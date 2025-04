Ο στρατός του Ισραήλ παραδέχθηκε ότι οι στρατιώτες του έκαναν «λάθη» στο χτύπημα όπου σκοτώθηκαν 15 εργαζομένοι σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στη νότια Γάζα στις 23 Μαρτίου.

Η αυτοκινητοπομπή ασθενοφόρων της Παλαιστινιακής Ένωσης Ερυθράς Ημισελήνου (PRCS), ένα αυτοκίνητο του ΟΗΕ και ένα πυροσβεστικό όχημα της Πολιτικής Προστασίας της Γάζας δέχθηκε πυρά κοντά στη Ράφα, όπως σημειώνει το BBC.

Το Ισραήλ ισχυρίστηκε αρχικά ότι τα στρατεύματά του άνοιξαν πυρ επειδή η αυτοκινητοπομπή πλησίασε «ύποπτα» στο σκοτάδι χωρίς προβολείς ή φώτα που αναβόσβηναν.

Υποστήριξε ότι η κίνηση των οχημάτων δεν είχε προηγουμένως συντονιστεί ή συμφωνηθεί με τον ισραηλινό στρατό.

Πλάνα από κινητό τηλέφωνο, τα οποία τράβηξε ένας από τους τραυματιοφορείς που σκοτώθηκαν, έδειξαν ότι τα οχήματα είχαν αναμμένα φώτα καθώς ανταποκρίνονταν σε κλήση για να βοηθήσουν τραυματίες.

Δείτε το βίντεο:

⚡BREAKING:

The full video that was discovered on the cellphone of a paramedic who was found along with 14 other Palestinian rescue and medical workers in a mass grave in Gaza. In total 15 aid workers were executed by Israeli gunfire.

At 1:30 -The camera shakes, the video…

— Suppressed News. (@SuppressedNws) April 5, 2025