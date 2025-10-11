Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ μιλούν για τους φόβους τους ως γονείς στην ψηφιακή εποχή

Κατά τη διάρκεια της βράβευσής τους ως «ανθρωπιστές της χρονιάς» στη Νέα Υόρκη, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ μίλησαν με συγκίνηση για το πώς η ψηφιακή εποχή μετατρέπεται σε πηγή ανησυχίας για τους ίδιους και τα παιδιά τους. Το ζευγάρι, που έχει δύο παιδιά, τον 6χρονο Άρτσι και τη 4χρονη Λίλιμπετ, παρέστη στο World Mental Health Day Gala, που διοργάνωσε ο οργανισμός Project Healthy Minds, αφιερωμένο στην ψυχική υγεία και την ασφάλεια των νέων στο διαδίκτυο, όπως μετέδωσε το realtor.com.

«Αυτή η ισορροπία όμως γίνεται όλο και πιο δύσκολη»

Ανεβαίνοντας στη σκηνή, η Μέγκαν Μαρκλ παραδέχτηκε πως, όπως εκατομμύρια γονείς σε όλο τον κόσμο, νιώθει έναν συνεχή φόβο για το πώς θα μπορέσει να προστατεύσει τα παιδιά της από τις σκοτεινές πλευρές του διαδικτύου, χωρίς να τα απομονώσει από τα θετικά του στοιχεία.

«Τα παιδιά μας είναι ακόμα μικρά, ευτυχώς πολύ μικρά για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ξέρουμε πως αυτή η μέρα πλησιάζει», είπε. «Σκεφτόμαστε συνεχώς πώς να αγκαλιάσουμε τα οφέλη της τεχνολογίας, προστατεύοντας ταυτόχρονα από τους κινδύνους της. Αυτή η ισορροπία όμως γίνεται όλο και πιο δύσκολη».

Ο πρίγκιπας Χάρι, από την πλευρά του, υπογράμμισε τη σοβαρότητα του προβλήματος, αποκαλύπτοντας πως μόνο ένα δικηγορικό γραφείο στις ΗΠΑ εκπροσωπεί πάνω από 4.000 οικογένειες παιδιών που έχουν υποστεί ψυχικές βλάβες ή έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω της έκθεσής τους στα social media.

«Αυτός ο αριθμός είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου», είπε. «Πίσω από κάθε υπόθεση υπάρχει ένας γονιός που προσπαθεί να καταλάβει πώς ένα ψηφιακό περιβάλλον, φτιαγμένο για επικοινωνία, κατέληξε να πληγώνει τα παιδιά του».

Η Μέγκαν τόνισε πως η οικογένειά τους προσπαθεί να δημιουργήσει ένα «ασφαλές καταφύγιο» μακριά από τη δημόσια σφαίρα, ειδικά για τα παιδιά. Παρότι διατηρεί ενεργό προφίλ στο Instagram, φροντίζει να μην αποκαλύπτει ποτέ τα πρόσωπα των παιδιών, θέλοντας να διασφαλίσει την ιδιωτικότητά τους.

«Ένας αόρατος, αλλά βαθιά υπαρκτός κίνδυνος»

Το ζευγάρι, μέσω του φιλανθρωπικού του ιδρύματος Archewell Foundation, έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την προώθηση της «ψηφιακής ευημερίας», ζητώντας αυστηρότερη εποπτεία των πλατφορμών και καλύτερη εκπαίδευση των γονέων.

«Ζούμε μια κρίσιμη στιγμή», είπε ο Χάρι. «Οφείλουμε όλοι να ενώσουμε τις φωνές μας για να προστατεύσουμε την επόμενη γενιά από έναν αόρατο, αλλά βαθιά υπαρκτό κίνδυνο».

Για το βασιλικό ζευγάρι, η μάχη ενάντια στις τοξικές πλευρές της τεχνολογίας δεν είναι απλώς κοινωνικό καθήκον, αλλά ένας προσωπικός αγώνας γονιών που προσπαθούν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους με ασφάλεια, ανθρωπιά και συνείδηση σε έναν ψηφιακό κόσμο που δεν συγχωρεί.