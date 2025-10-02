«Η Daily Mail κατασκόπευε τον αδελφό μου» λέει ο πρίγκιπας Χάρι για τον διάδοχο Γουίλιαμ

Ο πρίγκιπας Χάρι συνεχίζει τον πόλεμο του με τα Βρετανικά tabloid.

O Χάρι και άλλες επτά διασημότητες, ανάμεσά τους ο Έλτον Τζον και η Λιζ Χάρλεϊ, έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά του εκδοτικού οίκου Associated Newspaper (ANL), στον οποίο ανήκει η Daily Mail.

Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι η εφημερίδα παραβίασε την ιδιωτική τους ζωή, χρησιμοποιώντας παράνομες μεθόδους, όπως τηλεφωνικές υποκλοπές και πρόσβαση σε ιατρικά αρχεία, προκειμένου να δημοσιεύσει ρεπορτάζ μεταξύ 1993-2011 και το 2018.

Στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου πραγματοποιήθηκε σήμερα ακροαματική διαδικασία ενόψει της δίκης που έχει προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο.

Ο δικηγόρος των εναγόντων, Ντέιβιντ Σέρμποουν, επικαλέστηκε ως παράδειγμα ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2003, με τίτλο Πέρα από την Αφρική, την παραμονή των 21ων γενεθλίων του Γουίλιαμ. Όπως ανέφερε, πολλές λεπτομέρειες του άρθρου δείχνουν ότι οι πληροφορίες αποκτήθηκαν με παράνομο τρόπο.

Ο Σέρμποουν παρουσίασε στο δικαστήριο λογαριασμό ιδιωτικού ντεντέκτιβ, με ημερομηνία 25 Αυγούστου 2003, όπου γινόταν αναφορά στο πάρτι, καθώς και έναν άλλο λογαριασμό που σχετιζόταν με τηλεφωνικά δεδομένα στο όνομα της Κάθριν Μίντλετον.

Ο ANL αρνείται όλες τις κατηγορίες, με τον δικηγόρο του εκδοτικού ομίλου να υποστηρίζει ότι τα στοιχεία που παρουσίασε η πλευρά των εναγόντων κατατέθηκαν «με μεγάλη καθυστέρηση».

Στην αίθουσα του δικαστηρίου βρέθηκαν ο Ντέιβιντ Φέρνις, σύζυγος του Έλτον Τζον, και η ηθοποιός Σάντι Φροστ. Οι υπόλοιποι ενάγοντες παρακολούθησαν τη διαδικασία μέσω βιντεοκλήσης, ανάμεσά τους και χρήστης που ταυτοποιήθηκε ως πρίγκιπας Χάρι.

Στα χαρακώματα

Η νομική αντιπαράθεση του Χάρι με την ANL κρατάει χρόνια. Τον Ιανουάριο του 2024, ο Δούκας αναγκάστηκε να αποσύρει μια αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση που είχε καταθέσει κατά της Mail on Sunday σχετικά με ένα άρθρο για την ασφάλειά του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η κίνηση αυτή ήρθε μετά από μια «τιμωρητική» προδικαστική απόφαση, με τον δικαστή να εκφράζει αμφιβολίες για την έκβαση της υπόθεσης. Το αποτέλεσμα ήταν ο Χάρι να επιβαρυνθεί με τα νομικά έξοδα του εκδότη, τα οποία ανήλθαν σε περίπου 250.000 λίρες.

Παρά αυτή την ήττα, ο Χάρι έχει σημειώσει σημαντικές νίκες σε άλλα μέτωπα κατά του βρετανικού Τύπου. Πρόσφατα, κέρδισε σημαντική αποζημίωση κατά της εκδότριας της Daily Mirror για υποκλοπή τηλεφωνημάτων, ενώ η σύζυγός του, Μέγκαν Μαρκλ, είχε επίσης κερδίσει μια αγωγή κατά της ANL για παραβίαση της ιδιωτικής ζωής.

Το οικονομικό μέγεθος της τρέχουσας διαμάχης είναι αστρονομικό. Αν και το δικαστήριο περιόρισε τους προϋπολογισμούς των νομικών εξόδων, οι δύο πλευρές είχαν αρχικά προτείνει να δαπανήσουν αθροιστικά πάνω από 38 εκατομμύρια λίρες.

Η συνεχιζόμενη προσήλωση του Χάρι στις δικαστικές αίθουσες αποτελεί μια σαφή απόκλιση από την παραδοσιακή στρατηγική «σιωπής» της βασιλικής οικογένειας, σηματοδοτώντας την αποφασιστικότητά του να μην επιτρέψει πλέον την ατιμωρησία στον βρετανικό ταμπλόιντ Τύπο.