«Μπορείτε να με κρατήσετε ζωντανή;» – Οι τελευταίες στιγμές της Ελισάβετ – Καρκίνος, Χάρι και η «ξένη»

Τρία χρόνια μετά το θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ, ο αγαπημένος της μπάτλερ, ο Πολ Μπάρελ, αποκαλύπτει τις ανθρώπινες, τελευταίες στιγμές της.

Το 1976, ο Πολ Μπάρελ ήταν ένας 18χρονος νεοσύλλεκτος υπηρέτης στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Σε μια από τις πρώτες του αποστολές, έκανε ένα μεγάλο «αμάρτημα». Της χαμογέλασε.

Η απάντηση της Ελισάβετ ήταν απρόσμενη: «Κανείς δεν μου χαμογελάει ποτέ». Αυτή η αυθόρμητη στιγμή ήταν η αρχή μιας μακράς προσωπικής σχέσης, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Μπάρελ βρισκόταν πάντα στο πλευρό της ισχυρής Ελισάβετ.

Στην αυτοβιογραφία του, ο ίδιος αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές από τις τελευταίες ημέρες της βασίλισσας και τα δραματικά γεγονότα που ακολούθησαν τον θάνατό της.

Ο τελευταίος αγώνας της Ελισάβετ

Η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ έφυγε από τη ζωή στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, σε ηλικία 96 ετών.

Ωστόσο, ο αγώνας της ξεκίνησε πολύ νωρίτερα, λίγους μόνο μήνες μετά τον θάνατο του αγαπημένου της συζύγου, του πρίγκιπα Φίλιππου, το 2021.

«Δεν πέρασε πολύς καιρός από τον θάνατο του πρίγκιπα Φίλιππου, όταν διαγνώστηκε με καρκίνο», αποκαλύπτει ο Μπάρελ. «Ήταν καταστροφικό για εκείνη, καθώς είχε χάσει τον φύλακα άγγελό της, τον συγκάτοικό της».

Ο καρκίνος ήταν σε προχωρημένο στάδιο, με τους γιατρούς να της δίνουν μόνο λίγους μήνες ζωής, έως τα Χριστούγεννα. «Είναι κρίμα», τους απάντησε η βασίλισσα, «γιατί του χρόνου είναι το Πλατινένιο Ιωβηλαίο μου και θα ήθελα πολύ να το δω. Μπορείτε να με κρατήσετε ζωντανή για αυτό;»

Οι γιατροί ανταποκρίθηκαν στην επιθυμία της. Η βασίλισσα υποβλήθηκε σε μεταγγίσεις αίματος και ακολούθησε ευλαβικά τις οδηγίες τους.

Άφησε πίσω της τα αγαπημένα της τζιν-τόνικ, τζιν και μαρτίνι, και τα αντικατέστησε με χυμό μήλου (με χυμό ντομάτας τις Κυριακές, ως εξαίρεση), προκειμένου να παρατείνει τη ζωή της.

Η επιμονή της αυτή, οδήγησε τους γιατρούς να την κρατήσουν ζωντανή για να είναι μάρτυρας του Πλατινένιου Ιωβηλαίου της βασιλείας της. Ωστόσο, η ίδια ήξερε καλά πως ο θάνατος ήταν αναπόφευκτος.

«Με την ουρά στα σκέλια»

Ήταν απολύτως συγκινητικό το γεγονός ότι η βασίλισσα πέθανε στο Μπαλμόραλ, το αγαπημένο της σπίτι στη Σκωτία σημειώνει ο Μπάρελ.

Οι στενοί της σύμβουλοι θέλησαν να συγκεντρώσουν την οικογένεια, πριν ανακοινωθεί επίσημα ο θάνατός της.

Ενώ ο πρίγκιπας Κάρολος και η πριγκίπισσα Άννα ήταν ήδη εκεί, τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου του Γουίλιαμ και του Χάρι, έπρεπε να ταξιδέψουν από το Λονδίνο.

