Πρίγκιπας Χάρι μαινόμενος: Έκρηξη οργής εναντίον της Daily Mail – H «κόλαση» της Μέγκαν, η εκδίκηση της Νταϊάνα

Ο πρίγκιπας Χάρι βρέθηκε στο επίκεντρο μιας φορτισμένης δικαστικής διαδικασίας στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, όπου, συναισθηματικά φορτισμένος, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του σκανδαλοθηρικού Τύπου.

Ο πρίγκιπας Χάρι κατηγόρησε τον εκδότη της Daily Mail ότι ήθελε να τον οδηγήσει «στα ναρκωτικά και το ποτό» θέτοντας τη ζωή του υπό παρακολούθηση, καθώς δήλωσε στο ανώτατο δικαστήριο ότι αυτό συνέχιζε να «καταδιώκει» αυτόν και τη σύζυγό του.

Ο Δούκας του Σάσεξ ήταν στα πρόθυρα των δακρύων καθώς είπε ότι η Associated Newspapers Ltd (ANL) συνεχίζει να κάνει τη ζωή της Μέγκαν «απόλυτα μίζερη» κατά τη διάρκεια της δίκης του εναντίον της.

Ισχυρίζεται ότι ο εκδότης χρησιμοποίησε παράνομη συλλογή πληροφοριών για να εξασφαλίσει ιστορίες για αυτόν και τους κοντινούς του ανθρώπους.

Σε μια σύντομη ομιλία στο τέλος της εμφάνισής του στο δικαστήριο, ο δούκας κατηγόρησε τον εκδότη της Daily Mail και της Mail on Sunday ότι «εξερευνά κάθε πτυχή της ιδιωτικής μου ζωής, ακούγοντας κλήσεις, σκανάροντας πτήσεις για να μάθουν πού πηγαίνω».

Ο 41χρονος πρίγκιπας, κατά τη διάρκεια της πολύωρης κατάθεσής του, αναφέρθηκε στην τραγική καθημερινότητα που βίωσε η σύζυγός του, Μέγκαν, εξαιτίας των ταμπλόιντ. «Θεέ μου, έκαναν τη ζωή της κόλαση» είπε σχεδόν δακρυσμένος.

Ο 41χρονος πρίγκιπας βρίσκεται αντιμέτωπος στα δικαστήρια με την εταιρεία Associated Newspapers Limited (ANL), που εκδίδει τη Daily Mail και τη Mail on Sunday, μαζί με άλλα έξι διάσημα πρόσωπα, μεταξύ αυτών ο τραγουδιστής Έλτον Τζον και ο σύζυγός του Ντέιβιντ Φέρνις, όπως και οι ηθοποιοί Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ και Σάντι Φροστ.

Όταν ο δικηγόρος του ζήτησε από τον Χάρι να περιγράψει τα συναισθήματά του για αυτή τη νομική αναμέτρηση, εκείνος λύγισε.

«Είναι μια σκληρή εμπειρία. Το μόνο που θέλουμε είναι να μας ζητήσουν συγγνώμη και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν» είπε.

Οι ταμπλόιντ «συνεχίζουν να μου επιτίθενται. Μετέτρεψαν τη ζωή της συζύγου μου σε απόλυτη κόλαση», δήλωσε ο Χάρι, με τη φωνή του να σπάει από τη συγκίνηση.

Ο Χάρι και οι άλλοι κατηγορούν τις δύο ταμπλόιντ πως υπέκλεψαν, καταφεύγοντας σε ιδιωτικούς ερευνητές, φωνητικά μηνύματα, παρακολούθησαν τηλεφωνικές συνομιλίες τους και απέκτησαν με παράνομο τρόπο πληροφορίες ιδιωτικού χαρακτήρα, το διάστημα μεταξύ 1993-2018.

«Είμαι αποφασισμένος να ζητήσω τον λόγο» από τον εκδότη των ταμπλόιντ Daily Mail και Mail on Sunday «για χάρη του γενικού συμφέροντος», δήλωσε ο πρίγκιπας στη γραπτή κατάθεση που δημοσιεύτηκε σήμερα.

