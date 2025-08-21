Ένα όνομα, ένα μεγάλο πρόβλημα: Για αυτό τον λόγο ο Γουίλιαμ αρνείται να φτιάξει τη σχέση του με τον Χάρι

Από το 2020, όταν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την Αγγλία και να μετακομίσουν στο Μοντεσίνο της Καλιφόρνιας, ουσιαστικά ήταν σαν να γυρνούσαν τη πλάτη τους στη βασιλική οικογένεια.

Ωστόσο μέσα σε αυτά τα πέντε χρόνια οι σχέση του δούκα του Σάσσεξ με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ όχι απλά πάγωσε, αλλά έδειξε να καταστρέφεται. Σήμερα τα δύο αδέρφια δεν λένε ούτε καλημέρα, ενώ παρά τις μικρές προσπάθειες του Χάρι για συμφιλίωση, ο πρίγκιπας της Ουαλίας αρνείται πεισματικά να έρθει σε επαφή μαζί του.

View this post on Instagram A post shared by Harper’s BAZAAR (@harpersbazaarus)

Και τώρα, η ειδική σε βασιλικά θέματα Χίλαρι Φορντγουίς, αποκάλυψε στο Fox News Digital τους λόγους αυτής της απόφασης: Μέγκαν Μαρκλ – κανείς δεν έπεσε από τα σύννεφα.

Όπως υποστήριξε η Φορντγουίς «ο Γουίλιαμ δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στη σύζυγο του Χάρι και οι ανησυχίες του έχουν βάση. Θεωρεί ότι οποιαδήποτε εμπιστευτική οικογενειακή κουβέντα μπορεί να διαρρεύσει στον Τύπο ή να χρησιμοποιηθεί από τη Μέγκαν για δικούς της εμπορικούς σκοπούς».

Συμπλήρωσε ότι ο πρίγκιπας της Ουαλίας πιστεύει ότι η 44χρονη πρώην ηθοποιός δεν έχει καμία αίσθηση καθήκοντος απέναντι στον λαό της Βρετανίας και τον βασιλικό θεσμό.

View this post on Instagram A post shared by Us Weekly (@usweekly)

Και δεν είναι η μόνη που έχει αυτή την άποψη. Μαζί της συμφωνεί και η διευθύντρια του περιοδικού Mejesty Ίνγκριντ Σιούαρντ, που θεωρεί ότι η Μέγκαν Μαρκλ είναι ο λόγος που οι σχέσεις ανάμεσα στα δύο αδέρφια έχουν φτάσει σε οριακό σημείο.

// Ο Γουίλιαμ και ο Χάρι βλέποντας πλέον σε ελάχιστες περιπτώσεις, όπως στην κηδεία του πατέρα τους το 2021. (Victoria Jones / REUTERS)