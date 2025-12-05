«Άκουσα ότι εσείς εκλέξατε έναν βασιλιά»: Ο πρίγκιπας Χάρι και οι μπιχτές για τον Ντόναλντ Τραμπ στον Στίβεν Κολμπέρ

Ο πρίγκιπας Χάρι βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο, αυτή τη φορά μέσα από μια απρόσμενη εμφάνιση στο «Late Show» του Στίβεν Κολμπέρ, όπου δεν δίστασε να ρίξει… καρφιά για τους Αμερικανούς, τη βασιλεία — και, εμμέσως, για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Την ώρα που ο παρουσιαστής έκανε τον καθιερωμένο μονόλογο του στο Ed Sullivan Theater κατά τη διάρκεια του οποίου σατίριζε τις χριστουγεννιάτικες ταινίες με «βασιλικά» θέματα ο δούκας του Σάσεξ άρπαξε την ευκαιρία και γύρισε το αστείο πάνω στο αμερικανικό κοινό.

«Πίστευα ότι κάνω οντισιόν για τον Πρίγκιπα από Gingerbread που σώζει τα Χριστούγεννα στη Νεμπράσκα», είπε ανεβαίνοντας στη σκηνή.

«Έχει ένα δίκιο»

Ο Χάρι αστειεύτηκε ότι ήθελε να στραφεί στην υποκριτική επειδή ήξερε πόσο «εμμονικοί» είναι οι Αμερικανοί με τις χριστουγεννιάτικες ταινίες και τη βασιλεία. Ο Κολμπέρ απέρριψε τον ισχυρισμό, δίνοντας έτσι στον πρίγκιπα Χάρι το κατάλληλο «πάτημα» για την ατάκα του.

«Αλήθεια; Άκουσα ότι εσείς εκλέξατε έναν βασιλιά», είπε ο Χάρι, ενώ το κοινό ξέσπασε σε αποδοκιμασίες.

«Ε, έχει ένα δίκιο, ναι, κάτι λέει εδώ», είπε ο Κολμπέρ στο κοινό που αποδοκίμαζε.

«Και συχνά κάνετε τόσο μεγάλο θέμα για τον προ-προ-προ-προ-προ-προ-πάππου μου, τον Γεώργιο Γ΄», πρόσθεσε ο Χάρι, αναφερόμενος στον βασιλιά της Μεγάλης Βρετανίας την εποχή της Αμερικανικής Επανάστασης.

«Ίσως γι’ αυτό σε ακύρωσαν»

Στο ίδιο κλίμα ο Χάρι περιέγραψε τι θα έκανε για έναν υποθετικό ρόλο σε ταινία ψυχαγωγίας με θεματική την οικογένεια: «Θα κάνω self-tape, θα πετάξω για οντισιόν, θα τα βρω εξωδικαστικά με τον Λευκό Οίκο… όλα αυτά που κάνετε στην τηλεόραση», είπε, αναφερόμενος στον πρόσφατο εξωδικαστικό συμβιβασμό των 16 εκατ. Δολαρίων μεταξύ του CBS και του προέδρου των ΗΠΑ.

«Ίσως γι’ αυτό σε ακύρωσαν», πρόσθεσε, όταν ο Κολμπέρ αντέδρασε.

Η σχέση Χάρι–Τραμπ έχει γίνει τεταμένη το τελευταίο διάστημα, μετά τις αποκαλύψεις για πιθανή απέλαση του δούκα λόγω παλαιότερης χρήσης ναρκωτικών. Παρά τις πιέσεις, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε τότε δηλώσει: «Δεν θα τον διώξω. Αρκετά προβλήματα έχει με τη σύζυγό του».

Λίγους μήνες αργότερα, στο επίσημο δείπνο του Ουίνδσορ, ο Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε τον πρίγκιπα Γουίλιαμ ως «εξαιρετικό γιο», αποφεύγοντας προσεκτικά να αναφερθεί στον Χάρι.

Η τηλεοπτική συνάντηση έκλεισε με μια αμήχανη αγκαλιά κάτω από… ψεύτικο χιόνι.