Ο Πολ Μπάρελ αποκαλύπτει πως υπήρξε ένα ζήτημα με την παρουσία της Μέγκαν Μαρκλ στο Μπαλμόραλ.

«Δεν θεωρούσαν τη Μέγκαν ως μέλος της οικογένειας τους. Δεν ήταν ευπρόσδεκτη»

«Δεν θεωρούσαν τη Μέγκαν ως ένα από τα μέλη τους», λέει ο Μπάρελ, προσθέτοντας πως «δεν ήταν ευπρόσδεκτη». Η οικογένεια ήθελε να θρηνήσει ως ένα σώμα. Ο Χάρι έφτασε αργά το βράδυ, έχοντας ταξιδέψει μόνος του. Η υποδοχή του, σύμφωνα με τον Μπάρελ, ήταν «εντελώς παγωμένη».

Πολλοί σκέφτηκαν πως ο Χάρι ήταν «εριστικός» και «ανώριμος». Ο ίδιος ο Μπάρελ σχολιάζει πως «ήταν μια ιερή στιγμή για την οικογένεια, στην οποία ήθελαν να θρηνήσουν ως ένα. Δεν έβλεπαν τη Μέγκαν ως μια από αυτούς».

«Ο Χάρι έφυγε αξημέρωτα από το Μπαλμόραλ, σαν κυνηγημένος. Με την ουρά στα σκέλια, χωρίς να φάει καν πρωινό»

Ο Μπάρελ προσθέτει πως ο Χάρι «ήταν απογοητευμένος», καθώς η οικογένεια τον έβαλε στον πάγο, επειδή πλέον είχε αποχωρήσει από το ρόλο του στο Παλάτι.

«Έφυγε με την ουρά στα σκέλια», καταλήγει ο Μπάρελ, αφού δεν πρόλαβε ούτε καν να φάει πρωινό, καθώς ήθελε να φύγει πριν ξημερώσει, ενώ οι ώρες των γευμάτων ήταν αυστηρά καθορισμένες.

Το μαύρο πρόβατο

Ο Μπάρελ αναφέρεται και στον πρίγκιπα Άντριου, τον αγαπημένο γιο της βασίλισσας. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Άντριου έχει νιώσει περισσότερο από τον καθένα την απώλεια της μητέρας του, η οποία ήταν πάντα εκεί για να τον προστατεύει από τα λάθη του.

«Τώρα που έχει φύγει, τι θα γίνει;» διερωτάται ο Μπάρελ, θεωρώντας ότι το μέλλον του πρίγκιπα «είναι ζοφερό». Ο ανιψιός του, πρίγκιπας Γουίλιαμ, τον θεωρεί ως «βάρος» για τη βασιλική οικογένεια και δεν είναι διατεθειμένος να καλύψει τα έξοδά του, όταν θα αναλάβει τον θρόνο.

Απρόβλεπτο μέλλον

Παρά τις τεταμένες σχέσεις, ο Μπάρελ εκφράζει την ελπίδα πως ο Χάρι και η Μέγκαν θα βρουν την ευτυχία. Ωστόσο, πιστεύει πως αν ο γάμος του Χάρι διαλυθεί, ο ίδιος θα επιστρέψει στην Αγγλία.

«Ο βασιλιάς θα χαρεί να τον έχει πίσω, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν το ίδιο θα ισχύει και για τον Γουίλιαμ», σχολιάζει.

Ο Μπάρελ κλείνει τον απολογισμό του με μια σκέψη για τον μέλλοντα βασιλιά, Γουίλιαμ, δηλώνοντας πως «θα είναι μια δύναμη για το καλό». Ωστόσο κανείς δεν θα καταφέρει, λέει, να μείνει στην ιστορία όπως η βασίλισσα Ελισάβετ, «η τελευταία από τους μεγάλους μονάρχες».

Το βιβλίο του Πολ Μπάρελ, The Royal Insider, κυκλοφορεί στη Βρετανία στις 11 Σεπτεμβρίου