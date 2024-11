Δύσκολοι καιροί για στέμμα: Από την χλεύη στον Ουίλιαμ στις λάσπες της Λετίθια

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας και διάδοχος του θρόνου, Ουίλιαμ, χαμογέλασε και κούνησε το χέρι του στην έξοδο του από το Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας, ωστόσο η χλεύη και οι αποδοκιμασίες που στο πρόσωπο του από διαδηλωτές και φοιτητές κατά της μοναρχίας και υπερ της Παλαιστίνης τον βρήκαν μάλλον απροετοίμαστο.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ βρέθηκε στο πανεπιστήμιο του Ulster στην Ιρλανδία κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στην Ιρλανδία.

Video που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει ότι ο εκπρόσωπος της μοναρχίας βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα «παγωμένο αντίο» από φοιτητές του Πανεπιστημίου καθώς περπατούσε προς το αυτοκίνητό του.

Οι διαδηλωτές απαιτούσαν από τον μελλοντικό μονάρχη να λάβει πιο σθεναρή θέση για την επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα, με τις κραυγές «Ελεύθερη Παλαιστίνη και Γάζα», όπως και ακούγεται στο video.

