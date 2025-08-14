Γουίλιαμ εναντίον Χάρι: Ένας θρόνος, δύο αδέρφια και μια εκκωφαντική πτώση

Ήταν το 2018 που ο περιζήτητος εργένης της βρετανικής βασιλικής οικογένειας πρίγκιπας Χάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου με την Αμερικανίδα ηθοποιό Μέγκαν Μαρκλ. Η λάμψη που έφερε ο γάμος τους στο παλάτι δεν κράτησε πολύ, παρά τον αρχικό ενθουσιασμό.

Ο πρίγκιπας Χάρι και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ διατηρούσαν μια φαινομενικά, όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια, στενή σχέση, με την Κέιτ Μίντλετον και τη Μέγκαν Μαρκλ να προσπαθούν να βρουν ισορροπίες και να στηρίζουν τους συντρόφους τους, κερδίζοντας από τον Τύπο το προσωνύμιο «Fab Four».

Τα σύννεφα, ωστόσο, στις σχέσεις της αγαπημένης βασιλικής τετράδας δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους. Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ δεν θα αργούσαν να αποκαλύψουν στον πλανήτη όσα συνήθως μένουν πίσω από τις κλειστές πόρτες του παλατιού.

Η ρήξη ανάμεσα στα μέλη της βασιλικής οικογένειας ώθησαν τον νεότερο πρίγκιπα και τη Μέγκαν Μαρκλ να αποσυρθούν από τα βασιλικά τους καθήκοντα. Το ημερολόγιο γράφει 8 Ιανουαρίου 2020. Ο πρίγκιπας Χάρι και η διάσημη ηθοποιός στοχεύουν να αναζητήσουν την οικονομική τους ανεξαρτησία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Βροχή οι αποκαλύψεις για τα «άδυτα» του παλατιού

Βέβαια δεν παρέλειψαν να διαφωτίσουν τον κόσμο για όσα τους οδήγησαν στην απόφασή τους, αποκαλύπτοντας με λεπτομέρειες όσα ο βασιλιάς Κάρολος θα ήθελε διακαώς να έχουν μείνει κρυφά. Η αρχή έγινε με τη συνέντευξή τους στην Όπρα, όπου πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ άφησαν αιχμές για τη στάση του βασιλιά Καρόλου και της Κέιτ Μίντλετον αναφορικά με το χρώμα των παιδιών τους.

Δεν έμειναν, όμως, μόνο εκεί. Ακολούθησε η αυτοβιογραφία του πρίγκιπα Χάρι «Spare» («Ρεζέρβα») όπου θα αποκάλυπτε άγνωστους καβγάδες με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και τον πατέρα του βασιλιά Κάρολο και θα έδινε υλικό για αναπαραγωγή από όλα τα media του πλανήτη. Από τα βέλη του δεν ξέφυγαν η βασίλισσα Καμίλα, αλλά ούτε φυσικά και η Κέιτ Μίντλετον για τη ρήξη με τη Μέγκαν Μαρκλ τις ημέρες πριν από τον γάμο τους.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η εκκωφαντική πτώση

Το ημερολόγιο γράφει 27 Ιουλίου 2025. Ενώ ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ είχαν εξασφαλίσει μια πεντετή συνεργασία 100 εκατομμυρίων με το Netflix, βλέπουν τα σχέδιά τους να ναυαγούν για μια ακόμα φορά. Αν εξαιρέσει κανείς το ντοκιμαντέρ «Harry and Meghan» που ήταν και το μεγάλο ατού του κολοσσού του streaming, οι παραγωγές του λαμπερού διδύμου απέτυχαν παταγωδώς. Αξίζει να σημειωθεί πως είχε προηγηθεί και η διακοπή ενός ακόμα συμβολαίου με πολλά μηδενικά, με το Spotify να τους δείχνει την πόρτα της εξόδου.

Το άλλοτε αγαπημένο μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας έχει να διαχειριστεί όμως και μια ακόμα εκκωφαντική πτώση. Ο πρίγκιπας Χάρι βλέπει και τους Βρετανούς πολίτες να του γυρίζουν την πλάτη, με τη δημοτικότητά του να κατακρημνίζεται μήνα με τον μήνα, τη στιγμή που ο αδερφός του πρίγκιπας Γουίλιαμ απολαμβάνει την αγάπη του κόσμου και διατηρεί τη δημοτικότητά του ενώ προετοιμάζεται για τη μελλοντική άνοδό του στον θρόνο.

Έρχονται νέες αποκαλύψεις;

Τα στοιχεία του Statista άκρως διαφωτιστικά της κατάστασης. Ο πρίγκιπας Χάρι βλέπει το 71% της δημοτικότητάς του τον Οκτώβριο του 2019 να κατρακυλά στο 27% τον Μάιο του 2025. Από την άλλη πλευρά, ο αδερφός του πρίγκιπας Γουίλιαμ διατηρεί τη δημοτικότητά του μέχρι σήμερα στο 75% με μικρά σκαμπανεβάσματα και μοναδική καμπή τον Ιανουάριο του 2023, οπότε και είδε τον πρίγκιπα Χάρι να τον προσπερνά σε δημοφιλία για 1% ή τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς όπου η διαφορά τους άγγιξε τις πέντε ποσοστιαίες μονάδες. Έκτοτε η κούρσα ήταν ανοδική για τον διάδοχο του βρετανικού θρόνου, ενώ ο πρίγκιπας Χάρι έχει έναν ακόμα λόγο να αισθάνεται πιο μόνος από ποτέ.

Απομονωμένος στο Μοντεσίτο με τη Μέγκαν Μαρκλ, έχει αποξενωθεί από την οικογένειά του και ελάχιστοι γνωρίζουν πώς θα διαχειριστεί τις νέες συνθήκες ο πρίγκιπας Χάρι. Θα θελήσει άραγε να βγάλει περισσότερα άπλυτα της βασιλικής οικογένειας στη δημοσιότητα; Άλλωστε έχει αποκαλύψει ότι η αυτοβιογραφία του θα μπορούσε να είναι διπλάσια σε όγκο. Μόνο ο χρόνος θα δείξει.

Δείτε στο διάγραμμα τις διακυμάνσεις δημοφιλίας του πρίγκιπα Γουίλιαμ και του πρίγκιπα Χάρι στο Ηνωμένο Βασίλειο