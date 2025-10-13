magazin
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
Πληγωμένος και αναστατωμένος: Το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα, το «χαζό» βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι
Fizz 13 Οκτωβρίου 2025 | 11:16

Πληγωμένος και αναστατωμένος: Το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα, το «χαζό» βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι

Πριν από μια εβδομάδα, η Μέγκαν Μαρκλ έκανε ξανά άνω κάτω την Αγγλία, όταν ανέβασε ένα βίντεο κοντά στο σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα το 1997, όπου έδειχνε τα πόδια της. Τώρα έγινε γνωστή και η αντίδραση του πρίγκιπα Χάρι.

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
Spotlight

Το ότι εδώ και χρόνια είναι το πρόσωπο που αγαπούν να μισούν οι Άγγλοι είναι γνωστό. Κάθε της κίνηση γίνεται θέμα στον Τύπο της χώρας, που δεν διστάζει να την περνάει από γενεές δεκατέσσερις – ιδιαίτερα όσοι ασχολούνται με το βασιλικό ρεπορτάζ. Ωστόσο, η Μέγκαν Μαρκλ την περασμένη εβδομάδα κατάφερε να σπάσει κάθε ρεκόρ, κερδίζοντας τον τίτλο της αντιπαθητικής σε Λονδίνο και Παρίσι ταυτόχρονα!

Η δούκισσα του Σάσσεξ επέστρεψε στην Εβδομάδα Μόδας της γαλλικής πρωτεύουσας μετά από μια δεκαετία και τα έκανε όλα λάθος. Από τα γελάκια της για ένα μοντέλο που σκόνταψε μέχρι το αλά Zoolander περπάτημά της, ο Τύπος μύρισε αίμα και δεν τη λυπήθηκε.

Ωστόσο, αυτό που ενόχλησε περισσότερο τους Άγγλους ήταν η εντελώς ακατανόητη επιλογή της να ανεβάσει βίντεο από το τούνελ που σκοτώθηκε η μητέρα του Χάρι, πριγκίπισσα Νταϊάνα το 1997, ενώ εκείνη έδειχνε τα πόδια της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη New York Post (@nypost)

Η ενέργειά της χαρακτηρίστηκε «κάτι περισσότερο από ηλίθια» και όλοι περίμεναν την αντίδραση του 41χρονου πρίγκιπα – με πολλούς να παίζουν στοίχημα ότι θα γινόταν έξαλλος.

Τελικά έπεσαν μέσα, αλλά όχι για αυτό που περίμεναν. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ο Χάρι είναι πληγωμένος και αναστατωμένος, όχι για το βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ αλλά από την αντίδραση του Τύπου.

Όπως είπαν άνθρωποι από το περιβάλλον της, η δούκισσα δεν ήξερε που ακριβώς βρισκόταν όταν έβγαλε το βίντεο, ενώ ο Χάρι θεωρεί ότι κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν τον θάνατο της μητέρας του για να «χτυπήσουν» τη σύζυγό του.

«Απογοητεύτηκε, αλλά δεν έμεινε έκπληκτος από όλα αυτά που ακούστηκαν» είπε ένας φίλος του ζευγαριού.

Business
Allwyn – ΟΠΑΠ: Τι φέρνει το deal στην αγορά και στους μετόχους

Allwyn – ΟΠΑΠ: Τι φέρνει το deal στην αγορά και στους μετόχους

ΟΠΑΠ: Παγκόσμιος κολοσσός 16 δισ. από τον «γάμο» με την Allwyn

ΟΠΑΠ: Παγκόσμιος κολοσσός 16 δισ. από τον «γάμο» με την Allwyn

inWellness
inTown
Stream magazin
«Αν είναι να συμβεί…»: Αυτό που θα μετανιώνει για πάντα ο Αλ Πατσίνο στη σχέση του με την Νταϊάν Κίτον
Fizz 13.10.25

«Αν είναι να συμβεί…»: Αυτό που θα μετανιώνει για πάντα ο Αλ Πατσίνο στη σχέση του με την Νταϊάν Κίτον

Οι δύο σταρ του Χόλιγουντ, Αλ Πατσίνο και Νταϊάν Κίτον γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας Godfather, ωστόσο η σχέση τους δεν τελείωσε με το που έσβησαν οι κάμερες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Κόλιν Χανκς υποστηρίζει ότι όλοι οι «λευκοί άνδρες στα 40 τους» θα έπρεπε να κάνουν ψυχοθεραπεία
Τραυματική εμπειρία 13.10.25

Ο Κόλιν Χανκς υποστηρίζει ότι όλοι οι «λευκοί άνδρες στα 40 τους» θα έπρεπε να κάνουν ψυχοθεραπεία