«Δεν πρόκειται μονάχα για εμένα» συνέχισε. Αυτό αφορά επίσης «τους χιλιάδες ανθρώπους η ζωή των οποίων αναστατώθηκε εξαιτίας της απληστίας» των ταμπλόιντ, συμπλήρωσε.

Πάντα κυνηγημένος

Στην κατάθεσή του περιγράφει τη σχέση του με τον Τύπο από τη γέννησή του ως ο δευτερότοκος της πριγκίπισσα Νταϊάνα που οι ταμπλόιντ αποθέωσαν -και μετά κατασπάραξαν.

«Από τον θάνατο της μητέρας μου το 1997, όταν εγώ ήμουν 12 ετών, και ο τρόπος με τον οποίο την αντιμετώπισε ο Τύπος, εγώ είχα πάντα δύσκολες σχέσεις» με τα ΜΜΕ, επισήμανε.

Εξήγησε επίσης πως εδώ και καιρό, ως μέλος της βασιλικής οικογένειας, εφάρμοζε πιστά την πολιτική αυτού του «θεσμού»: «να μην παραπονιέσαι ποτέ, να μην εξηγείσαι ποτέ».

Όμως, όταν η Μέγκαν, με την οποία θα παντρευόντουσαν, υπήρξε θύμα «μοχθηρών και επίμονων επιθέσεων», ή άρθρων «ορισμένες φορές ρατσιστικών», εκείνος «άρχισε να νιώθει ολοένα και πιο προβληματισμένος από την προσέγγιση της μη λήψης μέτρων σε βάρος του Τύπου».

Ο Χάρι, που ζει πλέον στην Καλιφόρνια με τη σύζυγό του Μέγκαν και τα δύο παιδιά τους, βρίσκεται εδώ και χρόνια σε δικαστική μάχη εναντίον του πανίσχυρου, σκανδαλοθηρικού Τύπου της Βρετανίας.

Είχε ήδη καταθέσει στο πλαίσιο μιας προηγούμενης δίκης, το 2023, σε βάρος της MGN, εκδότριας εταιρείας της Daily Mirror. Είχε γίνει τότε το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που είχε καταθέσει ενώπιον δικαστηρίου για πάνω από έναν αιώνα.

Tο χρονικό μιας ανελέητης κόντρας

Η ρίζα της δικαστικής διαμάχης μεταξύ της Μέγκαν Μαρκλ και της Associated Newspapers, εκδότριας της Daily Mail και της Mail on Sunday, εντοπίζεται σε μια βαθιά προσωπική στιγμή.

Το 2018, λίγο μετά τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι, η Μέγκαν έστειλε μια πεντασέλιδη χειρόγραφη επιστολή στον πατέρα της, Τόμας Μαρκλ, σε μια προσπάθεια να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσά τους.

Η Mail on Sunday δημοσίευσε εκτενή αποσπάσματα αυτής της επιστολής τον Φεβρουάριο του 2019, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της Δούκισσας. Η Μέγκαν κατέθεσε αγωγή κατηγορώντας την εφημερίδα για παραβίαση της ιδιωτικής της ζωής, κατάχρηση προσωπικών δεδομένων και παραβίαση των πνευματικών της δικαιωμάτων, καθώς το κείμενο ήταν δικό της πνευματικό δημιούργημα.

Η νομική ομάδα της Daily Mail επιχείρησε να υποστηρίξει ότι η δημοσίευση ήταν δικαιολογημένη, καθώς ο ίδιος ο Τόμας Μαρκλ είχε δώσει το γράμμα για να «υπερασπιστεί τον εαυτό του» μετά από ένα άρθρο στο περιοδικό People που τον παρουσίαζε με αρνητικό τρόπο.

