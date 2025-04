«Συγχώρεσέ με, μαμά», είπε ο 24χρονος καθώς κείτονταν ετοιμοθάνατος, πυροβολημένος από Ισραηλινούς στρατιώτες ενώ βρισκόταν σε αποστολή διάσωσης στις 23 Μαρτίου, την οποία κατέγραψε μέχρι την τελευταία του πνοή.

Ήθελε τη συγχώρεσή της για τον πόνο που θα προκαλούσε ο θάνατός του, γνωρίζοντας ότι ανησυχούσε γι’ αυτόν κάθε μέρα από τότε που έγινε τραυματιοφορέας.

«Σε συγχωρώ, γιε μου», ψιθύρισε με δάκρυα στα μάτια η Ghalia αμέτρητες φορές από τότε, γνωρίζοντας ότι ο Rifaat ήθελε να έχει καθαρή τη συνείδησή του πριν πεθάνει στη νότια Γάζα μαζί με άλλους 14 εργαζόμενους σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η μητέρα του, σύμφωνα με όσα μεταφέρει το Al Jazeera ελπίζει να ξέρει ότι πάντα θα τον συγχωρούσε.

Το πρωί της 22ας Μαρτίου, η Ghalia ξύπνησε αργότερα από το συνηθισμένο και έσπευσε να δει τον Rifaat πριν φύγει για τη δουλειά.

Όμως εκείνος είχε ήδη φύγει και η καρδιά της γέμισε φόβο.

«Τον κοιτούσα συνέχεια το προηγούμενο βράδυ καθώς κοιμόταν για κάποιο λόγο», λέει.

Η νύχτα της 21ης Μαρτίου ήταν αδιάφορη. Ο Rifaat γύρισε σπίτι εγκαίρως για να σπάσει τη νηστεία του Ραμαζανιού με την οικογένειά του στη σκηνή εκτοπισμού στην οποία ζουν.

Μετά το απλό γεύμα μίλησε λίγο με τους γονείς του και στη συνέχεια πήγε για ύπνο.

«Παρόλο που μου λείπει τρομερά και πάντα ανυπομονούσα να γυρίσει σπίτι για να κουβεντιάσουμε, φροντίζαμε πάντα να μην τον κουράζουμε με κουβέντες ή με ξενύχτια», λέει ο πατέρας του Rifaat, ο 52χρονος Anwar Radwan.

Η Ghalia συμφωνεί: «Εγώ απλώς έπλενα τα ρούχα του και ετοίμαζα το σημείο ύπνου του, ώστε να πηγαίνει ξεκούραστος στη δουλειά του».

Δεν είναι σίγουρη, αλλά πιστεύει ότι ο Rifaat ξύπνησε γύρω στα ξημερώματα για το σούχουρ, το καθημερινό γεύμα πριν αρχίσει η νηστεία κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, και τον μάζεψαν οι συνάδελφοί του στις 6 το πρωί για να πάνε στη δουλειά. Δεν επέστρεψε στο σπίτι του μετά από αυτή τη βάρδια, αλλά πέρασε τη νύχτα στο κέντρο πρώτων βοηθειών.

Στις 23 Μαρτίου, η οικογένεια πληροφορήθηκε ότι ο Rifaat ήταν ένας από τους 15 διασώστες της Παλαιστινιακής Εταιρείας Ερυθράς Ημισελήνου και της Πολιτικής Άμυνας που αγνοούνταν και φοβούνταν ότι είχαν πέσει σε ενέδρα Ισραηλινών στρατιωτών.

Η είδηση αυτή οδήγησε την οικογένεια σε οκτώ ημέρες βασανιστικής αναμονής, προσευχόμενοι και ελπίζοντας ότι ο Rifaat θα βρεθεί ζωντανός.

«Πήγαινα πέρα δώθε, κλαίγοντας, προσευχόμενος και παρακαλώντας τον Θεό, ενώ καλούσα συνεχώς την Ερυθρά Ημισέληνο», λέει η Ghalia για την αναμονή, ενώ οι παλαιστινιακές αρχές προσπαθούσαν να πείσουν το Ισραήλ να συμφωνήσει σε μια επιχείρηση έρευνας. «Κάθε φορά που μας έλεγαν ότι ο ισραηλινός συντονισμός είχε απορριφθεί, λιποθυμούσα από τον απόλυτο πόνο».

Το πρωί του Eid al-Fitr, η οικογένεια δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από την Ερυθρά Ημισέληνο ότι η ισραηλινή άδεια δόθηκε τελικά στις ομάδες έρευνας για να εισέλθουν στην περιοχή.

«Δεν θα ευχόμουν αυτές τις αγωνιώδεις ώρες αναμονής σε καμία μητέρα στον κόσμο», λέει η Ghalia.

Στη σκηνή της οικογένειας δεν υπάρχει κάλυψη του διαδικτύου, οπότε ο Anwar έπρεπε να πάει σε ένα σημείο διαδικτύου στον καταυλισμό για να ενημερωθεί.

Κάποια στιγμή επέστρεψε στη σκηνή και είπε ότι η Ερυθρά Ημισέληνος είχε βρει δύο πτώματα, και στη συνέχεια έφυγε και πάλι, αφήνοντας τη Ghalia να προσεύχεται απεγνωσμένα ότι ο Rifaat δεν ήταν ανάμεσά τους. Την επόμενη φορά που επέστρεψε ο Anwar, είπε ότι είχαν βρεθεί τέσσερα πτώματα και έφυγε και πάλι.

Στην τρίτη επιστροφή του, είπε ότι είχαν βρεθεί έξι πτώματα, συμπεριλαμβανομένου του Rifaat.

«Ένιωσα σαν ένα μαχαίρι να διαπερνά την καρδιά μου, αλλά παραιτήθηκα από το θέλημα του Θεού και πήγαμε στο νοσοκομείο». Στο νοσοκομείο, οι οικογένειες των άλλων τραυματιοφορέων περίμεναν να φτάσουν τα πτώματα των αγαπημένων τους.

«Όλοι τρέξαμε προς τα ασθενοφόρα, κλαίγοντας. Οι εργαζόμενοι στα επείγοντα έκλαιγαν πικρά καθώς αποχαιρετούσαν τους συναδέλφους τους».

Όσο βασανιστική κι αν ήταν η αναμονή για τα νέα, δεν ήταν τίποτα μπροστά στην παρακολούθηση του βίντεο που είχε καταγράψει ο Rifaat από τις τελευταίες του στιγμές, το οποίο βρέθηκε μετά την ανεύρεση της σορού του.

Για περίπου 20 λεπτά, ο Rifaat ακούγεται να μιλάει για την αποστολή που είχαν αναλάβει.

