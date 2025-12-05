magazin
Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025
«Άκουσα ότι εσείς εκλέξατε έναν βασιλιά»: Ο πρίγκιπας Χάρι και οι μπιχτές για τον Ντόναλντ Τραμπ στον Στίβεν Κολμπέρ
05 Δεκεμβρίου 2025
«Άκουσα ότι εσείς εκλέξατε έναν βασιλιά»: Ο πρίγκιπας Χάρι και οι μπιχτές για τον Ντόναλντ Τραμπ στον Στίβεν Κολμπέρ

Ο πρίγκιπας Χάρι βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Late Show» του Στίβεν Κολμπέρ και η συζήτηση πήγε σε χρόνο μηδέν από τα Χριστούγεννα στον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Vita.gr
Ο πρίγκιπας Χάρι βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο, αυτή τη φορά μέσα από μια απρόσμενη εμφάνιση στο «Late Show» του Στίβεν Κολμπέρ, όπου δεν δίστασε να ρίξει… καρφιά για τους Αμερικανούς, τη βασιλεία — και, εμμέσως, για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Την ώρα που ο παρουσιαστής έκανε τον καθιερωμένο μονόλογο του στο Ed Sullivan Theater κατά τη διάρκεια του οποίου σατίριζε τις χριστουγεννιάτικες ταινίες με «βασιλικά» θέματα ο δούκας του Σάσεξ άρπαξε την ευκαιρία και γύρισε το αστείο πάνω στο αμερικανικό κοινό.

«Πίστευα ότι κάνω οντισιόν για τον Πρίγκιπα από Gingerbread που σώζει τα Χριστούγεννα στη Νεμπράσκα», είπε ανεβαίνοντας στη σκηνή.

«Έχει ένα δίκιο»

Ο Χάρι αστειεύτηκε ότι ήθελε να στραφεί στην υποκριτική επειδή ήξερε πόσο «εμμονικοί» είναι οι Αμερικανοί με τις χριστουγεννιάτικες ταινίες και τη βασιλεία. Ο Κολμπέρ απέρριψε τον ισχυρισμό, δίνοντας έτσι στον πρίγκιπα Χάρι το κατάλληλο «πάτημα» για την ατάκα του.

«Αλήθεια; Άκουσα ότι εσείς εκλέξατε έναν βασιλιά», είπε ο Χάρι, ενώ το κοινό ξέσπασε σε αποδοκιμασίες.

«Ε, έχει ένα δίκιο, ναι, κάτι λέει εδώ», είπε ο Κολμπέρ στο κοινό που αποδοκίμαζε.

«Και συχνά κάνετε τόσο μεγάλο θέμα για τον προ-προ-προ-προ-προ-προ-πάππου μου, τον Γεώργιο Γ΄», πρόσθεσε ο Χάρι, αναφερόμενος στον βασιλιά της Μεγάλης Βρετανίας την εποχή της Αμερικανικής Επανάστασης.

YouTube thumbnail

«Ίσως γι’ αυτό σε ακύρωσαν»

Στο ίδιο κλίμα ο Χάρι περιέγραψε τι θα έκανε για έναν υποθετικό ρόλο σε ταινία ψυχαγωγίας με θεματική την οικογένεια: «Θα κάνω self-tape, θα πετάξω για οντισιόν, θα τα βρω εξωδικαστικά με τον Λευκό Οίκο… όλα αυτά που κάνετε στην τηλεόραση», είπε, αναφερόμενος στον πρόσφατο εξωδικαστικό συμβιβασμό των 16 εκατ. Δολαρίων μεταξύ του CBS και του προέδρου των ΗΠΑ.

«Ίσως γι’ αυτό σε ακύρωσαν», πρόσθεσε, όταν ο Κολμπέρ αντέδρασε.

Η σχέση Χάρι–Τραμπ έχει γίνει τεταμένη το τελευταίο διάστημα, μετά τις αποκαλύψεις για πιθανή απέλαση του δούκα λόγω παλαιότερης χρήσης ναρκωτικών. Παρά τις πιέσεις, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε τότε δηλώσει: «Δεν θα τον διώξω. Αρκετά προβλήματα έχει με τη σύζυγό του».

Λίγους μήνες αργότερα, στο επίσημο δείπνο του Ουίνδσορ, ο Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε τον πρίγκιπα Γουίλιαμ ως «εξαιρετικό γιο», αποφεύγοντας προσεκτικά να αναφερθεί στον Χάρι.

