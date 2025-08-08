Βασιλικά γκάζια: Στο σφυρί το αγαπημένο τετράτροχο της βασίλισσας Ελισάβετ – «Με ασφάλεια για Κόργκι»
Τα αυτοκίνητα ήταν άρρηκτα συνδεδεμένα με την ζωή της βασίλισσας Ελισάβετ που είχε στο στόλο της Βentley, Land Rover Defender, Mercedes 600 Landaulet, Daimler DS420 και Range Rover
Ένα από τα πιο εμβληματικά αυτοκίνητα που οδήγησε ποτέ η αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ, ένα Range Rover του 2006, αναμένεται να αλλάξει χέρια σε δημοπρασία που διοργανώνεται από τον οίκο Iconic Auctioneers.
Το όχημα, που χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά από τη μονάρχη από το 2006 έως το 2008, θα βγει στο σφυρί στο πλαίσιο του Silverstone Festival, στην Αγγλία, με την τιμή του να εκτιμάται μεταξύ 58.000 και 82.000 ευρώ.
Η Βασίλισσα Ελισάβετ ήταν γνωστή για την αδυναμία της στους τέσσερις τροχούς και ήταν το μόνο άτομο στο Ηνωμένο Βασίλειο που δεν χρειαζόταν να έχει άδεια οδήγησης για να κυκλοφορεί με τα αυτοκίνητά της στους δημόσιους δρόμους.
Με σήμα κατατεθέν ένα τυλιγμένο μαντήλι γύρω από το κεφάλι της, όταν ήταν 18 ετών, η Ελισάβετ εντάχθηκε στις στρατιωτικές εφεδρείες κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Εκεί, εκπαιδεύτηκε ως μηχανικός και έμαθε να οδηγεί φορτηγά με πολεμικό υλικό και ασθενοφόρα. Από τότε, οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και δεν χρειάστηκε ποτέ να δώσεις εξετάσεις οδήγησης. Επιπλέον, οδηγούσε χωρίς ζώνη ασφαλείας για λόγους εθνικής ασφάλειας. Και αυτό γιατί επρεπε ανά πάσα ώρα και στιγμή να είναι έτοιμη να εγκαταλείψει το αυτοκίνητο. Και αυτοί ήταν δύο από τους πολλούς νόμους που επιτρεπόταν να παραβεί ως βασίλισσα.
Το συγκεκριμένο μοντέλο, ένα Range Rover Supercharged L322, θεωρείται μάλιστα το μοναδικό της συγκεκριμένης έκδοσης που ανήκε στη βασιλική οικογένεια και ήταν ένα από τα αγαπημένα της.
Κάτω από το καπό του κρύβεται ένας υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας V8 4,2 λίτρων της Jaguar.
Το αυτοκίνητο, βαμμένο στο αγαπημένο χρώμα του παλατιού Tonga Green με δερμάτινο εσωτερικό Sand Oxford, δεν είναι ένα τυχαίο κομμάτι της αυτοκινητοβιομηχανίας.
Ειδικά προσαρμοσμένο για τις ανάγκες της μονάρχη, με μια σειρά από μοναδικά στοιχεία, το τετράτροχο διαθέτει πλαϊνά σκαλοπάτια για ευκολότερη είσοδο και έξοδο, ειδικούς λασπωτήρες, αλλά και ένα ειδικά σχεδιασμένο πλέγμα στον χώρο αποσκευών για την ασφάλεια των αγαπημένων της σκύλων, των κόργκι.
Ένα ακόμη πιο ξεχωριστό χαρακτηριστικό είναι μια ασημένια μασκότ, ένα Λαμπραντόρ που κρατά στο στόμα του έναν φασιανό, το οποίο τοποθετούνταν μόνο στα προσωπικά οχήματα της Βασίλισσας.
Επιπλέον, είχε αναβαθμιστεί το εσωτερικό του σύστημα καλωδίωσης για να ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες ασφαλείας.
Παρά τα σχεδόν 193.000 χιλιόμετρα που έχει διανύσει, το όχημα παραμένει σε άριστη κατάσταση, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά σημειώνει ο οίκος.
Βασιλικός στόλος
Η σχέση της βασίλισσας Ελισάβετ με τα αυτοκίνητα ήταν κάτι παραπάνω από απλή ανάγκη μετακίνησης. Η Ελισάβετ είχε πραγματικό πάθος για τα τετράτροχα, κάτι που της εμφύσησε ο σύζυγός της, Φίλιππος.
Αν και είχε στη διάθεσή της σοφέρ, η μονάρχης προτιμούσε συχνά να οδηγεί η ίδια τα οχήματά της, κυρίως τα αγαπημένα της Land Rover Defender και Range Rover, παρέα με τους αγαπημένους της σκύλους, τα κόργκι.
Η αγάπη της για την οδήγηση ξεκίνησε σε νεαρή ηλικία, καθώς είχε εκπαιδευτεί ως μηχανικός και οδηγός στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Για τις επίσημες εμφανίσεις της, η βασίλισσα διέθετε ορισμένα μοναδικά οχήματα. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει η Bentley State Limousine, ένα ειδικά κατασκευασμένο αυτοκίνητο του 2002, η αξία του οποίου εκτιμάται στα 11 εκατομμύρια ευρώ.
Αυτή η λιμουζίνα, η οποία τη μετέφερε ακόμα και στην κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου, ήταν ένα κινητό φρούριο με αλεξίσφαιρα τζάμια και ειδικές προσαρμογές.
Τα καθίσματα ήταν υφασμάτινα για να μην κάνουν θόρυβο τα σπαθιά και τα μετάλλια, ενώ η θέση της βασίλισσας ήταν ψηλότερη από του συζύγου της.
Στο στόλο της περιλαμβάνονταν, επίσης, μια εμβληματική Mercedes 600 Landaulet, Land Rover Defender, αλλά και Daimler DS420 πέρα από το Range Rover που βγαίνει στο σφυρί.
