Ο Φιλίπ Λαζαρίνι, επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) λέει ότι η απαγόρευση του Ισραήλ στην είσοδο των διεθνών μέσων ενημέρωσης στη Γάζα για να κάνουν ανεξάρτητο ρεπορτάζ «τροφοδοτεί την προπαγάνδα, την παραπληροφόρηση και την εξάπλωση της απανθρωποποίησης».

Σε ανάρτησή του στο Χ, ανέφερε: «Οι Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι συνεχίζουν να κάνουν ηρωικό έργο, πληρώνοντας βαρύ τίμημα. Μέχρι σήμερα έχουν σκοτωθεί 170 άτομα. Εν τω μεταξύ, αξιόπιστοι λογαριασμοί και μαρτυρίες αυτόπτων μαρτύρων από οργανώσεις αρωγής απαξιώνονται και αμφισβητούνται».

«Η ελεύθερη ροή των πληροφοριών και η ανεξάρτητη ενημέρωση είναι το κλειδί για τα γεγονότα και τη λογοδοσία κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων. Η Γάζα δεν πρέπει να αποτελεί εξαίρεση. Είναι καιρός να μπουν διεθνή μέσα ενημέρωσης στη Γάζα», έγραψε ο Λαζαρίνι.

Η ανάρτηση στο Χ:

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) April 17, 2025