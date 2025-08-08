magazin
Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
08.08.2025 | 10:14
Φωτιά σε δασική έκταση στην Κεφαλονιά - Μήνυμα 112 για εκκένωση οικισμών
Σημαντική είδηση:
08.08.2025 | 13:23
Φωτιά στα Μέγαρα – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Βασιλικά γκάζια: Στο σφυρί το αγαπημένο τετράτροχο της βασίλισσας Ελισάβετ – «Με ασφάλεια για Κόργκι»
Go Fun 08 Αυγούστου 2025 | 14:05

Βασιλικά γκάζια: Στο σφυρί το αγαπημένο τετράτροχο της βασίλισσας Ελισάβετ – «Με ασφάλεια για Κόργκι»

Τα αυτοκίνητα ήταν άρρηκτα συνδεδεμένα με την ζωή της βασίλισσας Ελισάβετ που είχε στο στόλο της Βentley, Land Rover Defender, Mercedes 600 Landaulet, Daimler DS420 και Range Rover

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Θάλασσα VS πισίνα: Το γνωστό δίλημμα κάθε καλοκαίρι

Θάλασσα VS πισίνα: Το γνωστό δίλημμα κάθε καλοκαίρι

Spotlight

Ένα από τα πιο εμβληματικά αυτοκίνητα που οδήγησε ποτέ η αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ, ένα Range Rover του 2006, αναμένεται να αλλάξει χέρια σε δημοπρασία που διοργανώνεται από τον οίκο Iconic Auctioneers.

Το όχημα, που χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά από τη μονάρχη από το 2006 έως το 2008, θα βγει στο σφυρί στο πλαίσιο του Silverstone Festival, στην Αγγλία, με την τιμή του να εκτιμάται μεταξύ 58.000 και 82.000 ευρώ.

Η Βασίλισσα Ελισάβετ ήταν γνωστή για την αδυναμία της στους τέσσερις τροχούς και ήταν το μόνο άτομο στο Ηνωμένο Βασίλειο που δεν χρειαζόταν να έχει άδεια οδήγησης για να κυκλοφορεί με τα αυτοκίνητά της στους δημόσιους δρόμους.

Με σήμα κατατεθέν ένα τυλιγμένο μαντήλι γύρω από το κεφάλι της, όταν ήταν 18 ετών, η Ελισάβετ εντάχθηκε στις στρατιωτικές εφεδρείες κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

YouTube thumbnail

Εκεί, εκπαιδεύτηκε ως μηχανικός και έμαθε να οδηγεί φορτηγά με πολεμικό υλικό και ασθενοφόρα. Από τότε, οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και δεν χρειάστηκε ποτέ να δώσεις εξετάσεις οδήγησης. Επιπλέον, οδηγούσε χωρίς ζώνη ασφαλείας για λόγους εθνικής ασφάλειας. Και αυτό γιατί επρεπε ανά πάσα ώρα και στιγμή να είναι έτοιμη να εγκαταλείψει το αυτοκίνητο. Και αυτοί ήταν δύο από τους πολλούς νόμους που επιτρεπόταν να παραβεί ως βασίλισσα.

Το συγκεκριμένο μοντέλο, ένα Range Rover Supercharged L322, θεωρείται μάλιστα το μοναδικό της συγκεκριμένης έκδοσης που ανήκε στη βασιλική οικογένεια και ήταν ένα από τα αγαπημένα της.

Κάτω από το καπό του κρύβεται ένας υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας V8 4,2 λίτρων της Jaguar.

Το αυτοκίνητο, βαμμένο στο αγαπημένο χρώμα του παλατιού Tonga Green με δερμάτινο εσωτερικό Sand Oxford, δεν είναι ένα τυχαίο κομμάτι της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ειδικά προσαρμοσμένο για τις ανάγκες της μονάρχη, με μια σειρά από μοναδικά στοιχεία, το τετράτροχο διαθέτει πλαϊνά σκαλοπάτια για ευκολότερη είσοδο και έξοδο, ειδικούς λασπωτήρες, αλλά και ένα ειδικά σχεδιασμένο πλέγμα στον χώρο αποσκευών για την ασφάλεια των αγαπημένων της σκύλων, των κόργκι.