Η τηλεοπτική συνάντηση έκλεισε με μια αμήχανη αγκαλιά κάτω από… ψεύτικο χιόνι.

Η doggy πόζα της Σαμπρίνα Κάρπεντερ στο αμφιλεγόμενο εξώφυλλο του άλμπουμ της δεν έχει να κάνει με το σεξ
«Τι θα φάμε;» 04.12.25

Η doggy πόζα της Σαμπρίνα Κάρπεντερ στο αμφιλεγόμενο εξώφυλλο του άλμπουμ της δεν έχει να κάνει με το σεξ

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ απέκρουσε εικασίες όπως το ότι η αισθητική της συμβάλει στον εξευτελισμό των γυναικών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ένας έμπορος ναρκωτικών με λευκή ιατρική μπλούζα»: Σε 30 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε ο γιατρός του Μάθιου Πέρι
Κεταμίνη 04.12.25

«Ένας έμπορος ναρκωτικών με λευκή ιατρική μπλούζα»: Σε 30 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε ο γιατρός του Μάθιου Πέρι

Ο Σαλβαδόρ Πλασένθια, ο γιατρός που παρείχε κεταμίνη στον Μάθιου Πέρι εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, καταδικάστηκε σε 30 μήνες φυλάκιση, με το δικαστήριο να μιλά για «εκμετάλλευση» του ηθοποιού

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Όταν ο Τζον Λένον τρέλανε τους πάντες βγάζοντας ένα μαχαίρι σε ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη
«Θέλεις βία;» 04.12.25

Όταν ο Τζον Λένον τρέλανε τους πάντες βγάζοντας ένα μαχαίρι σε ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη

Ο παραγωγός και φίλος του Τζον Λένον, Τζακ Ντάγκλας, μίλησε χωρίς περιστροφές για την εποχή που ο αείμνηστος μουσικός χρησιμοποίησε μάλλον ασυνήθιστα μέσα για να ησυχάσει ένα πάρτι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αυτός είναι ο χειρότερος ηθοποιός του Χόλιγουντ για τον Κουέντιν Ταραντίνο – «Αδιάφορος και αδύναμος»
Άκομψος 04.12.25

Αυτός είναι ο χειρότερος ηθοποιός του Χόλιγουντ για τον Κουέντιν Ταραντίνο – «Αδιάφορος και αδύναμος»

Ο γνωστός σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο κατάφερε να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του, όχι για ένα νέο του project αλλά ανακαλύπτοντας τον ηθοποιό που θεωρεί από τους χειρότερους στη μεγάλη οθόνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Σίνθια Ερίβο και η Αριάνα Γκράντε σε «μη-ημι-περίεργη, ημι-δυαδική σχέση»; Τι σημαίνει αυτό;
Κουτσομπολιό 04.12.25

Η Σίνθια Ερίβο και η Αριάνα Γκράντε σε «μη-ημι-περίεργη, ημι-δυαδική σχέση»; Τι σημαίνει αυτό;

Η Σίνθια Ερίβο και η Αριάνα Γκράντε συμπρωταγωνιστούν στο Wicked: For Good και οι κοινές τους εμφανίσεις έχουν οδηγήσει σε φήμες για μια πιθανή σχέση. Τι ισχύει; Όχι ότι μας νοιάζει πολύ, απλά, κουβέντα να γίνεται.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Αυτά τα άπληστα τσακάλια»: Η οργισμένη επιστολή της μητέρας του Μάθιου Πέρι για τον γιατρό που τον είχε αποκαλέσει «ηλίθιο»
Πόνος 04.12.25

«Αυτά τα άπληστα τσακάλια»: Η οργισμένη επιστολή της μητέρας του Μάθιου Πέρι για τον γιατρό που τον είχε αποκαλέσει «ηλίθιο»

Η μητέρα και ο πατριός του Μάθιου Πέρι, Σούζαν και Κιθ Μόρισον, καθώς και ο πατέρας και η μητριά του, Τζον και Ντέμπι Πέρι, εξέδωσαν επιστολές πριν από την έκδοση της ποινής του Dr. Ρ. για την εγκληματική του δράση και τη χορήγηση κεταμίνης στον ηθοποιό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μαρβ δεν γιορτάζει τα 35 χρόνια του Home Alone – «Πλέον είμαι σπιτόγατος»
Μόνος στο σπίτι 04.12.25