Ο ηθοποιός Κόλιν Χανκς προχώρησε σε αυτό το σχόλιο, ενώ μιλούσε για το πώς ο αείμνηστος κωμικός Τζον Κάντι αντιμετώπισε το θάνατο του πατέρα του σε νεαρή ηλικία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Άντι Γκαρσία μοιράζεται φωτογραφίες με την Νταϊάν Κίτον από τα γυρίσματα της ταινίας «Ο Νονός III»
«Αυθορμητισμός, παρουσία» 12.10.25

Ο Άντι Γκαρσία μοιράζεται φωτογραφίες με την Νταϊάν Κίτον από τα γυρίσματα της ταινίας «Ο Νονός III»

«Νταϊάν Κίτον, θα μας λείψεις πολύ, αλλά το υπέροχο φως σου θα λάμπει για πάντα», έγραψε ο Άντι Γκαρσία στη λεζάντα ενός φωτογραφικού αφιερώματος εις μνήμην της εκλιπούσας ηθοποιού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μαρία Ναυπλιώτου: «Έχω κάνει σχέσεις που θεωρώ γάμους»
Έρωτας, τέχνη 12.10.25

Μαρία Ναυπλιώτου: «Έχω κάνει σχέσεις που θεωρώ γάμους»

«Έχω πάρει και έχω δώσει πολλή αγάπη. Έχω ζήσει έντονες και υπέροχες στιγμές, αλλά και δραματικές» ανέφερε η ηθοποιός Μαρία Ναυπλιώτου, σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

Σύνταξη
Συνελήφθησαν δύο άντρες για την δολοφονία του παιδοβιαστή τραγουδιστή Ίαν Γουάτκινς εντός των φυλακών
Οι κατηγορίες 12.10.25

Συνελήφθησαν δύο άντρες για την δολοφονία του παιδοβιαστή τραγουδιστή Ίαν Γουάτκινς εντός των φυλακών

Ο πρώην τραγουδιστής των Lostprophets, Ian Watkins, δέχθηκε μαιχαιρίες στον λαιμό, ενώ εξέτιε ποινή για μια σειρά από σεξουαλικά εγκλήματα με θύματα μικρά παιδιά.

Σύνταξη
Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον θυμάται τον «ηλίθιο» συμπρωταγωνιστή της, με τον οποίο «όσοι δούλεψαν πέρασαν χάλια»
«Νταήδες» 12.10.25

Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον θυμάται τον «ηλίθιο» συμπρωταγωνιστή της, με τον οποίο «όσοι δούλεψαν πέρασαν χάλια»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εφημερίδα The Times, η Ρεμπέκα Φέργκιουσον στάθηκε στα σχόλια που είχε κάνει έναν χρόνο νωρίτερα, σχετικά με έναν «τελείως ηλίθιο συμπρωταγωνιστή» της, ο οποίος της επιτέθηκε λεκτικά.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μάρθα Βούρτση: H Φίνος Φιλμ τιμά τα γενέθλια της βασίλισσας του δράματος
Πολύχρονη! 12.10.25

Μάρθα Βούρτση: H Φίνος Φιλμ τιμά τα γενέθλια της βασίλισσας του δράματος

Στα 88 της χρόνια, η Μάρθα Βούρτση παραμένει ένα από τα πιο συγκινητικά πρόσωπα του ελληνικού σινεμά — η γυναίκα που έδωσε φωνή στον πόνο, τη θυσία και την αξιοπρέπεια της ψυχής

Σύνταξη
Τελευταία έξοδος, Νταϊάν Κίτον: Ο καρκίνος, η αμύθητη περιουσία, το άγνωστο πάθος και το πωλητήριο
«Ραγδαία επιδείνωση» 12.10.25

Τελευταία έξοδος, Νταϊάν Κίτον: Ο καρκίνος, η αμύθητη περιουσία, το άγνωστο πάθος και το πωλητήριο

Ο αιφνίδιος θάνατος της Οσκαρικής ηθοποιού Ντάιαν Κίτον στα 79 της χρόνια, στις 11 Οκτωβρίου 2025, στην Καλιφόρνια, σόκαρε το Χόλιγουντ. Η ίδια όμως είχε προετοιμάσει την έξοδο της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μιχάλης Γρηγορίου: Πέθανε ο συνθέτης και στοχαστής που χάρισε ψυχή στον ήχο και φωνή στη σιωπή
Θλίψη 12.10.25

Μιχάλης Γρηγορίου: Πέθανε ο συνθέτης και στοχαστής που χάρισε ψυχή στον ήχο και φωνή στη σιωπή