Ισχυρίστηκαν επίσης ότι η Μέγκαν, ως δημόσιο πρόσωπο και μέλος της βασιλικής οικογένειας, δεν μπορούσε να έχει τις ίδιες απαιτήσεις για ιδιωτικότητα με έναν κοινό πολίτη. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί αυτοί κατέρρευσαν στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο δικαστής έκρινε ότι η Μέγκαν είχε «εύλογη προσδοκία» ότι το περιεχόμενο μιας τέτοιας επιστολής θα παρέμενε ιδιωτικό, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες της εφημερίδας ως σαφή παρέμβαση στην προσωπική της ζωή.

Ιστορική δικαίωση

Το 2021, η Μέγκαν Μαρκλ πέτυχε μια σπάνια και σημαντική νίκη, καθώς το δικαστήριο εξέδωσε απόφαση υπέρ της χωρίς να απαιτηθεί η διεξαγωγή μιας εξαντλητικής δίκης με μάρτυρες.

Η απόφαση αυτή επιβεβαιώθηκε και από το Εφετείο, παρά τις προσπάθειες της εφημερίδας να παρουσιάσει νέα στοιχεία, όπως μηνύματα που υπονοούσαν ότι η Μέγκαν γνώριζε πως η επιστολή μπορεί να διέρρεε.

Ο δικαστής δέχθηκε την αξίωση περί περί πνευματικών δικαιωμάτων της δούκισσας του Σάσεξ, καθώς τα άρθρα «αντιγράφουν ένα μεγάλο και σημαντικό μέρος του αρχικού περιεχομένου» της επιστολής, που «εν συντομία ήταν προσωπική και ιδιωτική επιστολή».

«Η πλειοψηφία του κειμένου που δημοσιεύτηκε αφορούσε στη συμπεριφορά της ενάγουσας, στα αισθήματα αγωνίας για τη συμπεριφορά του πατέρα της και την επακόλουθη ρήξη μεταξύ τους. Αυτά είναι εγγενώς ιδιωτικά και προσωπικά θέματα», ανέφερε στο σκεπτικό του ο δικαστής.

Επιπλέον, ο δικαστής υποστήριξε ότι το ζήτημα του εάν η Μέγκαν ήταν η μόνη συγγραφέας ή συνέγραψε την επιστολή με τον πρώην γραμματέα επικοινωνίας του δούκα και της δούκισσας του Σάσεξ θα πρέπει να καθοριστεί σε δίκη, αν και το ζήτημα έχει μικρή σημασία στο γενικότερο πλαίσιο. Ο ισχυρισμός για την προστασία των δικαιωμάτων δεν ελήφθη υπ΄ όψιν στη συνοπτική απόφαση.

Το αποτέλεσμα ήταν ταπεινωτικό για την εκδοτική εταιρεία: η Mail on Sunday υποχρεώθηκε να δημοσιεύσει μια δήλωση στην πρώτη της σελίδα, αναγνωρίζοντας την ήττα της και τη νίκη της Δούκισσας, μια κίνηση που θεωρήθηκε ιστορική για τα βρετανικά δεδομένα.

Πέρα από το ηθικό σκέλος, η Daily Mail κλήθηκε να πληρώσει ένα βαρύ τίμημα. Ο όμιλος κατέβαλε ένα σημαντικό ποσό για τα δικαστικά έξοδα της Μέγκαν, το οποίο ξεπέρασε το 1,2 εκατομμύριο ευρώ.

Επιπλέον, η Μέγκαν έλαβε μια συμβολική αποζημίωση για την παραβίαση της ιδιωτικότητας και ένα πολύ μεγαλύτερο, εμπιστευτικό ποσό για την παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων, το οποίο δήλωσε ότι θα δωρίσει σε φιλανθρωπικούς σκοπούς κατά του εκφοβισμού.

Η υπόθεση αυτή αποτέλεσε τον προάγγελο για τις τωρινές δικαστικές περιπέτειες του πρίγκιπα Χάρι, καθώς το ζεύγος Σάσεξ υιοθέτησε μια κοινή γραμμή μηδενικής ανοχής απέναντι στις αυθαιρεσίες των ταμπλόιντ, αλλάζοντας οριστικά τους κανόνες του παιχνιδιού στη σχέση τους με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.