Ο Μαρβ δεν γιορτάζει τα 35 χρόνια του Home Alone – «Πλέον είμαι σπιτόγατος»

Ο Ντάνιελ Στερν ήταν ένας από ηθοποιούς που συνέβαλαν στην επιτυχία της ταινίας Home Alone το 1990. Ωστόσο αρνείται να συμμετάσχει στους εορτασμούς για τα 35 χρόνα ζωής του φιλμ και έχει τους λόγους του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Έχω δει 15 ψυχιάτρους, ζητάω βοήθεια»: Ο γιος της Σίντι Κρόφορντ, τα ψυχοφάρμακα και το επικίνδυνο Χόλιγουντ – Συγκλονιστικό βίντεο
Όλα στο φως 03.12.25

«Έχω δει 15 ψυχιάτρους, ζητάω βοήθεια»: Ο γιος της Σίντι Κρόφορντ, τα ψυχοφάρμακα και το επικίνδυνο Χόλιγουντ – Συγκλονιστικό βίντεο

Ο 26χρονος γιος της Σίντι Κρόφορντ, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, μίλησε με ειλικρίνεια σε ένα συγκλονιστικό βίντεο με την ελπίδα να βοηθήσει όλους όσοι νιώθουν μόνοι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τα Φιλαράκια την έκαναν – Η σειρά Friends φεύγει από το Netflix και εξοργίζει τους πιστούς της
Fizz 03.12.25

Τα Φιλαράκια την έκαναν - Η σειρά Friends φεύγει από το Netflix και εξοργίζει τους πιστούς της

«Μετά από μια δεκαετία, η αγαπημένη σειρά των Gen X και των Millennial φεύγει από το streaming service του Netflix, προκαλώντας απειλές για ακύρωση συνδρομών. Αλλά θα εξαφανιστεί πραγματικά το Friends, τελικά;» γράφει ο Stuart Heritage στον Guardian.

Σύνταξη
Κρήτη: Στεγνώνει ο κάμπος της Μεσαράς
Ανησυχία επιστημόνων 05.12.25

Στεγνώνει ο κάμπος της Μεσαράς

Η αλόγιστη υπεράντληση υπόγειων νερών στη Μεσαρά, στην Κρήτη, εγκυμονεί κινδύνους για καθιζήσεις εδαφών, προειδοποιούν οι επιστήμονες

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Stranger Things:: Η 5η σεζόν σπάει όλα τα ρεκόρ
Culture Live 05.12.25

Stranger Things:: Η 5η σεζόν σπάει όλα τα ρεκόρ

Όλοι περίμεναν ότι ο 5ος και τελευταίος τίτλος του Stranger Things θα έσπασε ρεκόρ. Αλλά η σειρά των αδερφών Ντάφερ το κάνει με εντυπωσιακό τρόπο.

Σύνταξη
Οι 5+1 κορυφαίες τάσεις στην αγορά εργασίας το 2026 – Οικονομική έρευνα
Glassdoor 05.12.25

Οι 5+1 κορυφαίες τάσεις στην αγορά εργασίας το 2026 – Οικονομική έρευνα

Δυσπιστία, ανασφάλεια, αναταράξεις, είναι οι λέξεις-κλειδιά που περιγράφουν την αγορά εργασίας το 2026. Υπάρχουν όμως και θετικά. Τι δείχνει έρευνα της διεθνούς πλατφόρμας Glassdoor.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τα ΜΜΕ χάνουν τη νέα γενιά – Γιατί πρέπει να εκπαιδεύσουμε καταναλωτές ειδήσεων
Σήμα συναγερμού 05.12.25

Τα ΜΜΕ χάνουν τη νέα γενιά – Γιατί πρέπει να εκπαιδεύσουμε καταναλωτές ειδήσεων

Οι έφηβοι αντιπαθούν τα μέσα ενημέρωσης. Δεν προσπαθούν καν να ενημερωθούν. Και όμως υπάρχει τρόπος να κερδίσουμε τη νέα γενιά –πρέπει να την εκπαιδεύσουμε στην αξιοπιστία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μέγαρα: SOS από 112 – «Φύγετε από υπόγειους και ισόγειους χώρους» – Πλημμυρικά φαινόμενα
Πλημμυρικά φαινόμενα 05.12.25

