Τι επιλέγει να φορέσει η Κέιτ Μίντλετον, πώς χτενίζεται και με τι αξεσουάρ συμπληρώνει τις εμφανίσεις της στο Wimbledon είναι πάντα ένα μεγάλο γεγονός που περνά από το μικροσκόπιο, κυρίως του βασιλικού Τύπου.

Το στοιχείο που δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο φέτος είναι ότι εμφανίστηκε φορώντας και τα τέσσερα βασιλικά δαχτυλίδια της.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας για πρώτη φορά έκανε την επιλογή να φορέσει ταυτόχρονα και τα τέσσερα βασιλικά δαχτυλίδια της, ενώ συμπλήρωσε την εμφάνισή της με ένα ζευγάρι σκουλαρίκια Cartier.

Στον παράμεσο του αριστερού της χεριού φόρεσε το διάσημο δαχτυλίδι των αρραβώνων της με το μεγάλο ζαφείρι το οποίο στήριξε με την τριπλέτα των λεγόμενων «eternity rings», ένα σετ τριών δαχτυλιδιών με ιδιαίτερη σημασία.

Το σετ αποτελείται από τρεις βέρες. Κατά σειρά απόκτησης, η νεότερη προσθήκη είναι μία βέρα διακοσμημένη με διαμάντια και ζαφείρια.

The Princess of Wales new ring stack! Catherine wears all four of her rings for the first timehttps://t.co/n1JcEeVjsV pic.twitter.com/RmWq9dw05v

— Tatler (@Tatlermagazine) July 15, 2025