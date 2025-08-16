Μια νέα αρχή: Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον ετοιμάζονται να μετακομίσουν – το νέο τους σπίτι

Η πριγκίπισσα Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας της Γουίλιαμ ετοιμάζονται να γυρίσουν σελίδα στην προσωπική τους ζωή. Σύμφωνα με το BBC, το ζευγάρι σχεδιάζει να μετακομίσει στο Forest Lodge, μια ιστορική κατοικία με οκτώ υπνοδωμάτια που βρίσκεται στην καρδιά του Windsor Great Park. Η απόφαση έρχεται σε μια στιγμή που η οικογένεια αναζητά μια «νέα αρχή» μετά την περιπέτεια υγείας της Κέιτ Μίντλετον, η οποία διαγνώστηκε με καρκίνο και υποβλήθηκε σε θεραπεία τους τελευταίους μήνες.

Η οικογένεια ζει στο Adelaide Cottage, μέσα στους κήπους του κάστρου, από τον Αύγουστο του 2022. Όμως, έπειτα από μια δύσκολη περίοδο 18 μηνών, κατά την οποία η πριγκίπισσα χρειάστηκε να αντιμετωπίσει διάγνωση και θεραπεία καρκίνου, αποφάσισαν τώρα να προχωρήσουν σε μια αλλαγή.

«Το Ουίνδσορ έχει γίνει το σπίτι τους. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια που έζησαν στο Adelaide Cottage υπήρξαν πραγματικά πολύ δύσκολες στιγμές», ανέφερε στο BBC πηγή του Παλατιού.

Η επιλογή εκείνης της κατοικίας είχε γίνει με στόχο την ιδιωτικότητα, αλλά πλέον το ζευγάρι αισθάνεται έτοιμο να εγκατασταθεί σε έναν χώρο που μπορεί να αποτελέσει το «παντοτινό σπίτι» τους, ακόμη και όταν ο Γουίλιαμ ανέβει στον θρόνο, σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο. Το Forest Lodge συνδυάζει το μέγεθος, την απομόνωση και την ιστορική αίγλη που αναζητούσαν.

Μια νέα αρχή

Η κατοικία έχει ήδη ανακαινιστεί σημαντικά το 2001, με έργα αξίας 1,5 εκατ. λιρών, και παλαιότερα είχε βγει προς ενοικίαση έναντι περίπου 15.000 λιρών τον μήνα. Οι νέες παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν από τοπικό συμβούλιο είναι περιορισμένες, όπως η αφαίρεση ενός παραθύρου και αλλαγές σε τζάκια. Το ζευγάρι, όπως και στο Adelaide Cottage, δεν θα φιλοξενήσει προσωπικό που να διαμένει μόνιμα στον χώρο, επιλέγοντας να διατηρήσει την καθημερινότητά του πιο οικογενειακή.

Ένα από τα στοιχεία που τονίζει το Παλάτι είναι ότι όλα τα έξοδα θα καλυφθούν ιδιωτικά. Ούτε η ανακαίνιση ούτε το ενοίκιο θα βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς οι Γουίλιαμ και Κέιτ θέλουν να δείξουν πως η μετακόμιση αυτή δεν αποτελεί προνόμιο που χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους. Αντίθετα, θα καλυφθούν από τα ιδιωτικά τους έσοδα, τα οποία προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από το Duchy of Cornwall — το κτήμα που αποφέρει φέτος στον πρίγκιπα περίπου 22,9 εκατ. λίρες, έναντι 24 εκατ. την προηγούμενη χρονιά.

Η αλλαγή κατοικίας έχει και βαθύτερη συναισθηματική διάσταση. Μετά από 18 μήνες γεμάτους αγωνία, η οικογένεια θέλει να αφήσει πίσω της τις δύσκολες αναμνήσεις. Το νέο σπίτι, μέσα στο πάρκο των 4.800 στρεμμάτων, υπόσχεται ένα περιβάλλον ηρεμίας για τον πρίγκιπα Γουίλιαμ, την πριγκίπισσα Κέιτ Μίντλετον και τα τρία τους παιδιά — τον Τζορτζ, τη Σαρλότ και τον Λούις.

Στόχος του ζευγαριού είναι να έχει ολοκληρωθεί η μετακόμιση πριν από τα Χριστούγεννα, ώστε να γιορτάσουν τις γιορτές στο νέο τους σπίτι. Το Forest Lodge, πέρα από ένα ακόμη βασιλικό ακίνητο, συμβολίζει για την οικογένεια την αρχή μιας νέας εποχής: περισσότερο ιδιωτική, πιο ήρεμη και πιο σταθερή. Μια εποχή που θέλουν να χτίσουν με δικούς τους όρους.