Βασιλικά γκάζια: Στο σφυρί το αγαπημένο τετράτροχο της βασίλισσας Ελισάβετ – «Με ασφάλεια για Κόργκι»

Ένα από τα πιο εμβληματικά αυτοκίνητα που οδήγησε ποτέ η αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ, ένα Range Rover του 2006, αναμένεται να αλλάξει χέρια σε δημοπρασία που διοργανώνεται από τον οίκο Iconic Auctioneers.

Το όχημα, που χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά από τη μονάρχη από το 2006 έως το 2008, θα βγει στο σφυρί στο πλαίσιο του Silverstone Festival, στην Αγγλία, με την τιμή του να εκτιμάται μεταξύ 58.000 και 82.000 ευρώ.

Η Βασίλισσα Ελισάβετ ήταν γνωστή για την αδυναμία της στους τέσσερις τροχούς και ήταν το μόνο άτομο στο Ηνωμένο Βασίλειο που δεν χρειαζόταν να έχει άδεια οδήγησης για να κυκλοφορεί με τα αυτοκίνητά της στους δημόσιους δρόμους.

Με σήμα κατατεθέν ένα τυλιγμένο μαντήλι γύρω από το κεφάλι της, όταν ήταν 18 ετών, η Ελισάβετ εντάχθηκε στις στρατιωτικές εφεδρείες κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Εκεί, εκπαιδεύτηκε ως μηχανικός και έμαθε να οδηγεί φορτηγά με πολεμικό υλικό και ασθενοφόρα. Από τότε, οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και δεν χρειάστηκε ποτέ να δώσεις εξετάσεις οδήγησης. Επιπλέον, οδηγούσε χωρίς ζώνη ασφαλείας για λόγους εθνικής ασφάλειας. Και αυτό γιατί επρεπε ανά πάσα ώρα και στιγμή να είναι έτοιμη να εγκαταλείψει το αυτοκίνητο. Και αυτοί ήταν δύο από τους πολλούς νόμους που επιτρεπόταν να παραβεί ως βασίλισσα.

Το συγκεκριμένο μοντέλο, ένα Range Rover Supercharged L322, θεωρείται μάλιστα το μοναδικό της συγκεκριμένης έκδοσης που ανήκε στη βασιλική οικογένεια και ήταν ένα από τα αγαπημένα της.

Κάτω από το καπό του κρύβεται ένας υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας V8 4,2 λίτρων της Jaguar.

Το αυτοκίνητο, βαμμένο στο αγαπημένο χρώμα του παλατιού Tonga Green με δερμάτινο εσωτερικό Sand Oxford, δεν είναι ένα τυχαίο κομμάτι της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ειδικά προσαρμοσμένο για τις ανάγκες της μονάρχη, με μια σειρά από μοναδικά στοιχεία, το τετράτροχο διαθέτει πλαϊνά σκαλοπάτια για ευκολότερη είσοδο και έξοδο, ειδικούς λασπωτήρες, αλλά και ένα ειδικά σχεδιασμένο πλέγμα στον χώρο αποσκευών για την ασφάλεια των αγαπημένων της σκύλων, των κόργκι.

Ένα ακόμη πιο ξεχωριστό χαρακτηριστικό είναι μια ασημένια μασκότ, ένα Λαμπραντόρ που κρατά στο στόμα του έναν φασιανό, το οποίο τοποθετούνταν μόνο στα προσωπικά οχήματα της Βασίλισσας.

Επιπλέον, είχε αναβαθμιστεί το εσωτερικό του σύστημα καλωδίωσης για να ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες ασφαλείας.

Παρά τα σχεδόν 193.000 χιλιόμετρα που έχει διανύσει, το όχημα παραμένει σε άριστη κατάσταση, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά σημειώνει ο οίκος.

