Ο φόβος της Νταϊάνα για τους πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι – «Το λυπηρό της υπόθεσης»

Τι «έλεγε πάντα» η πριγκίπισσα Νταϊάνα για τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και τον πρίγκιπα Χάρι — και γιατί αυτό πονάει

Ο βιογράφος της Νταϊάνα, Άντριου Μόρτον, λέει ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία» ότι θα είχε «προσπαθήσει να λειτουργήσει ως ειρηνοποιός» μεταξύ των δύο αποξενωμένων γιων της.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα ήταν κατηγορηματική ότι οι γιοι της, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο πρίγκιπας Χάρι, έπρεπε να είναι εκεί ο ένας για τον άλλον, «γεγονός που κάνει την αποξένωσή τους τόσο οδυνηρή σήμερα» παρατηρεί ο βιογράφος της Νταϊάνα, Άντριου Μόρτον.

«Η Νταϊάνα συνήθιζε να λέει ότι είχε δύο αγόρια για έναν λόγο -ο μικρότερος θα ήταν εκεί για να υποστηρίξει τον μεγαλύτερο στο μοναχικό καθήκον του ως μελλοντικός βασιλιάς» συνεχίζει ο Μόρτον, στο People στην αποκλειστική ιστορία του εξωφύλλου αυτής της εβδομάδας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Prince William & Princess Catherine of Wales (@walesroyalfans)

«Ειπώθηκαν πράγματα που πυροδότησαν την αρχική κόντρα, και αυτή δεν έχει επουλωθεί ποτέ»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Princess Diana (@dianaforeverremembered)

«Αν ήταν ζωντανή…»

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Νταϊάνα θα είχε προσπαθήσει να λειτουργήσει ως ειρηνοποιός μεταξύ τους», εξηγεί ο βιογράφος, του οποίου το τελευταίο βιβλίο, Winston and the Windsors, κυκλοφορεί τον Οκτώβριο. «Αν ήταν ζωντανή, θα είχαν λύσει τα προβλήματα με διαφορετικό τρόπο».

Είκοσι οκτώ χρόνια μετά το θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα, ο Γουίλιαμ και ο Χάρι παραμένουν αφοσιωμένοι στη μητέρα τους -ωστόσο, η ρήξη στη σχέση τους δεν δείχνει σημάδια βελτίωσης.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, 43 ετών, και ο δούκας του Σάσεξ, 40 ετών, μεγάλωσαν μοιραζόμενοι μια βασιλική ζωή και εμπειρίες που μόνο αυτοί μπορούν να καταλάβουν, αντέχοντας το σκανδαλώδες διαζύγιο των γονιών τους, της Νταϊάνα και του μελλοντικού βασιλιά Κάρολου, και υπομένοντας τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας της μητέρας τους μετά από ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι στις 31 Αυγούστου 1997, όταν ήταν 15 και 12 ετών.

Τι έλεγε η Νταϊάνα το 1985 για τις διαφορές μεταξύ των δύο γιων της

Αλλά τώρα, είναι σε διαφορετικούς κόσμους

Ενώ ο Χάρι έχει μιλήσει ανοιχτά για την ελπίδα του για συμφιλίωση με την οικογένειά του, πηγές από το εσωτερικό του περιβάλλοντος του λένε ότι οι κλήσεις και τα μηνύματά του προς τον Γουίλιαμ έχουν μείνει αναπάντητα, σε μια διαμάχη που επεκτείνεται και στην επόμενη γενιά.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον μεγαλώνουν τον πρίγκιπα Τζορτζ, 12 ετών, την πριγκίπισσα Σάρλοτ, 10 ετών, και τον πρίγκιπα Λούις, 7 ετών, στο Γουίντσορ. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα παιδιά του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, ο πρίγκιπας Άρτσι, 6 ετών, και η πριγκίπισσα Λιλιμπέτ, 4 ετών, μεγαλώνουν στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνιας.

Τα ξαδέρφια δεν έχουν καμία σχέση λόγω της οικογενειακής ρήξης, η οποία ξέσπασε δημόσια το 2020, όταν ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ αποχώρησαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα.

«Ειπώθηκαν πράγματα που πυροδότησαν την αρχική κόντρα, και αυτή δεν έχει επουλωθεί ποτέ», λέει ο Μόρτον.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Princess Diana (@dianaforeverremembered)

«Αυτό είναι το λυπηρό της υπόθεσης»

Παρά το χάσμα που τους χωρίζει, τα δύο αδέρφια παραμένουν ενωμένα σε έναν κοινό όρκο: να τιμήσουν τη μνήμη της μητέρας τους.

Ο Γουίλιαμ ακολούθησε τα βήματά της στο έργο της για τη φροντίδα στους άστεγους, συνεχίζοντας τον αγώνα που η Νταϊάνα είχε ξεκινήσει για τους γιους της.

Από την πλευρά του, ο Χάρι βρήκε συνεχίζει τη στήριξη των νέων που έχουν προσβληθεί από AIDS στη Νότια Αφρική, ακολουθώντας τα βήματα της μακαρίτισσας μητέρας του. Είναι μια δέσμευση που ο Δούκας του Σάσεξ θα εξακολουθεί να τηρεί μετά την αποχώρησή του από το Sentebale, έπειτα από διαφωνία με τον πρόεδρο του φιλανθρωπικού ιδρύματος, το οποίο συνίδρυσε το 2006.

Και οι δύο γιοι της πριγκίπισσας Νταϊάνα έχουν δημιουργήσει μια ζωή βασισμένη στην κοινή δέσμευση να προσφέρουν στα παιδιά τους μια αυθεντική ανατροφή -«και αυτό είναι καθαρά Νταϊάνα», λέει η ιστορικός Αμάντα Φόρμαν.

Αν και η σιωπή τους χωρίζει τώρα, η επιρροή της παραμένει ένας ισχυρός δεσμός που εξακολουθεί να διαμορφώνει κάθε τους βήμα.

«Αυτό είναι το λυπηρό της υπόθεσης -δεν υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον όπως θα έπρεπε», λέει μια πηγή κοντά στην βασιλική οικογένεια. «Αυτό είναι που θα ήθελε κάθε μητέρα -να είναι εκεί ο ένας για τον άλλον».

*Με στοιχεία από people.com