Ένα ακόμη πιο ξεχωριστό χαρακτηριστικό είναι μια ασημένια μασκότ, ένα Λαμπραντόρ που κρατά στο στόμα του έναν φασιανό, το οποίο τοποθετούνταν μόνο στα προσωπικά οχήματα της Βασίλισσας.

Επιπλέον, είχε αναβαθμιστεί το εσωτερικό του σύστημα καλωδίωσης για να ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες ασφαλείας.

Παρά τα σχεδόν 193.000 χιλιόμετρα που έχει διανύσει, το όχημα παραμένει σε άριστη κατάσταση, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά σημειώνει ο οίκος.

Βασιλικός στόλος

YouTube thumbnail

Η σχέση της βασίλισσας Ελισάβετ με τα αυτοκίνητα ήταν κάτι παραπάνω από απλή ανάγκη μετακίνησης. Η Ελισάβετ είχε πραγματικό πάθος για τα τετράτροχα, κάτι που της εμφύσησε ο σύζυγός της, Φίλιππος.

Αν και είχε στη διάθεσή της σοφέρ, η μονάρχης προτιμούσε συχνά να οδηγεί η ίδια τα οχήματά της, κυρίως τα αγαπημένα της Land Rover Defender και Range Rover, παρέα με τους αγαπημένους της σκύλους, τα κόργκι.

Η αγάπη της για την οδήγηση ξεκίνησε σε νεαρή ηλικία, καθώς είχε εκπαιδευτεί ως μηχανικός και οδηγός στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Για τις επίσημες εμφανίσεις της, η βασίλισσα διέθετε ορισμένα μοναδικά οχήματα. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει η Bentley State Limousine, ένα ειδικά κατασκευασμένο αυτοκίνητο του 2002, η αξία του οποίου εκτιμάται στα 11 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτή η λιμουζίνα, η οποία τη μετέφερε ακόμα και στην κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου, ήταν ένα κινητό φρούριο με αλεξίσφαιρα τζάμια και ειδικές προσαρμογές.

@happymedison The queen was most recently spotted driving in May 2017 when she attended the Royal Windsor Horse Show in her custom Range Rover😎 #foryoupage #fyp #queenelizabeth #uk #royalfamily #rangerover #london ♬ оригинальный звук – happymedison

Τα καθίσματα ήταν υφασμάτινα για να μην κάνουν θόρυβο τα σπαθιά και τα μετάλλια, ενώ η θέση της βασίλισσας ήταν ψηλότερη από του συζύγου της.

Στο στόλο της περιλαμβάνονταν, επίσης, μια εμβληματική Mercedes 600 Landaulet, Land Rover Defender, αλλά και Daimler DS420 πέρα από το Range Rover που βγαίνει στο σφυρί.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
UBS: Ανατροπή για την αγορά χρυσού, το κρυφό «χτύπημα» των ΗΠΑ στις ράβδους

UBS: Ανατροπή για την αγορά χρυσού, το κρυφό «χτύπημα» των ΗΠΑ στις ράβδους

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Θάλασσα VS πισίνα: Το γνωστό δίλημμα κάθε καλοκαίρι

Θάλασσα VS πισίνα: Το γνωστό δίλημμα κάθε καλοκαίρι

Economy
Πληθωρισμός: Στο 3,1% τον Ιούλιο – Ποια προϊόντα αυξήθηκαν [πίνακες]

Πληθωρισμός: Στο 3,1% τον Ιούλιο – Ποια προϊόντα αυξήθηκαν [πίνακες]

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
«Κανείς δεν πιστεύει πια στο μέλλον» – Άνταμ Κέρτις και Άρι Άστερ δίνουν συμβουλές επιβίωσης στην δυστοπία του σήμερα
Fizz 08.08.25

«Κανείς δεν πιστεύει πια στο μέλλον» – Άνταμ Κέρτις και Άρι Άστερ δίνουν συμβουλές επιβίωσης στην δυστοπία του σήμερα

Στην ατομοκεντρική κοινωνία της «παράνοιας» και της «νοσταλγίας» ο Άνταμ Κέρτις και ο Άρι Άστερ εξηγούν πώς ο κινηματογράφος μπορεί να λειτουργήσει ως καθρέφτης, αλλά και ως μέσο αφύπνισης.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Busta Rhymes χαρακτηρίζει την αγωγή που κατέθεσε πρώην βοηθός του ως «απόπειρα εκβιασμού»
Η υπόθεση 07.08.25

Ο Busta Rhymes χαρακτηρίζει την αγωγή που κατέθεσε πρώην βοηθός του ως «απόπειρα εκβιασμού»

«Ετοιμάζω μια ανταγωγή» ανέφερε ο Busta Rhymes σε δήλωση του στον Guardian, ως απάντηση στην αγωγή που κατέθεσε ο πρώην βοηθός του στην οποία τον κατηγορεί για σωματική βία.