Σήμερα ο ελληνικός πολιτισμός αποχαιρετά έναν αληθινό διανοούμενο των ήχων, έναν άνθρωπο που έζησε με πάθος για την τέχνη και άφησε ένα αποτύπωμα βαθύ, ουσιαστικό, ανεξίτηλο

Σύνταξη
«Λάμψε με τη νεραϊδόσκονή σου εκεί πάνω»: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά την ανεπανάληπτη Νταϊάν Κίτον
«Αστεία, ευάλωτη, φωτεινή» 12.10.25

«Λάμψε με τη νεραϊδόσκονή σου εκεί πάνω»: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά την ανεπανάληπτη Νταϊάν Κίτον

«Η Νταϊάν Κίτον πέθανε. Ήταν 79», έγραψε χθες το βράδυ το People και το internet γέμισε «αντίο» σε μια απο τις πιο σπουδαίες ηθοποιούς που πέρασαν ποτέ από τον κόσμο τούτο

Σύνταξη
Νταϊάν Κίτον και Γούντι Άλεν – Μια σχέση που κράτησε μια ζωή
«Πάντα φίλος μου» 11.10.25

Νταϊάν Κίτον και Γούντι Άλεν – Μια σχέση που κράτησε μια ζωή

Η Νταϊάν Κίτον είχε μια μακρά σχέση, αγάπης και φιλίας, με τον Αμερικανό σκηνοθέτη Γούντι Άλεν, με τον οποίο είχε συνεργαστεί. Το υπερασπίστηκε όταν η Φάροου και η θετή τους κόρη τον κατήγγειλαν για σεξουαλική επίθεση.

Σύνταξη
«Προσπαθούσε να πληγώσει ο ένας τον άλλον»: Η Τζένιφερ Άνιστον για το οδυνηρό διαζύγιο των γονιών της
Σκληρό 11.10.25

«Προσπαθούσε να πληγώσει ο ένας τον άλλον»: Η Τζένιφερ Άνιστον για το οδυνηρό διαζύγιο των γονιών της

Η σταρ του Χόλιγουντ Τζένιφερ Άνιστον περνάει μια από τις πιο αποκαλυπτικές στιγμές της ζωής της, μιλώντας ανοιχτά για το δύσκολο διαζύγιο των γονιών της που την έστειλε στον ψυχολόγο.

Σύνταξη
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γκριμάτσας: Από τον 16ο αιώνα μέχρι σήμερα, το γκροτέσκο κερδίζει
Καμία ντροπή 11.10.25

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γκριμάτσας: Από τον 16ο αιώνα μέχρι σήμερα, το γκροτέσκο κερδίζει

Ως αντίλογος στα καλλιστεία ομορφιάς, στο ετήσιο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γκριμάτας η γοητεία δίνει τη θέση της στο γκροτέσκο και η νίκη φέρνει γέλιο και ανάταση ψυχής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ζιζέλ Μπούντχεν-Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Αναπάντεχη συμμαχία για τον πλανήτη – Τα εκατομμύρια, το στοίχημα
Earthshot 11.10.25

Ζιζέλ Μπούντχεν-Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Αναπάντεχη συμμαχία για τον πλανήτη – Τα εκατομμύρια, το στοίχημα

Ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ συμμαχεί με το super model Ζιζέλ Μπούντχεν για να επιταχύνουν την περιβαλλοντική οχύρωση και να συσπειρώσουν δυνάμεις και επιρροή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Της είπα ποιος είμαι και έβαλε τα κλάματα: Ο Ράμι Μάλεκ για το κοριτσάκι που πλήγωσε γιατί δεν είναι ο Μπρούνο Μαρς
New York Comic Con 11.10.25

Της είπα ποιος είμαι και έβαλε τα κλάματα: Ο Ράμι Μάλεκ για το κοριτσάκι που πλήγωσε γιατί δεν είναι ο Μπρούνο Μαρς

«Έμεινε για λίγο σιωπηλή και μετά άρχισε να κλαίει. Τελικά της υπέγραψα γράφοντας ‘Μπρούνο’ για να την παρηγορήσω», είπε ο Ράμι Μάλεκ για το κοριτσάκι

Σύνταξη
Η συνάντηση Ανδρουλάκη με τους έξι «σοφούς» του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Η συνάντηση Ανδρουλάκη με τους έξι «σοφούς» του ΠΑΣΟΚ

Η συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τα ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ - μεταξύ αυτών ο Κώστας Λαλιώτης, Κώστας Σκανδαλίδης και Μιχάλης Καρχιμάκης - η «συστράτευση» και τα «βέλη» κατά Τσίπρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μία εμφατική αποτυχία, μία κατάλληλη αντίδραση
Εθνική Ελλάδας 13.10.25

