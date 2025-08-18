Στο νέο και παντοτινό τους σπίτι στο Ουίνδσορ, πρόκειται να μετακομίσουν ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Ο Γουίλιαμ και η Κάθριν θα μετακομίσουν στο οκτώ υπνοδωματίων Forest Lodge στο Ουίνδσορ Γκρέιτ Παρκ, με τα παιδιά τους Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούις.

Η οικογένεια ζει στο εξοχικό της Αδελαΐδας, στους χώρους του κάστρου, από τον Αύγουστο του 2022, αλλά μετά από 18 δύσκολους μήνες που η πριγκίπισσα αντιμετώπισε τη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου, αποφάσισαν τώρα να κάνουν μια αλλαγή.

«Το Ουίνδσορ έχει γίνει το σπίτι τους. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, όσο ζούσαν στο Adelaide Cottage, υπήρξαν κάποιες πραγματικά δύσκολες στιγμές», δήλωσε μια βασιλική πηγή στο BBC.

Εκεί θα είναι το μέρος που σκοπεύουν να ζήσουν ως οικογένεια όταν ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας γίνουν Βασιλιάς και Βασίλισσα.

Όπως και με το εξοχικό τους στην Αδελαΐδα, τεσσάρων υπνοδωματίων, είναι κατανοητό ότι δεν θα έχουν προσωπικό που θα διαμένει στο σπίτι, καθώς επικεντρώνονται στη δημιουργία ενός όσο το δυνατόν πιο ιδιωτικού οικογενειακού σπιτιού.

Το Forest Lodge βρίσκεται στην καρδιά του Ουίνδσορ Γκρέιτ Παρκ, έκτασης 4.800 στρεμμάτων.

Η Κέιτ μίλησε για την πίστη της στη θεραπευτική δύναμη του φυσικού κόσμου και περιέγραψε τη φύση ως το «καταφύγιό» της, ενώ παράλληλα μίλησε ανοιχτά για τη θεραπεία του καρκίνου που «άλλαξε τη ζωή» της.

Η οικογένεια ελπίζει να μετακομίσει στο νέο της ακίνητο μέχρι τα Χριστούγεννα και λέγεται ότι ανυπομονεί να δημιουργήσει πολλές ευτυχισμένες αναμνήσεις στο νέο της σπίτι.

Τι θα απογίνει το παλάτι του Μπάκιγχαμ;

Το ερώτημα που προκύπτει είναι ποιο θα είναι το μέλλον των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ;

Προς το παρόν, κανένα μέλος της Βασιλικής Οικογένειας δεν διαμένει στο Παλάτι καθώς ανακαινίζεται.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι εργασίες ήταν καθυστερημένες και απολύτως απαραίτητες. Τα προπολεμικά ηλεκτρικά συστήματα του Παλατιού έφταναν στα όρια του επικίνδυνου για ένα τόσο ιστορικό κτίριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κατασκευαστικές εργασίες δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν πριν από το 2027, όταν ο βασιλιάς Κάρολος θα είναι 78 ετών και ο Γουίλιαμ 45.

Βασιλικές πηγές αναφέρουν ότι ο Κάρολος δεν πρόκειται να πάει να μείνει πλέον στο Μπάκιγχαμ.

Όταν, λοιπόν ο Γουίλιαμ γίνει Βασιλιάς θα είναι ο πρώτος μονάρχης από τον Μεσαίωνα που δεν θα ζήσει σε κάστρο ή παλάτι.

Όπως και ο πατέρας του, ο Γουίλιαμ επιθυμεί να ανοίξει τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ σε μεγαλύτερο αριθμό τουριστών κάθε χρόνο από ό,τι σήμερα. Αυτό θα δημιουργούσε κεφάλαια για τη μελλοντική συντήρησή τους, μειώνοντας παράλληλα την πίεση στο δημόσιο ταμείο.

Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας θέλει επίσης να χρησιμοποιεί το παλάτι για τις επίσημες κυβερνητικές δεξιώσεις καθώς και για τις φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.