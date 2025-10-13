Πληγωμένος και αναστατωμένος: Το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα, το «χαζό» βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι
Πριν από μια εβδομάδα, η Μέγκαν Μαρκλ έκανε ξανά άνω κάτω την Αγγλία, όταν ανέβασε ένα βίντεο κοντά στο σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα το 1997, όπου έδειχνε τα πόδια της. Τώρα έγινε γνωστή και η αντίδραση του πρίγκιπα Χάρι.
Το ότι εδώ και χρόνια είναι το πρόσωπο που αγαπούν να μισούν οι Άγγλοι είναι γνωστό. Κάθε της κίνηση γίνεται θέμα στον Τύπο της χώρας, που δεν διστάζει να την περνάει από γενεές δεκατέσσερις – ιδιαίτερα όσοι ασχολούνται με το βασιλικό ρεπορτάζ. Ωστόσο, η Μέγκαν Μαρκλ την περασμένη εβδομάδα κατάφερε να σπάσει κάθε ρεκόρ, κερδίζοντας τον τίτλο της αντιπαθητικής σε Λονδίνο και Παρίσι ταυτόχρονα!
Η δούκισσα του Σάσσεξ επέστρεψε στην Εβδομάδα Μόδας της γαλλικής πρωτεύουσας μετά από μια δεκαετία και τα έκανε όλα λάθος. Από τα γελάκια της για ένα μοντέλο που σκόνταψε μέχρι το αλά Zoolander περπάτημά της, ο Τύπος μύρισε αίμα και δεν τη λυπήθηκε.
Ωστόσο, αυτό που ενόχλησε περισσότερο τους Άγγλους ήταν η εντελώς ακατανόητη επιλογή της να ανεβάσει βίντεο από το τούνελ που σκοτώθηκε η μητέρα του Χάρι, πριγκίπισσα Νταϊάνα το 1997, ενώ εκείνη έδειχνε τα πόδια της.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η ενέργειά της χαρακτηρίστηκε «κάτι περισσότερο από ηλίθια» και όλοι περίμεναν την αντίδραση του 41χρονου πρίγκιπα – με πολλούς να παίζουν στοίχημα ότι θα γινόταν έξαλλος.
Τελικά έπεσαν μέσα, αλλά όχι για αυτό που περίμεναν. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ο Χάρι είναι πληγωμένος και αναστατωμένος, όχι για το βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ αλλά από την αντίδραση του Τύπου.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Όπως είπαν άνθρωποι από το περιβάλλον της, η δούκισσα δεν ήξερε που ακριβώς βρισκόταν όταν έβγαλε το βίντεο, ενώ ο Χάρι θεωρεί ότι κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν τον θάνατο της μητέρας του για να «χτυπήσουν» τη σύζυγό του.
«Απογοητεύτηκε, αλλά δεν έμεινε έκπληκτος από όλα αυτά που ακούστηκαν» είπε ένας φίλος του ζευγαριού.
