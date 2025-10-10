Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Τιμητική διάκριση σε πρίγκιπα Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ – «Ανθρωπιστές της Χρονιάς»
Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ τιμήθηκαν με το βραβείο στο ετήσιο γκαλά του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Project Healthy Minds στη Νέα Υόρκη
Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ αναγνωρίστηκαν ως «Ανθρωπιστές της Χρονιάς» από τη ΜΚΟ Project Healthy Minds.
Η βράβευση τους έγινε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας με το ζευγάρι να αναγνωρίζεται για την προσφορά του στην ευαισθητοποίηση της ψυχικής υγείας μέσω του Ιδρύματος Archewell.
«Τα παιδιά μας, ο ‘Αρτσι και η Λίλι, είναι μόλις έξι και τεσσάρων ετών. Ευτυχώς είναι ακόμα πολύ μικρά για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ξέρουμε ότι αυτή η μέρα πλησιάζει», ανέφερε η δούκισσα του Σάσεξ κατά τη διάρκεια της ομιλίας της.
«Όπως τόσοι πολλοί γονείς, σκεφτόμαστε συνεχώς πώς να αξιοποιήσουμε τα οφέλη της τεχνολογίας, προστατεύοντας ταυτόχρονα τα παιδιά μας από τους κινδύνους της. Και αυτή η αισιόδοξη πρόθεση γίνεται γρήγορα αδύνατη» πρόσθεσε μιλώντας ανοιχτά τους φόβους της για το μέλλον των παιδιών της στην ψηφιακή εποχή.
Από την πλευρά του, ο πρίγκιπας Χάρι δήλωσε πώς η πρωτοβουλία του ιδρύματος Archewell, The Parents Network, υποστηρίζει οικογένειες που έχουν επηρεαστεί αρνητικά από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Αυτή είναι μια κομβική στιγμή στη συλλογική μας αποστολή να προστατεύσουμε τα παιδιά και να υποστηρίξουμε τις οικογένειες στη ψηφιακή εποχή» επισήμανε.
Οι ομιλίες του ζευγαριού ανέδειξαν την προσωπική σύνδεση που έχουν με τον αγώνα για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο, τονίζοντας πώς η γονική τους εμπειρία τροφοδοτεί τη δέσμευσή τους στην αποστολή του Project Healthy Minds.
Οι Χάρι και Μαρκλ ανακοίνωσαν επίσης τη συνεργασία του ιδρύματος με το Parents Together, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που επικεντρώνεται στην ασφάλεια του διαδικτύου.
«Γνωρίζουμε ότι όταν οι γονείς συσπειρώνονται, όταν οι κοινότητες ενώνονται, δημιουργούνται αλλαγές. Το έχουμε δει να συμβαίνει και το παρακολουθούμε να μεγαλώνει και με τη δική σας υποστήριξη θα συνεχίσουμε να χτίζουμε έναν ασφαλέστερο ψηφιακό κόσμο για όλα μας τα παιδιά», πρόσθεσε η Μέγκαν Μαρκλ.
