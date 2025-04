Επιζών διασώστης περιγράφει τη φρίκη που βίωσε κατά την επίθεση των Ισραηλινών στρατιωτών εναντίον ασθενοφόρων και οχημάτων διάσωσης στη Γάζα.

Πέντε ασθενοφόρα και ένα πυροσβεστικό όχημα που είχαν αποσταλεί για να βοηθήσουν τραυματίες, όπως και ένα όχημα του ΟΗΕ, χτυπήθηκαν στην περιοχή αλ-Χασίν στις 23 Μαρτίου, καθώς οι IDF προέλαυναν προς την πόλη Ράφα. Από τα ισραηλινά πλήγματα σκοτώθηκαν οκτώ Παλαιστίνιοι γιατροί, έξι Παλαιστίνιοι διασώστες και ένα μέλος του προσωπικού του ΟΗΕ.

Ο Μούνθερ Αμπέντ, ένας 27χρονος εθελοντής της Ερυθράς Ημισελήνου, βρισκόταν στο πίσω μέρος του πρώτου ασθενοφόρου, που δέχτηκε σφοδρά πυρά από τον ισραηλινό στρατό. Οι δύο συνάδελφοί του, που κάθονταν μπροστά, σκοτώθηκαν, αλλά ο ίδιος επέζησε πέφτοντας στο κάτω μέρος του οχήματος.

«Η πόρτα άνοιξε και εκεί ήταν ισραηλινές ειδικές δυνάμεις με στρατιωτικές στολές, οπλισμένοι με τουφέκια, πράσινα λέιζερ και γυαλιά νυχτερινής όρασης», λέει ο Αμπέντ στον Guardian. «Με έσυραν έξω από το ασθενοφόρο, κρατώντας με μπρούμυτα για να μη δω τι είχε συμβεί στους συναδέλφους μου», προσθέτει.

Τον ξυλοκόπησαν, τον κράτησαν με δεμένα τα χέρια και τον έβαλαν να ξαπλώσει στο έδαφος, από όπου και παρακολούθησε όσα ακολούθησαν, καθώς άλλοι φίλοι και συνάδελφοί του έφταναν στο σημείο με ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα που δέχθηκαν καταιγισμό πυρών.

«Τα φώτα του ασθενοφόρου ήταν ξεκάθαρα αναμμένα και το λογότυπο της Ερυθράς Ημισελήνου ήταν ορατό καθώς κατευθυνόμασταν στο σημείο», επισημαίνει ο επιζών διασώστης. Οι IDF περιέγραψαν την περιοχή ως εμπόλεμη ζώνη, αλλά ο Αμπέντ σημειώνει ότι «το Χασασίν ήταν μια πολιτική περιοχή όπου η καθημερινή ζωή συνεχιζόταν κανονικά, όχι μια ορισμένη ζώνη μάχης».

🚨Report: The sole survivor of the paramedics Israeli massacre in Rafah, Munther Abed, recounts the moments when his colleagues were executed before his eyes and how he survived the Israeli attack that targeted Red Crescent and Civil Defense ambulances on March 23, killing 15… pic.twitter.com/3cvTDPOGJw

— Gaza Notifications (@gazanotice) April 3, 2025