πατέρα του Κάρολο, ο Γουίλιαμ επιλέγει να κρατάει αρνητική στάση καθώς ο διάδοχος του θρόνου φέρεται να απέρριψε κάθε προσπάθεια για συνάντηση με τον μικρότερο αδελφό του

Η κρίσιμη συνάντηση που θα μπορούσε να αλλάξει τη δυναμική στις τεταμένες σχέσεις της βρετανικής βασιλικής οικογένειας βρίσκεται προ των πυλών.

Ο πρίγκιπας Χάρι αναμένεται να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο στις αρχές Σεπτεμβρίου, προκειμένου να παραστεί στα ετήσια βραβεία WellChild, και κατά τη διάρκεια της παραμονής του θα συναντηθεί με τον πατέρα του, Βασιλιά Κάρολο. Αυτή η συνάντηση θα είναι η πρώτη τους δια ζώσης μετά από 20 μήνες.

Η είδηση, που δημοσιεύτηκε από την εφημερίδα Mirror, αναφέρει πως η επανασύνδεση μεταξύ πατέρα και γιου είναι «πιθανή» και πως υπάρχει «αποφασιστικότητα και από τις δύο πλευρές» να γίνει η συνάντηση.

Ωστόσο, την ίδια στιγμή, οι πληροφορίες που έρχονται στο φως από το παλάτι θέλουν τον πρίγκιπα Ουίλιαμ να έχει απορρίψει «εκ των προτέρων» την πρόσκληση του αδελφού του, αναδεικνύοντας το βαθύ ρήγμα που εξακολουθεί να υπάρχει μεταξύ των δύο.

Η συνάντηση του Χάρι με τον Βασιλιά Κάρολο, σύμφωνα με πηγές, θα είναι μια «απλή, πρόσωπο με πρόσωπο συζήτηση» και όχι κάποια «μεγάλη χειρονομία ή σκηνοθετημένη συνάντηση».

«Η ιδιωτικότητα και η αξιοπρέπεια έχουν τεθεί ως προτεραιότητες» σχολιάζουν πηγές. Η προσέγγιση αυτή είναι αποτέλεσμα της συνεννόησης μεταξύ του επιτελείου του πρίγκιπα Χάρι και του γραμματέα επικοινωνίας του βασιλιά Καρόλου, οι οποίοι συναντήθηκαν κρυφά τον Ιούλιο στο Λονδίνο.

Ο Χάρι, 40 ετών, θα ταξιδέψει μόνος του στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς η σύζυγός του, Μέγκαν Μαρκλ, η οποία δεν έχει επισκεφθεί τη χώρα από τον Σεπτέμβριο του 2022, θα παραμείνει στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνιας με τα δύο τους παιδιά, τον Άρτσι (6 ετών) και τη Λίλιμπετ (4 ετών).

Η έλλειψη επαφής του βασιλιά Καρόλου με τα εγγόνια του φέρεται να του προκαλεί μεγάλη θλίψη, καθώς τα έχει δει μόνο μία φορά, τον Ιούνιο του 2022.

Ο Χάρι, από την πλευρά του, έχει επισημάνει επανειλημμένα πως δεν μπορεί να φέρει την οικογένειά του στην πατρίδα του χωρίς πλήρη αστυνομική προστασία, την οποία έχασε μετά την αποχώρησή του από τα βασιλικά καθήκοντα και για την οποία έχασε πρόσφατα τη νομική του μάχη.

«Συνεχείς προδοσίες»

Σύμφωνα με νεότερο δημοσίευμα του RadarOnline, η κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των δύο αδελφών, Γουίλιαμ και Χάρι, έχει τις ρίζες της στην «εξάντληση» που νιώθει ο πρίγκιπας της Ουαλίας από τις συνεχείς «προδοσίες».

Πηγές υποστηρίζουν πως ο Γουίλιαμ «προσπαθούσε πάντα να συμβιβάσει» τις διαφορές και έκανε πολλές φορές παραχωρήσεις για να διευκολύνει τον αδελφό του.

Ωστόσο, η προσπάθειά του δεν ανταποδόθηκε, με αποτέλεσμα ο ίδιος να νιώθει πλέον «εξαντλημένος» από τις συνεχείς δημόσιες επιθέσεις που δέχτηκε από τον Χάρι.

Αν και η συνάντηση του Χάρι με τον πατέρα του αναμένεται να είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στις σχέσεις των δύο, το χάσμα που χωρίζει τους δύο αδελφούς φαίνεται πως είναι ακόμα πολύ βαθύ, με τον Γουίλιαμ να αρνείται ακόμα και να ανοίξει έναν δίαυλο επικοινωνίας.

Δύο στρατόπεδα

Το ερώτημα που παραμένει είναι αν η όποια επανασύνδεση με φόντο τον καρκίνο του Καρόλου μπορεί να ευδοκιμήσει όταν η βασιλική οικογένεια παραμένει διχασμένη σε δύο ξεχωριστά στρατόπεδα.

Ο Δούκας του Σάσεξ και η σύζυγός του, Μέγκαν Μαρκλ, αποχώρησαν από τους δημόσιους ρόλους τους ως μέλη της βασιλικής οικογένειας εδώ και χρόνια.

Έκτοτε, το ζευγάρι έκανε μια σειρά από ισχυρισμούς κατά της βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια των τεταμένων στιγμών, ο Γουίλιαμ προσπάθησε να στηρίξει τον μικρότερο αδελφό του ωστόσο, «έχει κουραστεί, η υπομονή του πρίγκιπα της Ουαλίας εξαντλήθηκε».

Όσα έγραψε στο βιβλίο του Spare για τη ζωή του ως μέλος της βασιλικής οικογένειας φέρεται να πλήγωσαν ανεπανόρθωτα τον μεγαλύτερο αδελφό του, Γουίλιαμ λένε οι πηγές.

Τα δύο αδέλφια που στήριζαν ο ένας τον άλλον μετά τον θάνατο της μητέρας τους, πριγκίπισσας Νταϊάνα, είναι τώρα αποξενωμένοι και ο διάδοχος του θρόνου είναι αποφασισμένος να κρατήσει τον Χάρι μακριά από το Παλάτι -για πάντα.