Μία εμφατική αποτυχία, μία κατάλληλη αντίδραση

Η Ελλάδα απέτυχε πλήρως αφού δεν διεκδίκησε καν την πρόκριση στο Μουντιάλ, όμως αυτό δεν αναιρεί πως ο Μάκης Γκαγκάτσης έπραξε το ποδοσφαιρικά σωστό στηρίζοντας τον Γιοβάνοβιτς.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Δούκας: Πρότεινα συμμαχίες και ενότητα, προτάσεις που δεν έγινε αποδεκτές – «Κάποια από όσα είπαμε ενόχλησαν»
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Δούκας: Πρότεινα συμμαχίες και ενότητα, προτάσεις που δεν έγινε αποδεκτές – «Κάποια από όσα είπαμε ενόχλησαν»

Σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι «πιστεύω στην ανάγκη του διαλόγου και της κοινής δράσης με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Στη Βουλή και στην κοινωνία» λέγοντας ταυτόχρονα ότι «η αυτόνομη πορεία δεν είναι απομόνωση»

Σύνταξη
Ο Τασούλας «μαζεύει» Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Ο διάλογος του πρωθυπουργού με τον ΠτΔ
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Ο Τασούλας «μαζεύει» Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Ο διάλογος του πρωθυπουργού με τον ΠτΔ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπεραμύνθηκε της απόφασής του για το μνημείο, κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι έσπευσαν να επενδύσουν σε επαναστατική γυμναστική - Μάζεμα από Τασούλα που ζήτησε να δοθεί χρόνος για διάλογο αντί να ψηφιστεί άμεσα η σχετική ρύθμιση

Σύνταξη
66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ποια είναι τα ποντκαστ του διαγωνιστικού τμήματος Podcast
Αποκλειστικό 13.10.25

66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ποια είναι τα ποντκαστ του διαγωνιστικού τμήματος Podcast

Στη φετινή διοργάνωση σημειώθηκε ρεκόρ συμμετοχών στην ιστορία του τμήματος, το οποίο θα φιλοξενήσει συνολικά 40 ελληνόφωνα και αγγλόφωνα πόντκαστ.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Ολυμπιακός: Η φάση που έκρινε το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και δείχνει την εμπιστοσύνη στον Νιλικίνα (vids)
Μπάσκετ 13.10.25

Η φάση που έκρινε το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και δείχνει την εμπιστοσύνη στον Νιλικίνα (vids)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ, με τον Φρανκ Νιλικίνα να πετυχαίνει το πιο σημαντικό καλάθι, σε μια φάση που δείχνει τους λόγους που τον εμπιστεύονται όλοι στην ομάδα.

Σύνταξη
Παύλος Μελάς: Κρυφτό με τον θάνατο
Ταιριαστό τέλος 13.10.25

Παύλος Μελάς: Ευτύχησε και στην τελευτή του

Ο πολύκλαυστος και πεφιλημένος των Ελλήνων ήρωας επρόσφερε στην Ελλάδα υπηρεσίες ανεκτίμητες με τον θάνατό του, περισσότερες ίσως από όσες θα επρόσφερε αν ζούσε

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ανδρουλάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Τραμπικό πυροτέχνημα Μητσοτάκη, σε βέρτιγκο η κυβέρνηση – Επίθεση σε Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Ανδρουλάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Τραμπικό πυροτέχνημα Μητσοτάκη, σε βέρτιγκο η κυβέρνηση – Επίθεση σε Τσίπρα

Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι διχάζει το λαό, ενώ πυρά εξαπέλυσε και εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, σηματοδοτώντας αλλαγή στάσης - Πώς σχολίασε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Εκτεταμένοι βανδαλισμοί στο Γυμνάσιο Ραφήνας-Εικόνες σοκ από το σχολείο
Μέχρι πότε 13.10.25

Εκτεταμένοι βανδαλισμοί στο Γυμνάσιο Ραφήνας-Εικόνες σοκ από το σχολείο

Χωρίς τέλος οι καταστροφές σχολείων και δημόσιων χώρων στους δήμους της χώρας. Χωρίς ενίσχυση οι Δήμοι θα βλέπουν τα δημοτικά τους ταμεία να αδειάζουν για να αποκαταστήσουν τα σπασμένα.

Σύνταξη
Μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στον Τραμπ οι Παλαιστίνιοι;
Μέχρι που θα φτάσει; 13.10.25

Μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στον Τραμπ οι Παλαιστίνιοι;

Το ιστορικό του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν γεννά αισιοδοξία ως προς την τήρηση της συμφωνίας από τους Ισραηλινούς, οι οποίοι ήδη παραβίασαν την εκεχερεία του Ιανουαρίου

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