Σύνταξη
Ντιν Κέιν: O πρώην Superman θα γίνει πράκτορας της ICE του Τραμπ για να βάλει «όρια» στους μετανάστες
Fizz 07.08.25

Ντιν Κέιν: O πρώην Superman θα γίνει πράκτορας της ICE του Τραμπ για να βάλει «όρια» στους μετανάστες

«Γνωρίζουμε ότι ο Superman είναι μετανάστης – είναι ένας εξωγήινος… Ο ‘αμερικανικός τρόπος’ είναι φιλικός προς τους μετανάστες, αλλά υπάρχουν κανόνες», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ντιν Κέιν για την απόφασή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το θανατηφόρο τροχαίο της Αν Χες τρία χρόνια πριν και οι αλλόκοτες τελευταίες ημέρες της ηθοποιoύ του Χόλιγουντ
Τραγωδία 06.08.25

Το θανατηφόρο τροχαίο της Αν Χες τρία χρόνια πριν και οι αλλόκοτες τελευταίες ημέρες της ηθοποιoύ του Χόλιγουντ

Η Αν Χες σκοτώθηκε στις 11 Αυγούστου 2022, μετά από αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Η ηθοποιός δεν ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών κατά τη στιγμή του ατυχήματός της, σύμφωνα με την έκθεση του ιατροδικαστή- ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Οι άνθρωποι πενθούν με πολλούς τρόπους» – Γιατί η απομακρυσμένη κόρη του Χαλκ Χόγκαν δεν πήγε στην κηδεία του
Διαλυμένη σχέση 06.08.25

«Οι άνθρωποι πενθούν με πολλούς τρόπους» - Γιατί η απομακρυσμένη κόρη του Χαλκ Χόγκαν δεν πήγε στην κηδεία του

Η απομακρυσμένη από τον πατέρα της Χαλκ Χόγκαν, Μπρουκ, παρέλειψε την κηδεία του βετεράνου παλαιστή στη Φλόριντα και προτίμησε να τιμήσει ιδιωτικά τη μνήμη του σε ένα από τα αγαπημένα του μέρη.

Σύνταξη
«Δεν είμαστε καθόλου δεμένοι» – Η μεγάλη αδερφή Έιμι Όσμπορν δε μιλάει με τους μικρότερους Τζακ και Κέλι
Διχόνοια 06.08.25

«Δεν είμαστε καθόλου δεμένοι» - Η μεγάλη αδερφή Έιμι Όσμπορν δε μιλάει με τους μικρότερους Τζακ και Κέλι

Όταν ρωτήθηκε για την απόφαση της μεγαλύτερης αδελφής του να μείνει μακριά από τις κάμερες, ο Τζακ Όσμπορν είπε ότι εκείνη την εποχή ήθελε να είναι μια «σκοτεινή, μυστηριώδης, κυκλοθυμική» μουσικός, οπότε η εμφάνιση στο ριάλιτι δεν θα ταίριαζε με αυτή την εικόνα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η απόφαση Νετανιάχου για Γάζα – Ένα έργο που το έχουμε ξαναδεί και γιατί θα αποτύχει
«Θα αποτύχετε ξανά» 08.08.25

Η απόφαση Νετανιάχου για Γάζα – Ένα έργο που το έχουμε ξαναδεί και γιατί θα αποτύχει

Απώλειες στρατευμάτων, αιμοραγία δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων και διεθνής απομόνωση, είναι το τίμημα που περιμένει το Ισραήλ την ώρα που συγκεντρώνονται 6 μεραρχίες για να εισβάλουν στη Γάζα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Απαγόρευση απόπλου: Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια – Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες
Ελλάδα 08.08.25

Παράταση της απαγόρευσης απόπλου - Πλοία εκτελούν δρομολόγια με δική τους ευθύνη - Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες

Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν σε όλο το Αιγαίο συνεχίζουν να κρατούν δεμένα τα πλοία στα λιμάνια της Αττικής - Σε ισχύ η απαγόρευση απόπλου

Σύνταξη
Μανωλάκου: Το ΚΚΕ επιμένει να μην πληρώσουν οι αγρότες και ο λαός, τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 08.08.25

Μανωλάκου: Το ΚΚΕ επιμένει να μην πληρώσουν οι αγρότες και ο λαός, τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Κάθε μέρα βομβαρδιζόμαστε και με νέα στοιχεία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που ενισχύουν τη σαπίλα του συστήματος», τόνισε η βουλευτής του ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου

Σύνταξη
Κρίση στρατολόγησης στην Ουκρανία: Η βία και η διαφθορά «αδειάζουν» τη χώρα από άνδρες
Κόσμος 08.08.25

Κρίση στρατολόγησης στην Ουκρανία: Η βία και η διαφθορά «αδειάζουν» τη χώρα από άνδρες

Αξιωματούχοι που έχουν αναλάβει την ενίσχυση του στρατού στην Ουκρανία κατηγορούνται για ξυλοδαρμούς, χρήση δακρυγόνων και σύλληψη ανυπότακτων ανδρών, με αποτέλεσμα ορισμένοι να εγκαταλείψουν τη χώρα

Σύνταξη
«Κανείς δεν πιστεύει πια στο μέλλον» – Άνταμ Κέρτις και Άρι Άστερ δίνουν συμβουλές επιβίωσης στην δυστοπία του σήμερα
Fizz 08.08.25

«Κανείς δεν πιστεύει πια στο μέλλον» – Άνταμ Κέρτις και Άρι Άστερ δίνουν συμβουλές επιβίωσης στην δυστοπία του σήμερα

Στην ατομοκεντρική κοινωνία της «παράνοιας» και της «νοσταλγίας» ο Άνταμ Κέρτις και ο Άρι Άστερ εξηγούν πώς ο κινηματογράφος μπορεί να λειτουργήσει ως καθρέφτης, αλλά και ως μέσο αφύπνισης.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Παναθηναϊκός και Λιλ έχουν καταθέσει πρόταση στον Καλάμπρια»
Super League 08.08.25

Πρόταση του Παναθηναϊκού στον Καλάμπρια - Ιταλική επιβεβαίωση για το «In»

Ιταλός δημοσιογράφος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του «In» για την πρόταση του Παναθηναϊκού στον Ιταλό δεξιό μπακ, Νταβίντε Καλάμπρια. Σύντομα η απάντηση του 28χρονου δεξιού μπακ στο Τριφύλλι.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Όταν οι Oasis ταρακούνησαν τη Γη: Η Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία ανακοίνωσε τις top 10 σεισμικές συναυλίες όλων
Αδάμαστη μουσική 08.08.25

Όταν οι Oasis ταρακούνησαν τη Γη: Η Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία ανακοίνωσε τις top 10 σεισμικές συναυλίες όλων

Σύμφωνα με τη Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία, το live των Oasis το 2009 κατέγραψε σεισμική ενέργεια άνω του διπλάσιου από τη δεύτερη πιο ισχυρή συναυλία στη λίστα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Συμφωνία της Τσέλσι με τον Γκαρνάτσο – Αρχίζουν επαφές των «μπλε» και με τη Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 08.08.25

Συμφωνία της Τσέλσι με τον Γκαρνάτσο – Αρχίζουν επαφές των «μπλε» και με τη Γιουνάιτεντ

H Τσέλσι φέρεται να ήρθε σε συμφωνία με τον Ήρθε σε συμφωνία με τον Αλεχάντρο Γκαρνάτσο πρόκειται να αρχίσει άμεσα διαπραγματεύσεις με τη Γιουνάιτεντ για να τον κάνει δικό της.

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιμένει στην διάχυση ευθυνών η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ
Στα χαρακώματα 08.08.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιμένει στην διάχυση ευθυνών η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ

Ο βουλευτής της ΝΔ, Στ. Κελέτσης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Π. Παππάς και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δ. Μελίδης μίλησαν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με φόντο τις αποκαλύψεις του in για τη Σεμερτζίδου

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
Απόρρητο