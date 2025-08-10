Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ και η μητέρα της συμμετείχαν σε έναν εξορκισμό για το «φάντασμα της Νταϊάνα»

Όταν τα μέλη του προσωπικού φοβήθηκαν από ανεξήγητη μεταφυσική δραστηριότητα στο Sandringham House, η βασιλική οικογένεια προσπάθησε να απαλλάξει το κτήμα της από τυχόν πνεύματα που παρέμεναν εκεί. Όντως, η βασίλισσα Ελισάβετ και η μητέρα της έκαναν εξορκισμό σε μια από τις βασιλικές τους κατοικίες; Όντως!

Ο μύθος για το υπερφυσικό γεγονός μπορεί να εντοπιστεί στον βασιλικό βιογράφο Κένεθ Ρόουζ, ο οποίος έγραψε στο ημερολόγιό του για μια τελετή που φέρεται να πραγματοποιήθηκε στο Sandringham House το 2000.

(Το Sandringham House είναι ένα εξοχικό σπίτι στην ενορία Sandringham, στο Νόρφολκ της Αγγλίας και μία από τις βασιλικές κατοικίες του Καρόλου Γ΄).

Ένα ταραγμένο πνεύμα στο δωμάτιο

Μετά από αναφορές του προσωπικού για παράξενα και τρομακτικά φαινόμενα στην κρεβατοκάμαρα όπου πέθανε ο πατέρας της βασίλισσας Ελισάβετ, ο βασιλιάς Γεώργιος ΣΤ’, το 1952, η βασίλισσα μητέρα φέρεται να αποφάσισε να διοργανώσει μια «θρησκευτική τελετή καθαρισμού» για να απαλλάξει το δωμάτιο από τυχόν δυσοίωνα πνεύματα.

«Δεν ήταν ένας συμβατικός εξορκισμός» εξήγησε ο ιστορικός και βασιλικός βιογράφος Ρόμπερτ Χάρντμαν σε ένα πρόσφατο επεισόδιο του podcast του, Queens, Kings and Dastardly Things.

«Δεν υπήρξε δραματική εκδίωξη δαιμόνων, όπως βλέπει κανείς στις ταινίες. Πίστευαν απλά ότι στο δωμάτιο κυκλοφορούσε ένα ταραγμένο πνεύμα και ότι ο εφημέριος έπρεπε να ευλογήσει τον χώρο».

Ο Κένεθ Ρόουζ ισχυρίστηκε ότι η βασίλισσα Ελισάβετ, η μητέρα της και η κυρία επί των τιμών της, Πρου Πεν, έλαβαν μέρος στην τελετή, η οποία συνίστατο στη λήψη της Θείας Κοινωνίας και στην εκφώνηση ειδικών προσευχών, με στόχο να απαλλαγεί ο χώρος από τη φαινομενική «ανησυχία» του.

Δεν είναι σαφές αν κάποιος από τους βασιλικούς παρευρισκόμενους πίστευε πραγματικά στα μεταφυσικά φαινόμενα- ωστόσο, ο Χάρντμαν ισχυρίζεται ότι η παρουσία τους μπορεί να ήταν περισσότερο μια επίδειξη υποστήριξης και δράσης προς το φοβισμένο προσωπικό τους

«Το φάντασμα της Νταϊάνα»

«Κανείς δεν ήταν απόλυτα σίγουρος για το ποιος υποτίθεται ότι ήταν το φάντασμα, παρά το γεγονός ότι εμφανίστηκε στο δωμάτιο όπου είχε πεθάνει ο Γεώργιος ΣΤ’», σημείωσε ο Χάρντμαν. «Ο Ρόουζ έκανε εικασίες για το αν μπορεί να ήταν το φάντασμα της Νταϊάνα, της εκλιπούσας πριγκίπισσας της Ουαλίας, που είχε φύγει από τη ζωή λίγα χρόνια πριν».

«Η αείμνηστη βασίλισσα είχε ισχυρή πίστη, αλλά δεν ήταν προληπτική» δήλωσε. «Δεν είχε χρόνο για αυτές τις πιο άγριες θεωρίες – αλλά είχε ισχυρή αίσθηση της πνευματικότητας, όπως και ο Κάρολος».

Ο ίδιος ο βασιλιάς λέγεται ότι είχε τουλάχιστον μία μεταφυσική εμπειρία στο Sandringham. Στο βιβλίο του με τίτλο «Η φανταστική κληρονομιά της Βρετανίας», ο συγγραφέας Τζον Γουέστ ισχυρίζεται ότι ο τότε πρίγκιπας της Ουαλίας είχε μια τρομακτική «συνάντηση» σε μια βιβλιοθήκη του κτήματος

Η μεταφυστική εμπειρία του Καρόλου

Ο ίδιος ο βασιλιάς λέγεται ότι είχε τουλάχιστον μία μεταφυσική εμπειρία στο Sandringham. Στο βιβλίο του με τίτλο «Η φανταστική κληρονομιά της Βρετανίας», ο συγγραφέας Τζον Γουέστ ισχυρίζεται ότι ο τότε πρίγκιπας της Ουαλίας είχε μια τρομακτική «συνάντηση» σε μια βιβλιοθήκη του κτήματος, η οποία έκανε τον ίδιο και ένα μέλος του προσωπικού να φύγουν τρέχοντας από το δωμάτιο.

Στο αγαπημένο κτήμα του Νόρφολκ περνάει συνήθως τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά η βασιλική οικογένεια. Η παράδοση ξεκίνησε από τη βασίλισσα Ελισάβετ το 1988, πράγμα που σημαίνει ότι όλα τα εγγόνια της μεγάλωσαν κάνοντας διακοπές στο αγαπημένο σπίτι.

«Τότε ξαφνικά, όλοι άρχιζαν να ανοίγουν τα δώρα ταυτόχρονα»

Οι παραδόσεις της οικογένειας για τις γιορτές περνούν φυσικά και στη νέα γενιά. Την παραμονή των Χριστουγέννων, συγκεντρώνονται για ένα επίσημο δείπνο και για να ανταλλάξουν δώρα. Στα απομνημονεύματά του το 2023, με τίτλο Ρεζέρβα (Spare), ο πρίγκιπας Χάρι σχολίασε πώς η βασιλική ανταλλαγή δώρων μπορεί να διαφέρει από τη μέση οικογένεια.

«Βρισκόμασταν στο Sandringham σε ένα μεγάλο δωμάτιο με ένα μακρύ τραπέζι καλυμμένο με λευκό ύφασμα και λευκές κάρτες με ονόματα. Σύμφωνα με το έθιμο, στην αρχή της βραδιάς, ο καθένας από εμάς εντόπιζε τη θέση του και στεκόταν μπροστά στον σωρό των δώρων του» έγραψε.

«Τότε ξαφνικά, όλοι άρχιζαν να ανοίγουν τα δώρα ταυτόχρονα. Ένα ζωηρό πάρτι, με δεκάδες μέλη της οικογένειας να μιλούν ταυτόχρονα και να τραβάνε τους φιόγκους και να σκίζουν τα χαρτιά περιτυλίγματος».

«Το πρωί των Χριστουγέννων, η οικογένεια περπατά μαζί στην εκκλησία της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής, μια ενορία του 16ου αιώνα που βρίσκεται στο κτήμα Sandringham, χαιρετώντας στη διαδρομή ντόπιους, θαυμαστές και μέλη του Τύπου. Μετά τη λειτουργία, επιστρέφουν με τα πόδια στο Sandringham House για να απολαύσουν μαζί τη μέρα» συμπληρώνει ο Τζον Γουέστ.

