Για να προλάβουμε την αυτοκτονία πρέπει να μιλάμε γι’ αυτήν: Συγκινεί ο πρίγκιπας Ουίλιαμ για την Ημέρα Ψυχικής Υγείας

Δεν είναι συνηθισμένο να βλέπει κανείς έναν μελλοντικό βασιλιά να λυγίζει. Ωστόσο, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του καθώς μιλούσε με μια μητέρα για την τραγική απώλεια του γιου και του συζύγου της — του ενός από ασθένεια και του άλλου από αυτοκτονία, μόλις πέντε ημέρες αργότερα.

Στο πλαίσιο μιας συνέντευξης για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, ο διάδοχος της βρετανικής μοναρχίας φάνηκε να συγκινείται, ενώ η Ριάν Μάνινγκς τού εξομολογούνταν πόσο θα ήθελε να είχε ακούσει τον άντρα της, Πολ, να της μιλάει για το βάρος που κουβαλούσε.

«Αυτό είναι το πιο οδυνηρό… γιατί ξέρω πως θα τα είχαμε καταφέρει», είπε εκείνη με δάκρυα στα μάτια.

«Ο μόνος τρόπος να προλάβουμε την αυτοκτονία είναι να μιλάμε γι’ αυτήν — όσο πιο νωρίς, τόσο το καλύτερο. Με τους ανθρώπους που αγαπάμε και εμπιστευόμαστε.»

«Είναι δύσκολο να κάνω αυτές τις ερωτήσεις»

Το βίντεο γυρίστηκε στο σπίτι της οικογένειας στο Κάρντιφ. Ο μικρός Τζορτζ, το τρίτο παιδί τους, ήταν ένα ζωηρό και χαρούμενο μωρό που μόλις είχε γιορτάσει τα πρώτα του γενέθλια τον Φεβρουάριο του 2012, όταν υπέστη ξαφνικά μια κρίση και πέθανε δύο ώρες αργότερα στο νοσοκομείο. Οι γιατροί διαπίστωσαν πως έπασχε από πνευμονία και γρίπη τύπου Α, χωρίς εμφανή συμπτώματα.

Στην αρχή το ζευγάρι προσπάθησε να στηρίξει ο ένας τον άλλον, όμως ο Πολ βυθίστηκε στις ενοχές, κατηγορώντας τον εαυτό του. Πέντε ημέρες μετά, έφυγε από το σπίτι και δεν γύρισε ποτέ — είχε βάλει τέλος στη ζωή του.

Η Ριάν, παρά την απέραντη θλίψη, αφιέρωσε τα επόμενα χρόνια στη βοήθεια άλλων οικογενειών που έχασαν ξαφνικά τα παιδιά τους, ιδρύοντας τη φιλανθρωπική οργάνωση 2 Wish Upon A Star, η οποία έχει στηρίξει πάνω από 3.000 ανθρώπους στην Ουαλία.

Ο Ουίλιαμ την επισκέφθηκε στο σπίτι της, όπου μοιράστηκαν ένα φλιτζάνι τσάι και μερικά ουαλικά γλυκά, συζητώντας για τη ζωή μετά την απώλεια. «Πώς κατάφερες να μεγαλώσεις τόσο όμορφα τα παιδιά σου;» τη ρώτησε.

«Δεν ξέρω… Ήταν τόσο μικρά τότε. Θέλω απλώς να είναι ευτυχισμένα», απάντησε εκείνη.

Ο πρίγκιπας αναφέρθηκε στο ταμπού που εξακολουθεί να περιβάλλει την αυτοκτονία και στο πόσο δύσκολο είναι για τις οικογένειες να μιλήσουν ανοιχτά γι’ αυτήν. «Το πιο σημαντικό είναι να λέμε την αλήθεια με καλοσύνη», σχολίασε η Ριάν.

Όταν τη ρώτησε τι θα έλεγε στον σύζυγό της αν είχε άλλη μια ευκαιρία, εκείνη απάντησε: «Θα τον ρωτούσα γιατί δεν μου μίλησε. Το σκέφτομαι κάθε μέρα. Θα τα είχαμε καταφέρει, αν απλώς είχε ανοιχτεί σε μένα».

Ο Ουίλιαμ, εμφανώς συγκινημένος, κράτησε το χέρι της και παραδέχθηκε: «Είναι δύσκολο να κάνω αυτές τις ερωτήσεις…».

Η Ριάν τον παρηγόρησε: «Ξέρω, έχεις κι εσύ παιδιά. Και έχεις γνωρίσει την απώλεια».

Ο πρίγκιπας συμφώνησε, λέγοντας: «Ο μόνος τρόπος να προλάβουμε την αυτοκτονία είναι να μιλάμε γι’ αυτήν — όσο πιο νωρίς, τόσο το καλύτερο. Με τους ανθρώπους που αγαπάμε και εμπιστευόμαστε».

«Ποτέ δεν πιστεύεις ότι κάτι τέτοιο μπορεί να σου συμβεί»

Το συγκινητικό αυτό στιγμιότυπο κυκλοφόρησε με αφορμή την ίδρυση του Εθνικού Δικτύου Πρόληψης Αυτοκτονιών από το Ίδρυμα του Πρίγκιπα και της Πριγκίπισσας της Ουαλίας, το οποίο χρηματοδοτείται με πάνω από 1 εκατομμύριο λίρες και συγκεντρώνει περισσότερους από 20 οργανισμούς.

Το Δίκτυο, που θα καλύπτει ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, στοχεύει μέσα στα επόμενα τρία χρόνια να δημιουργήσει ένα ενιαίο, αποτελεσματικό σύστημα πρόληψης βασισμένο σε επιστημονικά δεδομένα.

Κάθε χρόνο, περίπου 7.000 άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο βάζουν τέλος στη ζωή τους.

«Είχα την τιμή να γνωρίσω από κοντά αυτούς τους ανθρώπους που εργάζονται ακούραστα για να προσφέρουν ελπίδα. Το έργο τους αποδεικνύει πόσο επείγον είναι να υπάρξει μια κοινή, εθνική απάντηση σε αυτήν την τραγωδία», δήλωσε ο Ουίλιαμ.

Η Ριάν κατέληξε με ένα μήνυμα ελπίδας: «Ποτέ δεν πιστεύεις ότι κάτι τέτοιο μπορεί να σου συμβεί. Αν μιλήσουμε περισσότερο, αν δείξουμε κατανόηση, ίσως σώσουμε ζωές. Πρέπει να σταθούμε μαζί. Να μη σωπαίνουμε πια».

*Με πληροφορίες από: Daily Mail