«Φύγετε από υπόγεια και ισόγεια»: SOS του 112 για κατοίκους περιοχών στα Μέγαρα

Να μετακινηθούν «από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο» ζητά από κατοίκους περιοχών στα Μέγαρα το μήνυμα που εστάλη από το 112 εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: «Δεν μπορεί να υπάρξει τρίτη θητεία Μητσοτάκη»
Συνέντευξη 05.12.25

«Ζήτω που καήκαμε» αν η ΝΔ μείνει στην εξουσία, λέει ο Ανδρουλάκης

«Δεν μπορεί να υπάρξει τρίτη θητεία της ΝΔ», δηλώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι «ο τρόπος που ο κ. Μητσοτάκης χειρίζεται τους θεσμούς δείχνει ένα πολύ μεγάλο μέγεθος αναξιοπιστίας».

Σύνταξη
Λιθουανία: Καταδικάστηκε για αντισημιτικές δηλώσεις ο ηγέτης ήσσονος κόμματος του κυβερνητικού συνασπισμού
«Υποκίνηση μίσους» 05.12.25

Λιθουανία: Ηγέτης συμπολιτευόμενου κόμματος καταδικάστηκε για αντισημιτικές δηλώσεις

Δικαστήριο στο Βίλνιους έκρινε «ένοχο» τον Ρεμίγκιους Ζεμαϊτάιτις», ηγέτη συμπολιτευόμενου κόμματος στη Λιθουανία, για υποκίνηση μίσους εναντίον των εβραίων.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Αναστέλλουν τις πτήσεις εταιρείες του Παναμά και της Κολομβίας για λόγους ασφαλείας
Λόγοι ασφαλείας 05.12.25

Εταιρείες του Παναμά και της Κολομβίας αναστέλλουν τις πτήσεις προς τη Βενεζουέλα

Εταιρείες του Παναμά και της Κολομβίας αναστέλλουν τις πτήσεις προς τη Βενεζουέλα καθώς αναφέρθηκαν από πιλότους προβλήματα στα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Η ημερομηνία διεξαγωγής και ποιοι παίκτες θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι
Euroleague 05.12.25

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Η ημερομηνία διεξαγωγής και ποιοι παίκτες θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι

Τα δεδομένα για το πότε είναι εφικτή η διεξαγωγή του αγώνα Ολυμπιακός - Φενέρ που αναβλήθηκε και τι ισχύει με τον κανονισμό σχετικά με το ποιοι παίκτες θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής όταν το ματς γίνει.

Σύνταξη
Ισραήλ: Αντιπροσωπεία στο Κάιρο – Διαπραγμάτευση για την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου στη Γάζα
Εκεχειρία στη Γάζα 04.12.25

Ισραήλ: Αντιπροσωπεία στο Κάιρο – Διαπραγμάτευση για την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου στη Γάζα

Ο τελευταίος νεκρός όμηρος είναι αρχιλοχίας του ισραηλινού στρατού που είχε απαχθεί από τη Χαμάς. Στόχος των συνομιλιών είναι η άμεση επιστροφή του στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Έντονη συγκίνηση στη «Belgrade Arena»: Δάκρυσαν για τον Ομπράντοβιτς οι οπαδοί της Παρτιζάν (vids)
Μπάσκετ 04.12.25

Συγκίνηση στη Belgrade Arena: Δάκρυσαν για τον Ομπράντοβιτς οι οπαδοί της Παρτιζάν (vids)

Με δάκρυα στα μάτια και κρατώντας εκατοντάδες αφίσες Ομπράντοβιτς προσήλθαν οι οπαδοί της Παρτιζάν στο γήπεδο για το παιχνίδι της ομάδας τους με τη Μπάγερν Μονάχου στην Ευρωλίγκα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ιταλία: Το Μιλάνο απαγορεύει τις κλειδοθήκες self-check-in για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης
Υπερτουρισμός 04.12.25

Ιταλία: Το Μιλάνο απαγορεύει τις κλειδοθήκες self-check-in για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης

Το self-check-in «οδηγεί σε ακατάλληλη χρήση δημόσιου χώρου προς όφελος ιδιωτών», επισήμανε ο δημοτικός σύμβουλος Μικέλε Αλμπιάνι. Και πρόσθεσε ότι προκαλεί ταλαιπωρία στους κατοίκους».

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

