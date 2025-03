Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι βρέθηκαν νεκροί 14 διασώστες, οι οποίοι σκοτώθηκαν από πυρά του ισραηλινού στρατού εναντίον ασθενοφόρων στη νότια Λωρίδα της Γάζας, την περασμένη εβδομάδα (φωτογραφία, επάνω, από palestinechronicle.com).

«Μέχρι σήμερα, ο αριθμός των νεκρών που βρέθηκαν είναι 14. Από αυτούς, οι οκτώ ήταν μέλη πληρωμάτων ασθενοφόρων της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου, οι πέντε ήταν μέλη της Πολιτικής Αμυνας (της Λωρίδας της Γάζας) και ο ένας ήταν εργαζόμενος σε υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών», ανέφερε η οργάνωση στην ανακοίνωσή της.

The bodies of 14 martyred medical personnel arrived at Nasser Medical Complex after being executed by the Israeli occupation forces in Rafah. #GazaGenocide‌ 30.325 pic.twitter.com/CQaVSmkJRA

