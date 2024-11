Ένταση επικράτησε στην περιοχή Παιπόρτα στη Βαλένθια την ώρα που πραγματοποιούσαν στην περιοχή επίσκεψη ο βασιλιάς Φίλιππος με τη βασίλισσα Λετίθια και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ.

Πολίτες που επλήγησαν από τις φονικές βροχοπτώσεις πέταξαν λάσπη και επιτέθηκαν λεκτικά εναντίον τους.

Ο Πέδρο Σάντσεθ αποχώρησε από το σημείο ενώ ο βασιλιάς Φίλιππος προσπάθησε να μιλήσει με τους πολίτες.

Πλάνα δείχνουν ένα οργισμένο πλήθος να φωνάζει «δολοφόνος» και «ντροπή» στον βασιλιά, ο οποίος ρωτήθηκε επίσης γιατί δεν είχε γίνει τίποτα για να αποφευχθεί η τραγωδία.

Οι χειρότερες πλημμύρες της Ισπανίας εδώ και δεκαετίες έχουν αφήσει ολόκληρες γειτονιές καλυμμένες με λάσπη και σπαρμένες με διαλυμένα αυτοκίνητα και συντρίμμια.

Περισσότεροι από 200 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις πλημμύρες, ενώ πολλοί άλλοι αγνοούνται.

Οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν να χτενίζουν υπόγειους χώρους στάθμευσης και σήραγγες με την ελπίδα να βρουν επιζώντες και να ανασύρουν πτώματα.

Υπήρξε οργή για την έλλειψη προειδοποίησης και την ανεπαρκή υποστήριξη από τις αρχές μετά τις πλημμύρες.

Τα πλάνα δείχνουν τον βασιλιά να κατεβαίνει έναν δρόμο με ένα εχθρικό πλήθος να φωνάζει και να τραγουδά. Ορισμένοι διαδηλωτές του πετούν αντικείμενα και λάσπη που φαίνεται να είναι αντικείμενα και λάσπη.

Το Σάββατο ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ διέταξε να μεταβούν στην περιοχή 10.000 επιπλέον στρατιώτες, αστυνομικοί και πολιτικοί φρουροί.

Είπε ότι η ανάπτυξη ήταν η μεγαλύτερη της Ισπανίας σε καιρό ειρήνης. Πρόσθεσε όμως ότι γνωρίζει ότι η αντίδραση «δεν είναι αρκετή» και αναγνώρισε «σοβαρά προβλήματα και ελλείψεις».

Με το μαύρο νερό, πάνω στο οποίο επιπλέουν κομμάτια ξύλου και σκουπίδια, να φθάνει μέχρι τη μέση τους, οι πυροσβέστες ψάχνουν αγνοούμενους, ενώ ο φόβος τους είναι μήπως βρουν πτώματα νέων θυμάτων.

Σε μία υπόγεια σήραγγα στο Αλφαφάρ, στα προάστια της Βαλένθια, αρκετά αυτοκίνητα έμειναν παγιδευμένα όταν χείμαρροι λάσπης κατέκλυσαν το βράδυ της Τρίτης αρκετές περιοχές της περιφέρειας.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, προτεραιότητα των στρατιωτών και των αστυνομικών παραμένει ο εντοπισμός των αγνοουμένων και η αποκατάσταση των δρόμων και των υποδομών, ώστε να καταστεί δυνατή η παράδοση της βοήθειας και η επαναλειτουργία των βασικών υπηρεσιών.

Στρατιώτες και αστυνομικοί θα πρέπει επίσης να βάλουν τέλος στις λεηλασίες που αναφέρθηκαν επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες, για τις οποίες συνελήφθησαν 82 άτομα.

Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Σάββατο την αποστολή 10.000 επιπλέον στρατιωτών και αστυνομικών στη νοτιοανατολική Ισπανία, για να βοηθήσουν τους πληγέντες, αλλά και στις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων, τέσσερις ημέρες μετά τις τραγικές πλημμύρες με επίκεντρο την Βαλένθια που άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 211 νεκρούς και βύθισαν στο πένθος τη χώρα.

